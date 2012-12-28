47-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке автомобиля: мужчина лишился 451 тысячи рублей
«А торопиться не надо»
Мэрия нашла нового подрядчика изготовления чугунных перил для моста на Плехановском спуске.
Подрядчику предстоит изготовить 38 столбов и 33 секции из литого чугуна, провести пескоструйную и дробеметную обработку отливок, покрыть их грунтовкой и покрасить. Ему также необходимо разработать эскизы и чертежи элементов ограды, спроектировать и разработать технологии модельной оснастки для отлива секций моста. Срок выполнения работ с установкой чугунных перил взамен нынешних пластиковых — до 20 декабря.
А торопиться не надо, как говорил герой известной кинокомедии. Мы уже рассказывали, что перестраивающая мост на Плехановском спуске Уваровская ПМК-22 в лучшем случае закончит работу к концу года. Тогда же на нем можно и поменять существующее ограждение из композита на чугунное.
Напомним, летом глава Липецка Роман Ченцов заявил, что для сохранения исторического облика центра города нужно вернуть на мост чугунные перила. Кстати, прежнюю чугунную ограду, демонтированную строителями в октябре прошлого года, в управлении главного смотрителя обещали отреставрировать и вернуть назад. Но очевидно, что-то пошло не так.
