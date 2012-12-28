Происшествия
892
вчера, 22:27
5
В Липецке опять расстреляли трамвай
Разбиты стекла вагона. Пассажиры не пострадали.
В мэрии сообщили, что трамвай обстрелян. В вагоне разбиты окна, пассажиры не пострадали.
«Сейчас на месте работают специалисты и правоохранительные органы. Виновный обязательно будет найден», — рассказали в администрации Липецка.
Напомним, рано утром 22 октября на улице Полиграфической подобные повреждения получил другой новый вагон. Предполагалось, что его обстреляли, но эта версия не получила подтверждения.
0
2
9
0
0
Комментарии (5)