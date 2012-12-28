Все новости
Общество
237
29 минут назад
4

«А торопиться не надо»

Мэрия нашла нового подрядчика изготовления чугунных перил для моста на Плехановском спуске.

Управление главного смотрителя Липецка после недавнего расторжения контракта с компанией «Пеликен Групп», выигравшей торги на изготовление и установку чугунного ограждения для моста на плехановском спуске, но так его и не подписавшей, нашло нового подрядчика на эту работу. Им стала «Строительная компания «Липецк» Юрия Сомова, единственный участник нового аукциона (исполнитель работ взял контракт по его начальной цене в 5 674 390 рублей).

Подрядчику предстоит изготовить 38 столбов и 33 секции из литого чугуна, провести пескоструйную и дробеметную обработку отливок, покрыть их грунтовкой и покрасить. Ему также необходимо разработать эскизы и чертежи элементов ограды, спроектировать и разработать технологии модельной оснастки для отлива секций моста. Срок выполнения работ с установкой чугунных перил взамен нынешних пластиковых — до 20 декабря.

А торопиться не надо, как говорил герой известной кинокомедии. Мы уже рассказывали, что перестраивающая мост на Плехановском спуске Уваровская ПМК-22 в лучшем случае закончит работу к концу года. Тогда же на нем можно и поменять существующее ограждение из композита на чугунное.

Напомним, летом глава Липецка Роман Ченцов заявил, что для сохранения исторического облика центра города нужно вернуть на мост чугунные перила. Кстати, прежнюю чугунную ограду, демонтированную строителями в октябре прошлого года, в управлении главного смотрителя обещали отреставрировать и вернуть назад. Но очевидно, что-то пошло не так.

jw6ha76xt8d79jbx5m67vvhbi41jfkuc.jpg

2npwn0wzn6qt7phj35f2t72fv5a3700m.jpg
ремонт мостов
0
0
2
0
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Павлик-всезнайка
3 минуты назад
копии будут лучше оригинала ?
Ответить
Павел
17 минут назад
Правильно. Торопиться в этом случае не надо. Лучше сделать качественно.
Ответить
Абориген
17 минут назад
А что пошло не так? Просто звёзды на старой ограде глаз режут.
Ответить
Александр Н.
18 минут назад
А всё таки,куда девалась старая ограда.
Ответить
