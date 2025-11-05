14-летний мальчик госпитализирован после избиения группой подростков

Отец подростка обратился в полицию.

В редакцию GOROD48 обратился липчанин Дмитрий, 14-летнего сына которого накануне около пяти вечера избили на улице Циолковского, 26. Сейчас пострадавший подросток находится в больнице, предварительно ему диагностировано сотрясение головного мозга. Также в мальчика распылили перцовый баллончик.Со слов Дмитрия, сын на бегу позвонил ему в 17:06 и сказал, что его избивает компания примерно из 15 подростков, и что он убегает от них в сторону дома.Позже семиклассник рассказал отцу: он в компании двух товарищей сидел в беседке и мимо прошла девушка лет 24-х. Она сделала подросткам замечание: мол, что вы на меня коситесь и пялитесь. После этого девушка вернулась в компании несовершеннолетних заступников, вооружённых «в защиту их тёти, над которой смеялись» газовым баллончиком и молотком из автобуса, которым можно разбить стекло в случае аварии.Друзья 14-летнего мальчика успели убежать. А ему досталось с лихвой. Девушка толкнула его в спину со словами «бейте его», после чего началось избиение и погоня.Дмитрий написал заявление в восьмой отдел полиции (и его обращение зарегистрировано) и ищет записи камер наблюдения, на которые мог попасть конфликт или его участники. А они могут быть — рядом «Пятёрочка» и «Берлога».— Отделом полиции №8 проводится проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему. Накануне с заявлением в полицию обратился отец подростка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Сам Дмитрий возможных обидчиков сына опознал на гуляющем по соцсетям видео с погромом клумбы на улице Циолковского.В тот же день какие-то хулиганы разбили стекло на Циолковского, 32. Отец не исключает, что речь может быть об одних и тех же подростках.