Новый детский городок в Нижнем парке может и не дотянуть до официального открытия
Несмотря на незавершенный монтаж качелей, окончание работ, ребятня уже вовсю резвится в детском городке, и некоторые качели уже ломаются.
Неделю назад GOROD48 в мэрии сообщили, что ограждение восстановят, но когда официально откроют площадку не уточнили.
Сегодня в редакцию обратились липчане рассказавшие, что в пластиковом ограждении снова зияет дыра, а некоторые качели уже требуют ремонта.
«На одной из качелей, «гнездо» уже оторваны два крепления, скоро возможно «качеля» упадёт, а возможно упадет с кем-то. Никакой безопасности…».
Напомним, детская площадка за 28,4 миллиона рублей построена компанией «Регионстройхолдинг» на месте пустовавшего кафе из морских контейнеров. Площадку подрядчик был должен сдать в сентябре, однако во время ее инспекции мэр Роман Ченцов не обнаружил части оборудования, резинового покрытия и малых архитектурных форм — строителей подвел поставщик. Кроме того, мэра не устроил цвет деревянных конструкций площадки. Подрядчик обещал закончить работу с учетом замечаний к концу сентября.
