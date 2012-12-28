Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Нагло шпарил по встречке»: авторегистратор снял лихача-обочечника
Происшествия
У Октябрьского рынка при переезде через трамвайные рельсы машины сбрасывают ход
Общество
При пожаре на улице Петра Смородина погиб 80-летний мужчина
Происшествия
Три человека погибли на дорогах области за праздничные дни
Происшествия
В Липецкой области сохраняется сухая погода
Погода в Липецке
В центре Липецка отключают отопление: на Советской ремонтируют теплосеть
Общество
Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Происшествия
47-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке автомобиля: мужчина лишился 451 тысячи рублей
Происшествия
«В подвале хлещет горячая вода»
Общество
«Гранта» с тамбовскими номерами разворотила две машины на проспекте Мира в Липецке
Происшествия
Читать все
В Липецке ищут подрядчиков для капремонта еще четырех школ: №№ 21, 48, 64, 66
Общество
До апреля в мэрии Липецка хотят понять, смогут ли по улице Тельмана ездить автобусы?
Общество
«В подвале хлещет горячая вода»
Общество
«А торопиться не надо»
Общество
Ещё на одном кладбище — погром после опиловки деревьев
Общество
При пожаре на улице Петра Смородина погиб 80-летний мужчина
Происшествия
36-летний житель Лебедянского района взял у 22-летнего парня в долг почти 300 тысяч рублей и не отдал
Происшествия
Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Происшествия
«Гранта» с тамбовскими номерами разворотила две машины на проспекте Мира в Липецке
Происшествия
Статистика: в Липецкой области выросло производство молока и яиц
Экономика
Читать все
Происшествия
1910
сегодня, 14:18
1

Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы

Возбуждено уголовное дело.

С 12 октября в Липецке искали 36-летнего Тимофея В. — он вышел из дома и пропал без вести. Накануне поисковики сообщили трагическую весть: «Найден, погиб».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, числившийся пропавшим без вести мужчина был найден на улице у дома №10 по Лебедянскому шоссе в Липецке. 30 октября он умер в реанимации от черепно-мозговой травмы.

— Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — добавили в следкоме.
пропавшие без вести
2
14
3
0
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Соболезнования близким
19 минут назад
Как такое пережить - не представляю...
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить