сегодня, 15:41
14-летний мальчик госпитализирован после избиения группой подростков
Отец подростка обратился в полицию.
Со слов Дмитрия, сын на бегу позвонил ему в 17:06 и сказал, что его избивает компания примерно из 15 подростков, и что он убегает от них в сторону дома.
Позже семиклассник рассказал отцу: он в компании двух товарищей сидел в беседке и мимо прошла девушка лет 24-х. Она сделала подросткам замечание: мол, что вы на меня коситесь и пялитесь. После этого девушка вернулась в компании несовершеннолетних заступников, вооружённых «в защиту их тёти, над которой смеялись» газовым баллончиком и молотком из автобуса, которым можно разбить стекло в случае аварии.
Друзья 14-летнего мальчика успели убежать. А ему досталось с лихвой. Девушка толкнула его в спину со словами «бейте его», после чего началось избиение и погоня.
Дмитрий написал заявление в восьмой отдел полиции (и его обращение зарегистрировано) и ищет записи камер наблюдения, на которые мог попасть конфликт или его участники. А они могут быть — рядом «Пятёрочка» и «Берлога».
— Отделом полиции №8 проводится проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему. Накануне с заявлением в полицию обратился отец подростка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Сам Дмитрий возможных обидчиков сына опознал на гуляющем по соцсетям видео с погромом клумбы на улице Циолковского.
В тот же день какие-то хулиганы разбили стекло на Циолковского, 32. Отец не исключает, что речь может быть об одних и тех же подростках.
