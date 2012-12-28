47-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке автомобиля: мужчина лишился 451 тысячи рублей
47-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке автомобиля: мужчина лишился 451 тысячи рублей
Происшествия
377
сегодня, 09:49
3
Женщина украла у родственницы золотые серьги и сразу же их продала
Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
«Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
0
1
5
2
0
Комментарии (3)