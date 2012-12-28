Женщина украла у родственницы золотые серьги и сразу же их продала

Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Из дома жительницы Задонского района украли золотые серьги стоимостью 35 000 рублей. В краже подозревают ее 37-летнюю родственницу. Серьги она успела продать.«Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.