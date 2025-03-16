Наскальная живопись 2.0: уличные художники превращают Липецк в пещеру

В Ярославле задержанным за размалёванные стену и трамвай троим липчанам предъявили штраф в миллион рублей и уголовное обвинение. GOROD48 попытался разобраться, почему такого не происходит в расписанном вдоль и поперек Липецке.