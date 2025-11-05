У Октябрьского рынка при переезде через трамвайные рельсы машины сбрасывают ход

Концессионер, «Мовиста», отказывается применять на таких участках ни резину, ни железобетонные плиты.

В месте пересечения дороги у Октябрьского рынка с трамвайными рельсами машины и автобусы снова, как до реконструкции путей, сбрасывают скорость. Такое впечатление, что рельсы поднялись над уровнем асфальта. Также появились первые признаки разрушения асфальта на стыках с путями. Возможно, проблему решила бы замена асфальта на железобетонные плиты, как это сделано на прямых участках пересечения дорог с рельсами или же укладка в таких местах толстых резиновых плит, убирающих вибрацию?В компании «Мовиста-Регионы-Липецк» ответили, что возвышение одного рельса над другим в кривых поворотах путей — требование нормативных документов. У водителей же возникает впечатление поднятых на перекрестке рельсов, и они инстинктивно притормаживают.Резиновые плиты применяются на железнодорожных переездах и не предназначены для улично-дорожной сети, поскольку не соответствуют нормативным документам по безопасности дорожного движения в части сцепления с ними колес. Резиновые плиты в городах, где они применялись, показали крайнюю ненадежность: они быстро изнашиваются и требуют постоянной замены. По совокупности этих факторов покрытие резиновыми плитами не рассматривается в современном трамвайном строительстве. Не применяются на кривых радиусах трамвайных путей и бетонные плиты.«В настоящее время состояние дороги в месте ее сопряжения с трамвайными путями соответствует нормативным требованиям», — уверены в компании.