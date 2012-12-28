Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Возбуждено уголовное дело.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, числившийся пропавшим без вести мужчина был найден на улице у дома №10 по Лебедянскому шоссе в Липецке. 30 октября он умер в реанимации от черепно-мозговой травмы.
— Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — добавили в следкоме.
