За «Горный ручей» в Нижнем парке спросят с поставщика
По этой причине МАУК «Культурные пространства Липецка не принимают площадку в эксплуатацию.
— Эту площадку мы не приняли у заказчика, а тот не принял у подрядчика. Мы составили список всех недостатков. Как только строители устранят выявленные замечания, мы примем ее на баланс, — сообщили GOROD48 в дирекции городских парков.
Так как оборудование на площадке уже установлено, посетители Нижнего парка ежедневно рвут пластиковое ограждение и пользуются горками, качелями, батутами и прочим. На одних подвесных качелях, кажется, уже даже вырвали из бревна крепления цепи, на которых висит сиденье.
— Не вырвали, а попытались выкрутить болты крепления, — сказал представитель компании «Регионстройхолдинг», строившей за 28,4 млн рублей детский городок на месте кафе из морских контейнеров.
«Регионстройхолдинг» обратился в полицию — детская площадка находится под обзором камер уличного наблюдения, так что есть возможность найти покушавшегося на кражу.
В «Регионстройхолдинге» говорят, что построили площадку по согласованному мэрией проекту. Но в сентябре глава Липецка Роман Ченцов раскритиковал и молодых проектировщиков из ИП Ильи Браславского, и заказчика, и подрядчика за желтый цвет бревен в качелях, и за горку «Горный ручей» для самых маленьких. «Ручей» оказался крайне неудачной конструкцией: одна лесенка на горку почти вертикальная, ступени другой собраны из разновеликих спилов, а спуск перегораживают деревянные поперечины. Но все эти замечания до сих пор остались не устраненными. Почему?
— Мы получили проект от заказчика. Мы не могли отступить от него ни на шаг. Элементы детской площадки куплены такими, как есть, у изготовителя, компании «Робинзон. МАФ». Он же смонтировал здесь свое оборудование. Поэтому все эти претензии мы хотим переадресовать заводу-изготовителю. Со дня на день мы ждем его представителей с визитом, — сказали GOROD48 в подрядной организации.
Сорванный по срокам контракт в «Регионстройхолдинге» объяснили задержками производителя с поставкой малых архитектурных форм. Их должны были поставить 2 сентября, а привезли почти на месяц позже.
