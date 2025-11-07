Все новости
68-летнюю женщину насмерть придавило деревом
Происшествия
Избиение 14-летнего подростка записала камера наблюдения
Происшествия
В Липецке опять расстреляли трамвай
Происшествия
За «Горный ручей» в Нижнем парке спросят с поставщика
Общество
В доме на улице Ворошилова из крана пошло «золото»
Общество
Пенсионер поколотил чужую машину деревянной палкой
Происшествия
57-летний водитель «Хендая» погиб в столкновении с большегрузом
Общество
На месте порыва водопровода поселились утки
Общество
«Киа» и «Санг Йонг» жестко столкнулись на кольце площади Победы
Происшествия
На улице Катукова столкнулись «Лада» и «Рено»: одна из машин выехала на газон
Происшествия
Избиение 14-летнего подростка записала камера наблюдения
Происшествия
В Липецке опять расстреляли трамвай
Происшествия
«Киа» и «Санг Йонг» жестко столкнулись на кольце площади Победы
Происшествия
Мошенники оставили липецкую пенсионерку без всех сбережений
Происшествия
В «РВК-Липецк» открестились от провала напротив мэрии
Общество
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Происшествия
Три четверти введенного в области жилья — индивидуальное
Экономика
В Липецке задержан подозреваемый в хищении велосипеда у пенсионера
Происшествия
Красивый и рациональный: Игорь Артамонов и Роман Ченцов осмотрели первый капитально отремонтированный детсад
Общество
Всю минувшую ночь в Липецкой области действовал режим воздушной опасности
Общество
Общество
206
55 минут назад
2

Красивый и рациональный: Игорь Артамонов и Роман Ченцов осмотрели первый капитально отремонтированный детсад

Ремонт 66-го детского сада и частичное обновление его оборудования и мебели обошлись бюджету в среднем в 70 тысяч рублей за квадратный метр.

Уже в следующий понедельник 180 малышей переступят порог обновленного корпуса детского сада №66 на улице Гагарина в Липецке, который капитально отремонтировала воронежская компания «Спецстрой». А первыми посетителями детсада с 60-летней историей стали губернатор Игорь Артамонов и мэр Роман Ченцов, поскольку этот садик — первая ласточка новой федеральной программы капремонтов дошкольных учреждений в Липецкой области.  

Капремонт двух зданий, соединенных переходом, начался в марте. Общестроительные и отделочные работы, а также новое оборудование для пищеблока и мебель обошлись бюджету в 149,7 млн рублей. Директор «Спецстроя» Сергей Загоруля сказал главе Липецкой области, что сами по себе работы не были сложными. 

— Вначале мы оставили от садика только стены и крышу. Сюда приходили даже местные жители фотографировать такой разгром. После демонтажа мы начали строительство, и объект сдали досрочно на месяц. За это время у садика появились новая кровля и вентилируемый керамогранитный фасад, утепленный базальтовыми 100-миллиметровыми плитами. Энергоэффективность здания стала в разы выше, следовательно, расходы на отопление будут меньше на порядок. Внутри также все новое: стены, полы, инженерные системы, санузлы, пищеблок.

photo_2025-11-07_18-02-50.jpg

photo_2025-11-07_18-03-15.jpg

photo_2025-11-07_18-02-37.jpg

photo_2025-11-07_18-02-29.jpg

Во время реконструкции детсада родители водили малышей в близлежащие садики. Как же дети удивятся, когда после этих выходных вернутся фактически в новостройку! 

Губернатор прошелся по всему зданию. В актовом зале его внимание привлекли белые детские стульчики с вырезанными на спинках скрипичными ключиками. Также ему понравился и большой ковер на полу, оказавшийся подарком какого-то состоятельного родителя. В зале Игоря Артамонова удивило и белое электронное пианино, — это уже подарок воронежского подрядчика.  

0Y7A4559.jpg

Заведующая детским садом не могла нахвалиться на строителей, которые быстро и качественно выполнили свою работу. Подвесные потолки, и лампы мягко освещающие каждый уголок помещений. Санузлы блестят новой плиткой. Реконструированная изостудия — еще одна фишка детсада: ее воспитанники, по словам Галины Целых, постоянные победители городских художественных конкурсов среди дошкольников. Оказалось, студенты педагогического университета придумали дизайн оформления групп. Губернатор высоко оценил их труд, попросив передать студентам благодарность.   

0Y7A4766.jpg     
Ремонт детсада и частичное обновление его оборудования обошлись бюджету в среднем в 70 тысяч рублей за квадратный метр. Губернатор назвал эту сумму весомой и предложил просчитать, что максимально можно сделать и приобрести на такие деньги, так как по федеральной программе в регионе будут обновлены в ближайшие годы десятки старых дошкольных образовательных учреждений (в Липецке, по словам вице-мэра Анны Шамаевой, в 2026 году в капремонт попадут три детсада). 

— Это первый детский сад, который был отремонтирован по программе Минпросвета. Тут 60 лет ничего не делалось, и вот мы увидели то, что получилось. В общем, получилось все неплохо за исключением некоторых деталей. Мы хотим, чтобы немалые бюджетные средства, которые будут выделены на обновление детсадов по этой программе, были потрачены рационально, — прокомментировал увиденное Игорь Артамнов.

Кстати, управление строительства администрации Липецка ранее проторговало еще и благоустройство территории 66-го детского сада. Его провела та же воронежская компания «Спецстрой». Подрядчик выиграл контракт по начальной цене — за 23 775 795 рублей. За эти средства строители отремонтировали 130-метровый забор, выкорчевали остатки 18 спиленных деревьев, посадили саженцы новых, засеяли газоны, заасфальтировали дорожки и проезды, покрыли ковром из резиновой крошки спортивную площадку с мини-полем для футбола и волейбола, а также места, предназначенные под установку игрового и спортивного оборудования с шагоходом, руколазом, лабиринтом, шведской стенкой.
образование
детский сад
3
0
0
1
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Татьяна
15 минут назад
Новость хорошая. Ребятишки будут рады обновлению. Но если честно, снаружи сарай какой то, на детский сад совсем не похоже. Жаль что в нашем городе очень мало красивых зданий.
Ответить
Хм
42 минуты назад
Умеет Город48 писать заголовки! Сначала подумал (не увидев двоеточие), что красивый это один из лсматривающих, а рациональный- второй.
Ответить
