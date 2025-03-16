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Общество
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10 минут назад
Наскальная живопись 2.0: уличные художники превращают Липецк в пещеру
В Ярославле задержанным за размалёванные стену и трамвай троим липчанам предъявили штраф в миллион рублей и уголовное обвинение. GOROD48 попытался разобраться, почему такого не происходит в расписанном вдоль и поперек Липецке.
На любой улице Липецка можно увидеть дома, изуродованные т.н. «тегами». Испорчен даже скальный выступ в Каменном логу. Уродливых надписей нет разве что на зданиях правительства области, мэрии и силовиков.
Граффити изуродована улица Ленина...
испорчена Советская...
...площадь и проспект Победы
Пару недель назад в редакцию прислали фото новенького, буквально с «иголочки» сквера, благоустроенного напротив ДК «Студеновский». Все красивые беседки сквера уже покрыты тэгами. При этом оказалось, что в полицию по поводу этих художеств никто не обращался.
— За последнее время полиция не привлекала к ответственности уличных художников, и заявлений на них не поступало, — говорят в полиции.
В полиции рассказали, что если ущерб от художеств небольшой и краска смывается, то дела о вандализме не возбуждаются. Но если ущерб крупный, налицо порча имущества, а главное есть заявитель — то такие заявки отрабатываются от и до. В случае со сквером, ущерб оказался небольшим. В мэрии нам сообщили, что беседки будут восстановлены собственными силами муниципалитета.
Как показывает практика, даже если в Липецке уличных пачкунов ловят, никакого наказания не следует. Так было несколько лет назад, когда на участке трамвайного пути от ЛТЗ до 6-й доменной печи графферы забаррикадировали рельсы, и разрисовывали трамвай на глаза вагоновожатой. Маловат оказался ущерб, нанесенный машине, которая шла под списание.
По закону же, за содержание здания первичную ответственность несет его собственник, или обслуживающая организация, например управляющая компания. УК должна смывать или закрашивать каракули. Если такого не происходит, собственник сначала получает предписание от мэрии, а при дальнейшем игнорировании закона — судебный иск. Но дело до судов доходит редко.
В объединенной пресс-службе судебного департамента Липецкой области нам рассказали, что за последние годы случаи обращений в суды по поводу удаления собственниками граффити со стен были единичными. Так, например, суд оштрафовал собственника бывшего ресторана «Фрегата» на 1100 рублей за игнорирование требования привести стены здания в порядок (с тех пор граффити на стенах «Фрегата», кажется, стало еще больше). И штраф в 191 тысячу был выписан ПАО «Россети Центр» за рисунки на трансформаторных будках.
В прокуратуре Липецкой области тоже не фиксировали массовых обращений по проблеме граффити. Если они и были, то касались надписей и изображений экстремистского содержания. Однако несколько представлений в рамках Кодекса об административных нарушений Липецкой области прокуратура вносила руководителям организаций на подведомственных территориях и зданиях, которых такие надписи не спешили стирать.
«Просто закрашиваем»
Директора управляющих компаний, как правило, проблему рисунков на их домах решают сами, без обращений к правоохранителям.
— Материальные затраты тут играют не главную роль, а вот отвлечение на отмывание или закрашивание рисунков человеческого ресурса да, это даже дороже денег выходит. Но в практике наших компаний не было обращений в правоохранительные органы. Я, кстати, не против стрит-арта, главное чтобы он был по согласованию и красивым. Мы когда закрашиваем словечки разные нехорошие, стараемся подходить к этому творчески, нанести на это место какой-то рисунок, — рассказал главный инженер УК «Слобода», «19 микрорайон», «Привокзальная» Юрий Шкляров.
Артем Шипанков одно время руководил УК «Дом наших друзей», а теперь он сотрудник МУП «Липецкие теплосети».
— У нас был в этом плане проблемный дом на Космонавтов,92. Постоянно разрисовывали. Мы обращались к участковому, но последствий не было. Полиция не стала этим заниматься. Потом мы покрали фасад антивандальной краской. Она такого свойства, что на ней если нарисуешь что, то «кёрхером» легко смывается. Нарисовали раз, другой, третий, мы легко смываем. И им надоело. Но в «Липецких теплосетях» та же проблема. Рисуют на тепловых пунктах! Тут выход нашли такой: на тепловом пункте лучше нарисовать нормальную картину, или художественное граффити. У нас много тепловых пунктов с картинами, самый известный из них — с портретом Сергея Бодрова. И вот тогда уличные художники на них перестают рисовать. Что-то внутреннее у них срабатывает. Картины они не портят, они оставляют свои тэги и рисунки на белых или однотонных стенах.
Кстати, липецких графферов недавно все же задержали. Но не у нас, а в Ярославле. Двух 20-летних и 23-летнего пачкунов нашли по записям камер наблюдения и выкатили им иск — 800 тысяч за разрисованную стену дома и 184 тысяч — за изуродованный трамвай. И в довесок — обвинение по уголовной статье «Вандализм». Расчет ущерба ярославцы провели не по площади раскрашенного участка стены, а площади всего фасада.
«Зачем?»
Однажды огромная надпись «Зачем?» появилась на доменных печах сокольского завода. Это же слово, выполненное в стиле граффити, часто встречается в городе. Оказывается, полицейские спрашивали «Зачем пачкать город?» у задержанной группы московских графферов. Непонятые полицейскими «художники» сделали слово «Зачем?» общероссийским мемом.
— В принципе граффити, уличный стрит-арт, интересное направление в урбанистке. Особенно, рисунки отражающие эпоху — врачи эпохи ковида на Московской, самолеты авиацентра на площади Победы, портреты Стаханова и Вермишева на подстанциях. Представляете, если эти рисунки сохранятся, как потомкам будет интересно прослеживать историю города! Ну а то, что выходит за рамки законности, это, конечно вызывает возмущение. Хотя хулиганские надписи тоже бывают весьма художественными. Встречаются такие. Вот, например, на «Рембазе» в Военном городке. Пока ее не снесли, я хочу сфотографировать эти рисунки и сохранить их, — говорит липецкий экскурсовод, краевед Иван Климов.
Общественник Валерий Королев считает, что мода на «теги» пришла в Россию из Европы.
— В центре Хельсинки, Будапешта, Варшавы — все стены в граффити. Причем в корявых. Но вот памятники архитектуры, здания управ, скульптура — нет. Их не трогают. За надпись на них крайне жесткое наказание, уголовное с большими сроками. И у европейских графферов как у собаки Павлова выработался рефлекс — нарисовал на памятнике — сядешь. И вот тамошний уличный художник задает уже сам себе вопрос под другим углом: «Зачем?». Зачем на годы уезжать в колонию за мелкую пакость с баллончиком с краской. Тем более можно отойти за угол и там оторваться. А чем дальше в кварталы — тем больше этих граффити. В городах Европы ими покрыто все в несколько слоев, особенно на окраинах. В Европе полиции не хватает сил бороться с этими райдерами. Мне в Финляндии в 2018 году рассказывали, что графферы организуются в большие группы, банды и нагло совершают налеты на здания. А наши «художники» все перенимают у них, в том числе сколачивания в ватаги и групповые налеты на объекты.
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