Супруга погибшего ночью у кафе липчанина ищет свидетелей
Общество
Жители «Елецкого» требуют найти вандалов, разгромивших подъезд
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области сохраняется сухая погода
Погода в Липецке
У Октябрьского рынка при переезде через трамвайные рельсы машины сбрасывают ход
Общество
«Нагло шпарил по встречке»: авторегистратор снял лихача-обочечника
Происшествия
В центре Липецка отключают отопление: на Советской ремонтируют теплосеть
Общество
Женщина украла у родственницы золотые серьги и сразу же их продала
Происшествия
47-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке автомобиля: мужчина лишился 451 тысячи рублей
Происшествия
В Липецке разыгран новый контракт на отлов бездомных собак
Общество
Общество
1138
сегодня, 09:40
3

У Октябрьского рынка при переезде через трамвайные рельсы машины сбрасывают ход

Концессионер, «Мовиста», отказывается применять на таких участках ни резину, ни железобетонные плиты.

В месте пересечения дороги у Октябрьского рынка с трамвайными рельсами машины и автобусы снова, как до реконструкции путей, сбрасывают скорость. Такое впечатление, что рельсы поднялись над уровнем асфальта. Также появились первые признаки разрушения асфальта на стыках с путями. Возможно, проблему решила бы замена асфальта на железобетонные плиты, как это сделано на прямых участках пересечения дорог с рельсами или же укладка в таких местах толстых резиновых плит, убирающих вибрацию?

3c981913-7ee2-4879-a6d1-2873aa00a51f.jpg+2025-11-05-09.17.59+niz.jpg

В компании «Мовиста-Регионы-Липецк» ответили, что возвышение одного рельса над другим в кривых поворотах путей — требование нормативных документов. У водителей же возникает впечатление поднятых на перекрестке рельсов, и они инстинктивно притормаживают.

Резиновые плиты применяются на железнодорожных переездах и не предназначены для улично-дорожной сети, поскольку не соответствуют нормативным документам по безопасности дорожного движения в части сцепления с ними колес. Резиновые плиты в городах, где они применялись, показали крайнюю ненадежность: они быстро изнашиваются и требуют постоянной замены. По совокупности этих факторов покрытие резиновыми плитами не рассматривается в современном трамвайном строительстве. Не применяются на кривых радиусах трамвайных путей и бетонные плиты.

«В настоящее время состояние дороги в месте ее сопряжения с трамвайными путями соответствует нормативным требованиям», — уверены в компании.
трамвай
концессия
2
0
8
2
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
15 минут назад
У водителей не возникает впечатление поднятых рельсов на этом участке дороги, потому что они там реально подняты! Все как и было до замены рельсов, ничего не изменилось!!
Ответить
Гостья
25 минут назад
Хоть где-то местные лихачи скорость снижать будут.
Ответить
дохтор
34 минуты назад
это рефлексы
Ответить
