В Липецкой области сокращались промышленное производство и строительство и росли оборот розничной торговли и общепита
Один из участников подросткового конфликта на Циолковского засветился на видео с издевательствами над мальчиком
Преподаватели ЛГПУ стали соавторами нового учебника по «Основам российской государственности»
Общество
172
24 минуты назад
5
В Липецке завершается отведенный на подачу тепла месяц
Теперь энергетиков и управляющие компании начнут наконец-то штрафовать.
В МУП «Липецктеплосеть» и в «РИР-Энерго» говорят, что давно подали теплоноситель к стенам всех 2 937 многоквартирных домов. Но в этот отопительный сезон уже были случаи, когда из-за порывов сетей в Липецке одномоментно без тепла оставались по сто и больше многоэтажек. Вчера, например, из-за порыва на улице Советской 10 домов остались без горячей воды и отопления. Так сколько сейчас в городе проблемных домов?
— А какие дома вы считаете проблемными? — задал нам встречный вопрос куратор сферы ЖКХ вице-мэр Павел Кузнецов.
Такие, жители которых жалуются на холод в квартирах.
В ответ Павел Кузнецов рассказал, что каждое такое обращение не остается без внимания, что энергетики вместе с работниками УК в ручном режиме исправляют ситуацию. Поэтому любая цифра в ответе на этот вопрос — сколько в городе проблемных домов? — будет лукавой.
А что изменится завтра, 7 ноября, когда завершится месячник по наладке гидравлического режима тепловых сетей, регулировки тепловых узлов многоквартирных домов, в том числе наладки автоматизированных тепловых пунктов? Оказалось, ничего! Просто потому, что из-за держащейся на дворе плюсовой температуры отладить до конца этот самый режим и автоматику тепловых пунктов не представилось возможным! Зато с 8 ноября у проверяющих и контролирующих органов будут развязаны руки и они начнут наконец-то штрафовать и энергетиков, и «управляшки» за перекладывание вины друг на друга из-за жалоб горожан на холодные батареи.
— Им был дан месяц на решение всех проблем с отоплением. Так что после 7 ноября управляющие компании не смогут оспаривать в судах протоколы по части второй статьи 14.1.3 КоАП РФ, предусматривающей административную ответственность за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Их юристы не смогут уже ссылаться в судах на нехватку времени и рабочих рук, — сказали GOROD48 в одном контролирующем сферу ЖКХ ведомстве.
А штрафы за холод в квартирах серьезные — до 100 тысяч рублей для должностных лиц и до 300 тысяч рублей для юридических.
Но город к зиме откровенно не готов. GOROD48 ежедневно получает от читателей фото и видео разрытых вдоль и поперек дворов и улиц. Липецк — город тысячи ям! Энергетики, судя по всему, успевают разве что восстановить подачу тепла и воды потребителям, а благоустройства оставляют на потом, не успевая даже асфальтировать дороги, не говоря уже у дворах, которые не видны с улиц.
Вот два сегодняшних видео от наших читателей. Первое — с улицы Есенина, 4.
А на этом ролике видно, как из подвала здания на рынке «Спутник» на дорогу на проспекте 60 лет СССР вот уже который день течет кипяток.
По данным управления главного смотрителя, с начала года «РИР-Энерго» получила 334 ордера на раскопки для ликвидаций утечек и на плановую замену сетей, ее основной подрядчик, компания «Теплосфера» — 76 таких разрешений, МУП «Липецктеплосеть» — 51. По состоянию на сегодня мэрия получила более 800 жалоб на не приведенные в порядок места раскопок. Более того, на счету «РИР-Энерго» остаются 224 просроченные раскопки, у «Теплосферы» их 18, у муниципальной «Липецктеплосети» — три. В итоге на эти три организации департамент развития территории городской администрации составил 429 протоколов о нарушениях Правил благоустройства Липецка. Суды уже взыскали только с «РИР-Энерго» 6 250 000 рублей штрафов.
0
1
1
0
0
Комментарии (5)