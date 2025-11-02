Все новости
Эпичный полет «Чери» по улице Неделина сняла камера наблюдения
Происшествия
В овраге у водоёма нашли полускелетированный труп
Происшествия
Ночью в Липецкой области уничтожены шесть БПЛА
Происшествия
«Чери» вынесло на встречную полосу Неделина: разбиты четыре автомобиля
Происшествия
С крыши дома на Советской бросали бутылки под ноги прохожих
Происшествия
43-летнего ельчанина обнаружили мёртвым
Происшествия
Коллективку и Сокол соединил новый мост
Общество
Липецкая вечЁрка: три трупа, афера с Wildberries на 3,2 миллиона, и еда на Городище
Общество
Компания из Подмосковья не сумела уложиться в срок и открыть сегодня мост на Плехановском спуске
Общество
Версия об обстреле трамвая пока не подтверждается
Происшествия
Житель Тамбовской области задержан липецкими полицейскими за интернет-вымогательство
Происшествия
Ночью в Липецкой области уничтожены шесть БПЛА
Происшествия
Новый детский городок в Нижнем парке может и не дотянуть до официального открытия
Общество
Объявлен отбой желтого уровня опасности в Липецкой области
Происшествия
Еще в четырех муниципалитетах объявлен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Липецк и ряд районов региона снова под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Ельце иномарку после столкновения выбросило на пешеходную дорожку
Происшествия
Красный уровень отменен на всей территории Липецкой области
Происшествия
Ранним утром красный уровень объявлен в шести муниципальных районах Липецкой области
Происшествия
Общество
114
18 минут назад
3

Новый детский городок в Нижнем парке может и не дотянуть до официального открытия

Несмотря на незавершенный монтаж качелей, окончание работ, ребятня уже вовсю резвится в детском городке, и некоторые качели уже ломаются.

В редакцию снова обратились липчане, которые замечают, что еще до окончания работ в детском городке, который возвели на месте старой эстрады и «контейнерной площадки», ограждение буквально прорвано, и она полна играющих детей.

Неделю назад GOROD48  в мэрии сообщили, что ограждение восстановят, но когда официально откроют площадку не уточнили.

Сегодня в редакцию обратились липчане рассказавшие, что в пластиковом ограждении снова зияет дыра, а некоторые качели уже требуют ремонта.

RltTzGe4dfRxfJzHOWlqGYBLlGG5qDjWit62WeKKfE7M4jiB9eJI8hNLzJZ0dSPr6e2OqKQqrupYeVY7eVJz7P_E.jpg+2025-11-02-13.21.04.jpg

«На одной из качелей, «гнездо» уже оторваны два крепления, скоро возможно «качеля» упадёт, а возможно упадет с кем-то. Никакой безопасности…».

Напомним, детская площадка за 28,4 миллиона рублей построена компанией «Регионстройхолдинг» на месте пустовавшего кафе из морских контейнеров. Площадку подрядчик был должен сдать в сентябре, однако во время ее инспекции мэр Роман Ченцов не обнаружил части оборудования, резинового покрытия и малых архитектурных форм — строителей подвел поставщик. Кроме того, мэра не устроил цвет деревянных конструкций площадки. Подрядчик обещал закончить работу с учетом замечаний к концу сентября.
детская площадка
Нижний парк
0
1
0
0
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Колян
3 минуты назад
Интересно, а сколько прослужат китайские карусельки?
Ответить
Это очень хорошо.
4 минуты назад
ДЕТИ ПРОВЕРЯЮТ КАЧЕСТВО.
Ответить
Руслан
9 минут назад
Это не для детей , а для освоения бюджета и отчету о выполнению программы "комфортная среда"
Ответить
