Общество
523
38 минут назад
4

За «Горный ручей» в Нижнем парке спросят с поставщика

По этой причине МАУК «Культурные пространства Липецка не принимают площадку в эксплуатацию.

Детская площадка в Нижнем парке должна была открыться 15 сентября по контракту с управлением строительства мэрии. Но она до сих пор не принята в эксплуатацию. И не потому, что не достроена, а из-за претензий мэра, заказчика и будущего ее владельца, МАУК «Культурные пространства Липецка» к игровому оборудованию.

8247667f-65fc-42b6-9c73-3163963581a0.jpg+2025-11-07-12.16.04+niz.jpg

— Эту площадку мы не приняли у заказчика, а тот не принял у подрядчика. Мы составили список всех недостатков. Как только строители устранят выявленные замечания, мы примем ее на баланс, — сообщили GOROD48 в дирекции городских парков.

Так как оборудование на площадке уже установлено, посетители Нижнего парка ежедневно рвут пластиковое ограждение и пользуются горками, качелями, батутами и прочим. На одних подвесных качелях, кажется, уже даже вырвали из бревна крепления цепи, на которых висит сиденье.

5ebe9a0d-cc4f-4b14-ae19-f3351e2862e3.jpg+2025-11-07-12.16.04+niz.jpg

bb556f9a-274a-48d7-9fac-86cade7e653f.jpg+2025-11-07-12.16.04+niz.jpg

— Не вырвали, а попытались выкрутить болты крепления, — сказал представитель компании «Регионстройхолдинг», строившей за 28,4 млн рублей детский городок на месте кафе из морских контейнеров.

«Регионстройхолдинг» обратился в полицию — детская площадка находится под обзором камер уличного наблюдения, так что есть возможность найти покушавшегося на кражу.

В «Регионстройхолдинге» говорят, что построили площадку по согласованному мэрией проекту. Но в сентябре глава Липецка Роман Ченцов раскритиковал и молодых проектировщиков из ИП Ильи Браславского, и заказчика, и подрядчика за желтый цвет бревен в качелях, и за горку «Горный ручей» для самых маленьких. «Ручей» оказался крайне неудачной конструкцией: одна лесенка на горку почти вертикальная, ступени другой собраны из разновеликих спилов, а спуск перегораживают деревянные поперечины. Но все эти замечания до сих пор остались не устраненными. Почему?

fdbf51f9-b5fb-400d-9afe-3f251b8f4856.jpg+2025-11-07-12.16.04+niz.jpg

— Мы получили проект от заказчика. Мы не могли отступить от него ни на шаг. Элементы детской площадки куплены такими, как есть, у изготовителя, компании «Робинзон. МАФ». Он же смонтировал здесь свое оборудование. Поэтому все эти претензии мы хотим переадресовать заводу-изготовителю. Со дня на день мы ждем его представителей с визитом, — сказали GOROD48 в подрядной организации.

Сорванный по срокам контракт в «Регионстройхолдинге» объяснили задержками производителя с поставкой малых архитектурных форм. Их должны были поставить 2 сентября, а привезли почти на месяц позже.

78feb00e-20ec-4f8b-8bd4-fc84e410834e.jpg+2025-11-07-12.16.04+niz.jpg
Нижний парк
детская площадка
1
0
0
1
4

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Елена
21 минуту назад
а денежки - то тю-тю...
Ответить
Ну
29 минут назад
Пока примут, к тому времени там всё уже переломают, наверное.
Ответить
Александр
6 минут назад
Какая разница, когда сломают, днём раньше или позже. Варварство в Липецке не отменено и только растёт.
Ответить
Валера
30 минут назад
хорошая площадка, доче понравилась
Ответить
