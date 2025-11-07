Красивый и рациональный: Игорь Артамонов и Роман Ченцов осмотрели первый капитально отремонтированный детсад

Ремонт 66-го детского сада и частичное обновление его оборудования и мебели обошлись бюджету в среднем в 70 тысяч рублей за квадратный метр.





Уже в следующий понедельник 180 малышей переступят порог обновленного корпуса детского сада №66 на улице Гагарина в Липецке, который капитально отремонтировала воронежская компания «Спецстрой». А первыми посетителями детсада с 60-летней историей стали губернатор Игорь Артамонов и мэр Роман Ченцов, поскольку этот садик — первая ласточка новой федеральной программы капремонтов дошкольных учреждений в Липецкой области.Капремонт двух зданий, соединенных переходом, начался в марте. Общестроительные и отделочные работы, а также новое оборудование для пищеблока и мебель обошлись бюджету в 149,7 млн рублей. Директор «Спецстроя» Сергей Загоруля сказал главе Липецкой области, что сами по себе работы не были сложными.— Вначале мы оставили от садика только стены и крышу. Сюда приходили даже местные жители фотографировать такой разгром. После демонтажа мы начали строительство, и объект сдали досрочно на месяц. За это время у садика появились новая кровля и вентилируемый керамогранитный фасад, утепленный базальтовыми 100-миллиметровыми плитами. Энергоэффективность здания стала в разы выше, следовательно, расходы на отопление будут меньше на порядок. Внутри также все новое: стены, полы, инженерные системы, санузлы, пищеблок.Во время реконструкции детсада родители водили малышей в близлежащие садики. Как же дети удивятся, когда после этих выходных вернутся фактически в новостройку!Губернатор прошелся по всему зданию. В актовом зале его внимание привлекли белые детские стульчики с вырезанными на спинках скрипичными ключиками. Также ему понравился и большой ковер на полу, оказавшийся подарком какого-то состоятельного родителя. В зале Игоря Артамонова удивило и белое электронное пианино, — это уже подарок воронежского подрядчика.Заведующая детским садом не могла нахвалиться на строителей, которые быстро и качественно выполнили свою работу. Подвесные потолки, и лампы мягко освещающие каждый уголок помещений. Санузлы блестят новой плиткой. Реконструированная изостудия — еще одна фишка детсада: ее воспитанники, по словам Галины Целых, постоянные победители городских художественных конкурсов среди дошкольников. Оказалось, студенты педагогического университета придумали дизайн оформления групп. Губернатор высоко оценил их труд, попросив передать студентам благодарность.Ремонт детсада и частичное обновление его оборудования обошлись бюджету в среднем в 70 тысяч рублей за квадратный метр. Губернатор назвал эту сумму весомой и предложил просчитать, что максимально можно сделать и приобрести на такие деньги, так как по федеральной программе в регионе будут обновлены в ближайшие годы десятки старых дошкольных образовательных учреждений (в Липецке, по словам вице-мэра Анны Шамаевой, в 2026 году в капремонт попадут три детсада).— Это первый детский сад, который был отремонтирован по программе Минпросвета. Тут 60 лет ничего не делалось, и вот мы увидели то, что получилось. В общем, получилось все неплохо за исключением некоторых деталей. Мы хотим, чтобы немалые бюджетные средства, которые будут выделены на обновление детсадов по этой программе, были потрачены рационально, — прокомментировал увиденное Игорь Артамнов.Кстати, управление строительства администрации Липецка ранее проторговало еще и благоустройство территории 66-го детского сада. Его провела та же воронежская компания «Спецстрой». Подрядчик выиграл контракт по начальной цене — за 23 775 795 рублей. За эти средства строители отремонтировали 130-метровый забор, выкорчевали остатки 18 спиленных деревьев, посадили саженцы новых, засеяли газоны, заасфальтировали дорожки и проезды, покрыли ковром из резиновой крошки спортивную площадку с мини-полем для футбола и волейбола, а также места, предназначенные под установку игрового и спортивного оборудования с шагоходом, руколазом, лабиринтом, шведской стенкой.