Благоустройство набережной реки Быстрая Сосна в Ельце за 154 863 426 рублей доделает другой подрядчик

Новый контракт получило ООО «Газтех-комплект».









«После подготовки необходимой документации в сентябре провели повторные торги. По результатам аукциона определился новый генеральный подрядчик. Согласно контракту, он должен выполнить благоустройство набережной до июля 2026 года. Рассчитываем, что привлечение нового исполнителя позволит нам качественно завершить проект, обеспечив жителей города современным и функциональным пространством для отдыха и досуга.



На текущий момент уже выполнены земляные работы, работы по устройству основания и бортового камня, укладка покрытия из асфальтобетона. Параллельно ведутся переговоры с поставщиками оборудования и материалов для всех запланированных зон отдыха. Будем пристально следить за ходом работ и регулярно проводить инспекцию объекта, чтобы убедиться в соблюдении всех требований и стандартов качества», — сообщил Вячеслав Жабин в своём Telegram-канале.

