Общество
237
сегодня, 17:29
3

Благоустройство набережной реки Быстрая Сосна в Ельце за 154 863 426 рублей доделает другой подрядчик

Новый контракт получило ООО «Газтех-комплект».

Благоустройство территории набережной правого берега реки Быстрая Сосна в Ельце возобновил другой подрядчик. Об этом сегодня сообщил мэр Ельца Вячеслав Жабин.

С прежним подрядчиком — ООО «Аквасервис» контракт стоимостью 187 677 050 рублей был расторгнут в августе. К этому времени компания успела сности деревья, снять старое покрытие покрытия, частично выполнить земляные работы, и утилизацию строительного мусора на 11 673 111 рублей.  Но потом ООО «Аквасервис» отсталол от графика, а затем и вовсе прекратило работы из-за отсутствия финансирования и собственных ресурсов.

В августе контракт с ним был расторгнут, работы на 11 673 111 рублей оплачены по соглашению сторон. После этого по итогам новых торгов в сентябре выбран новый подрядчик: проект будет завершать ООО «Газтех-комплект» за 154 863 426 рублей при начальной цене второго контракта в 178 003 938 рублей. 

IMG_1356.jpeg


IMG_1357.jpeg

IMG_1355.jpeg


«После подготовки необходимой документации в сентябре провели повторные торги. По результатам аукциона определился новый генеральный подрядчик. Согласно контракту, он должен выполнить благоустройство набережной до июля 2026 года. Рассчитываем, что привлечение нового исполнителя позволит нам качественно завершить проект, обеспечив жителей города современным и функциональным пространством для отдыха и досуга.

На текущий момент уже выполнены земляные работы, работы по устройству основания и бортового камня, укладка покрытия из асфальтобетона. Параллельно ведутся переговоры с поставщиками оборудования и материалов для всех запланированных зон отдыха. Будем пристально следить за ходом работ и регулярно проводить инспекцию объекта, чтобы убедиться в соблюдении всех требований и стандартов качества», — сообщил Вячеслав Жабин в своём Telegram-канале.

Фото - t.me/zhabin_vp48 
благоустройство
ЖКХ
1
0
0
1
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
не ярд
29 минут назад
вы определитесь, 17 января этого года написали, что "в одном случае не прошла поверку по микробиологическим показателям вода поверхностных водоемов — речь идёт о реке Быстрая Сосна в Ельце", в прошлом году другой сайт писал, что купание в Быстрой Сосне запрещено, а сегодня что?
Ответить
владислав
34 минуты назад
не могли бы пояснить, контракт за 154 863 426 рублей? это люди из микрорайона Александровки будут на общественном транспорте сюда приезжать погулять вдоль речки в выходные, сколько людей одновременно это сооружение сможет обслужить и сколько в этом городе людей?
Ответить
Жаль не за миллиард
сегодня, 17:40
В Китае за эти деньги половину города построят
Ответить
