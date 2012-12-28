Все новости
Общество
172
24 минуты назад
5

В Липецке завершается отведенный на подачу тепла месяц

Теперь энергетиков и управляющие компании начнут наконец-то штрафовать.

Отопительный сезон в Липецке начался 8 октября. А завтра, 7 ноября, истекает месяц, данный всем участникам процесса по подаче тепла на наладку гидравлических режимов в инженерных системах.

В МУП «Липецктеплосеть» и в «РИР-Энерго» говорят, что давно подали теплоноситель к стенам всех 2 937 многоквартирных домов. Но в этот отопительный сезон уже были случаи, когда из-за порывов сетей в Липецке одномоментно без тепла оставались по сто и больше многоэтажек. Вчера, например, из-за порыва на улице Советской 10 домов остались без горячей воды и отопления. Так сколько сейчас в городе проблемных домов?

— А какие дома вы считаете проблемными? — задал нам встречный вопрос куратор сферы ЖКХ вице-мэр Павел Кузнецов.

Такие, жители которых жалуются на холод в квартирах.

В ответ Павел Кузнецов рассказал, что каждое такое обращение не остается без внимания, что энергетики вместе с работниками УК в ручном режиме исправляют ситуацию. Поэтому любая цифра в ответе на этот вопрос — сколько в городе проблемных домов? — будет лукавой.

А что изменится завтра, 7 ноября, когда завершится месячник по наладке гидравлического режима тепловых сетей, регулировки тепловых узлов многоквартирных домов, в том числе наладки автоматизированных тепловых пунктов? Оказалось, ничего! Просто потому, что из-за держащейся на дворе плюсовой температуры отладить до конца этот самый режим и автоматику тепловых пунктов не представилось возможным! Зато с 8 ноября у проверяющих и контролирующих органов будут развязаны руки и они начнут наконец-то штрафовать и энергетиков, и «управляшки» за перекладывание вины друг на друга из-за жалоб горожан на холодные батареи.

— Им был дан месяц на решение всех проблем с отоплением. Так что после 7 ноября управляющие компании не смогут оспаривать в судах протоколы по части второй статьи 14.1.3 КоАП РФ, предусматривающей административную ответственность за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Их юристы не смогут уже ссылаться в судах на нехватку времени и рабочих рук, — сказали GOROD48 в одном контролирующем сферу ЖКХ ведомстве.

А штрафы за холод в квартирах серьезные — до 100 тысяч рублей для должностных лиц и до 300 тысяч рублей для юридических.

Но город к зиме откровенно не готов. GOROD48 ежедневно получает от читателей фото и видео разрытых вдоль и поперек дворов и улиц. Липецк — город тысячи ям! Энергетики, судя по всему, успевают разве что восстановить подачу тепла и воды потребителям, а благоустройства оставляют на потом, не успевая даже асфальтировать дороги, не говоря уже у дворах, которые не видны с улиц.


Вот два сегодняшних видео от наших читателей. Первое — с улицы Есенина, 4.


А на этом ролике видно, как из подвала здания на рынке «Спутник» на дорогу на проспекте 60 лет СССР вот уже который день течет кипяток.

По данным управления главного смотрителя, с начала года «РИР-Энерго» получила 334 ордера на раскопки для ликвидаций утечек и на плановую замену сетей, ее основной подрядчик, компания «Теплосфера» — 76 таких разрешений, МУП «Липецктеплосеть» — 51. По состоянию на сегодня мэрия получила более 800 жалоб на не приведенные в порядок места раскопок. Более того, на счету «РИР-Энерго» остаются 224 просроченные раскопки, у «Теплосферы» их 18, у муниципальной «Липецктеплосети» — три. В итоге на эти три организации департамент развития территории городской администрации составил 429 протоколов о нарушениях Правил благоустройства Липецка. Суды уже взыскали только с «РИР-Энерго» 6 250 000 рублей штрафов.
отопление
раскопка
аварии на сетях
Комментарии (5)

Сначала новые
А
2 минуты назад
Им вообще все равно
Ответить
Ничего страшного
3 минуты назад
тарифы 2 раза в год растут, и на штрафы хватит и останется ещё!
Ответить
Город
4 минуты назад
Их всех надо штрафовать, так как отношения к народу ноль. Им все равно вернётся бумерангом
Ответить
Гагарина 6 6
6 минут назад
Два подъезда без отопления,. Ук на Рир энерго, а там всё хорошо, дальше тишина. Погрелись только неделю, а оплатим за месяц.
Ответить
Скоро
10 минут назад
Будут год отводить на подачу тепла,ничего удивительного,все по плану.
Ответить
