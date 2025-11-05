Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Нагло шпарил по встречке»: авторегистратор снял лихача-обочечника
Происшествия
Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Происшествия
У Октябрьского рынка при переезде через трамвайные рельсы машины сбрасывают ход
Общество
При пожаре на улице Петра Смородина погиб 80-летний мужчина
Происшествия
Три человека погибли на дорогах области за праздничные дни
Происшествия
В центре Липецка отключают отопление: на Советской ремонтируют теплосеть
Общество
В Липецкой области сохраняется сухая погода
Погода в Липецке
«Гранта» с тамбовскими номерами разворотила две машины на проспекте Мира в Липецке
Происшествия
«В подвале хлещет горячая вода»
Общество
14-летний мальчик госпитализирован после избиения группой подростков
Происшествия
Читать все
14-летний мальчик госпитализирован после избиения группой подростков
Происшествия
До апреля в мэрии Липецка хотят понять, смогут ли по улице Тельмана ездить автобусы?
Общество
Подземный переход на площади Металлургов открыт для липчан
Общество
Двойное столкновение на проспекте Мира записала камера наблюдения
Происшествия
Ещё на одном кладбище — погром после опиловки деревьев
Общество
Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Происшествия
Статистика: в Липецкой области выросло производство молока и яиц
Экономика
36-летний житель Лебедянского района взял у 22-летнего парня в долг почти 300 тысяч рублей и не отдал
Происшествия
«Гранта» с тамбовскими номерами разворотила две машины на проспекте Мира в Липецке
Происшествия
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 4090 человек
Здоровье
Читать все
Происшествия
1913
сегодня, 15:41
30

14-летний мальчик госпитализирован после избиения группой подростков

Отец подростка обратился в полицию.

В редакцию GOROD48 обратился липчанин Дмитрий, 14-летнего сына которого накануне около пяти вечера избили на улице Циолковского, 26. Сейчас пострадавший подросток находится в больнице, предварительно ему диагностировано сотрясение головного мозга. Также в мальчика распылили перцовый баллончик.

Со слов Дмитрия, сын на бегу позвонил ему в 17:06 и сказал, что его избивает компания примерно из 15 подростков, и что он убегает от них в сторону дома.

Позже семиклассник рассказал отцу: он в компании двух товарищей сидел в беседке и мимо прошла девушка лет 24-х. Она сделала подросткам замечание: мол, что вы на меня коситесь и пялитесь. После этого девушка вернулась в компании несовершеннолетних заступников, вооружённых «в защиту их тёти, над которой смеялись» газовым баллончиком и молотком из автобуса, которым можно разбить стекло в случае аварии.

Друзья 14-летнего мальчика успели убежать. А ему досталось с лихвой. Девушка толкнула его в спину со словами «бейте его», после чего началось избиение и погоня.

Дмитрий написал заявление в восьмой отдел полиции (и его обращение зарегистрировано) и ищет записи камер наблюдения, на которые мог попасть конфликт или его участники. А они могут быть — рядом «Пятёрочка» и «Берлога».

— Отделом полиции №8 проводится проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему. Накануне с заявлением в полицию обратился отец подростка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

5501e3a2-5c8c-415a-8478-af7df47a20f7.jpeg+2025-11-05-15.53.04.jpg

ef323a99-149f-4f65-8863-bcb5eae536bb.jpeg+2025-11-05-15.56.34.jpg

c276f13f-906f-4a2b-a68f-ff9d1945966d.jpeg+2025-11-05-15.53.04.jpg

7df29010-e58c-4f3a-92e7-2085687ab2cd.jpeg+2025-11-05-15.53.04.jpg

Сам Дмитрий возможных обидчиков сына опознал на гуляющем по соцсетям видео с погромом клумбы на улице Циолковского.

IMG_1277.jpeg

В тот же день какие-то хулиганы разбили стекло на Циолковского, 32. Отец не исключает, что речь может быть об одних и тех же подростках.
хулиганство
дети
0
1
18
0
2

Комментарии (30)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нервная мать
3 минуты назад
Пора вообще этот интернет отключить. От него молодёжь только дуреет.
Ответить
Александр Н.
4 минуты назад
Дебилизация общества идёт полным ходом,вся " плесень"вылезла наружу,а ведь считают себя героями,одна мерзость
Ответить
Коммунист
12 минут назад
Хорошо что сейчас не девяностые, говорят по телевизору
Ответить
Липчанин
14 минут назад
Поколение Ютуба.
Ответить
Это
22 минуты назад
Похоже район Каменного лога.пришла пора навести порядок.Раньше вечерами на микрорайоне дежурили сотрудники полиции,теперь нет.
Ответить
опер
10 минут назад
Да сотрудников нет . в ночное время один наряд ППС
Ответить
Гостья
24 минуты назад
Помню, было мне лет 6. Шли по улице с девочкой соседкой, мы с ней тогда дружили, а навстречу подростки, видимо, из интерната, который рядом был, человек пять . И тут подруга стала над ними смеяться и обзывать. Она убежала, а я осталась, бегать не могла, в 5 лет травма позвоночника была. Они меня окружили и стали толкать, хорошо, не избили. Помню чувство обиды и беспомощности, обзывала она, а я молчала. Спровоцировала и сбежала. Возможно, что история похожа, хотя могу быть и неправа.
Ответить
Виктория
27 минут назад
Нужно обращаться не в полицию а в прокуратуру ?
Ответить
Лиза
28 минут назад
Что вытворяют подростки - это уму непостижимо! Надеюсь, их найдут и они вместе со своими недородителями понесут соответствующее наказание!!!!
Ответить
Компьютерные
29 минут назад
игры одна из главных причин
Ответить
КузьмичЬ
23 минуты назад
Ага, во всем виновата именно: Дока2.0. Она, окаянная!
Ответить
Вася
30 минут назад
В Тамбове одну рьяную 17 летнюю посадили, а эта чем лучше
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить