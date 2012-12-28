Благоустройство набережной реки Быстрая Сосна в Ельце за 154 863 426 рублей доделает другой подрядчик

Один из участников подросткового конфликта на Циолковского засветился на видео с издевательствами над мальчиком
Новый контракт получило ООО «Газтех-комплект».
С прежним подрядчиком — ООО «Аквасервис» контракт стоимостью 187 677 050 рублей был расторгнут в августе. К этому времени компания успела сности деревья, снять старое покрытие покрытия, частично выполнить земляные работы, и утилизацию строительного мусора на 11 673 111 рублей. Но потом ООО «Аквасервис» отсталол от графика, а затем и вовсе прекратило работы из-за отсутствия финансирования и собственных ресурсов.
В августе контракт с ним был расторгнут, работы на 11 673 111 рублей оплачены по соглашению сторон. После этого по итогам новых торгов в сентябре выбран новый подрядчик: проект будет завершать ООО «Газтех-комплект» за 154 863 426 рублей при начальной цене второго контракта в 178 003 938 рублей.
«После подготовки необходимой документации в сентябре провели повторные торги. По результатам аукциона определился новый генеральный подрядчик. Согласно контракту, он должен выполнить благоустройство набережной до июля 2026 года. Рассчитываем, что привлечение нового исполнителя позволит нам качественно завершить проект, обеспечив жителей города современным и функциональным пространством для отдыха и досуга.
На текущий момент уже выполнены земляные работы, работы по устройству основания и бортового камня, укладка покрытия из асфальтобетона. Параллельно ведутся переговоры с поставщиками оборудования и материалов для всех запланированных зон отдыха. Будем пристально следить за ходом работ и регулярно проводить инспекцию объекта, чтобы убедиться в соблюдении всех требований и стандартов качества», — сообщил Вячеслав Жабин в своём Telegram-канале.
Фото - t.me/zhabin_vp48
