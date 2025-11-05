Все новости
«Нагло шпарил по встречке»: авторегистратор снял лихача-обочечника
Происшествия
Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Происшествия
У Октябрьского рынка при переезде через трамвайные рельсы машины сбрасывают ход
Общество
При пожаре на улице Петра Смородина погиб 80-летний мужчина
Происшествия
Три человека погибли на дорогах области за праздничные дни
Происшествия
В центре Липецка отключают отопление: на Советской ремонтируют теплосеть
Общество
В Липецкой области сохраняется сухая погода
Погода в Липецке
«Гранта» с тамбовскими номерами разворотила две машины на проспекте Мира в Липецке
Происшествия
«В подвале хлещет горячая вода»
Общество
14-летний мальчик госпитализирован после избиения группой подростков
Происшествия
14-летний мальчик госпитализирован после избиения группой подростков
Происшествия
До апреля в мэрии Липецка хотят понять, смогут ли по улице Тельмана ездить автобусы?
Общество
Подземный переход на площади Металлургов открыт для липчан
Общество
Двойное столкновение на проспекте Мира записала камера наблюдения
Происшествия
Ещё на одном кладбище — погром после опиловки деревьев
Общество
Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Происшествия
Статистика: в Липецкой области выросло производство молока и яиц
Экономика
36-летний житель Лебедянского района взял у 22-летнего парня в долг почти 300 тысяч рублей и не отдал
Происшествия
«Гранта» с тамбовскими номерами разворотила две машины на проспекте Мира в Липецке
Происшествия
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 4090 человек
Здоровье
Общество
817
45 минут назад
16

Подземный переход на площади Металлургов открыт для липчан

Ремонт перехода длится полгода. Сегодня работу подрядчика принимал мэр Роман Ченцов.

Компания СК «Липецк» завершила капитальный ремонт подземного перехода на площади Мира. Как и обещал главе Липецка Роману Ченцову директор компании Юрий Сомов, переход открыт в начале ноября. 

По словам Юрия Сомова, ремонт перехода 1976 года постройки оказался не таким уж и сложным. Беда была в том, что изначально подземку строили без соблюдения какой-либо геометрии — все здесь было криво и косо: стены, пол, потолок. Поэтому все лето без перерыва строители выравнивали поверхности для того, чтобы подготовить их к облицовке. Подрядчик также заново отлил из бетона основание под три лестничных спуска, оштукатурил входы и выходы из тоннеля. Как только основные «мокрые» работы закончились, дело пошло быстрее. 

Входы и выходы перехода облицованы посаженным на специальный двухкомпонентный клей керамогранитом, а лестничные марши выложены гранитными ступенями. Мэра порадовало сообщение главного смотрителя Липецка Виталия Лесных о том, что на бетонные отливки уложили тяжелый, специально термообработанный гранит с противоскользящим эффектом.

WhatsApp Image 2025-11-05 at 14.37.22 (3).jpeg+2025-11-05-16.11.04+niz.jpg

WhatsApp Image 2025-11-05 at 14.37.22 (1).jpeg+2025-11-05-16.11.04+niz.jpg

— Как красиво-то! — сказала спустившаяся следом за мэром в переход пожилая женщина.

Роман Ченцов тщательно осмотрел обновленный переход. Все здесь сделано по уму. Подрядчик даже разрыл грунт над тоннелем на месте разобранной трамвайной ветки, чтобы провести гидроизоляцию его потолка. Решил и другую старую проблему — стока воды по лестницам с улицы. Для этого строители подняли на 5 сантиметров над уровнем тротуара первые ступени на входах в подземку. И этот порожек стал еще выше за счет гранитных ступеней. Поскольку все спуски в тоннель остались под открытым небом, вода от растаявшего снега и дождей будет отводиться с пола перехода в городскую ливневку через два дренажных колодца. 

WhatsApp Image 2025-11-05 at 14.37.22 (2).jpeg+2025-11-05-16.11.04+niz.jpg

— Как потолок? Крепкий? — мэр потрогал навесную конструкцию из алюминиевого профиля. 

— Гарантия — три года, — ответил подрядчик. 

Осталась одна деталь — компании «Ростелеком» смонтировать в переходе камеры наблюдения с функцией распознавания лиц. Это будет сделано в ближайшее время.

Роман Ченцов похвалил заказчика и подрядчика за хорошо выполненную работу.

— Это — уже второй подземный переход, который мы кардинально обновили в этом году (первый, мозаичный, под Петровским спуском, сдан в эксплуатацию в День города). Это важный объект с точки зрения пешеходной и транспортной безопасности, которым пользуются тысячи горожан, идущие на работу и с работы. Мне осталось лишь пожелать, чтобы тут обошлось без вандалов, — сказал мэр.

… Подземному переходу на площади Металлургов — 49 лет. За прошедшее время подземка откровенно устала: со стен начала осыпаться облицовочная плитка, из-за постоянно попадающей в тоннель воды развалился бетонный пол, подтекающий потолок приводил к перебоям в освещении. Время сделало переход небезопасным. Его реконструкция обошлась муниципалитету в 21,1 млн рублей.

Комментарии (16)

Сначала новые
Советская
4 минуты назад
А у нас холодно. Точно дадут отопление к 20.00?
Ответить
Буквоед
4 минуты назад
На пл.Металлургов,грамотеи!
Ответить
Житель
5 минут назад
А я один вижу воду в переходе на фото?
Ответить
умник
8 минут назад
Раньше принимали цеха--заводы, сегодня фонтаны-- переходы ,...
Ответить
тракторист
10 минут назад
на тракторном откопайте и такой же сделайте
Ответить
Блондинка
16 минут назад
Очень надеюсь, что липчане с уважением отнесутся к чужому труду. Выглядит всё достаточно достойно. Не забудьте камеры повесить внутри и снаружи, пожалуйста, и побольше.
Ответить
Вчера был
18 минут назад
А у Нижнего парка в переходе съезды для колясок, велосипедов почему не сделали? Вел на себе пришлось тащить
Ответить
Бабушка с бадиком
9 минут назад
Так там рядом наземный переход. Со светофором. Можно было и до него доехать. Я хожу.
Ответить
Комбинат нлмк
21 минуту назад
Главный смотритель не хочет пройтись по Проспекту Мира? Тротуарная плитка на дорожках вся в выбоинах. Нашли чем гордиться, подземный переход они отремонтировали. Лучше бы плитку на Проспекте Мира заменили.
Ответить
Джордж
22 минуты назад
Это равносильно банкоматы фотографировать за хорошую выдачу денег, а где фотографии мастеров, инженеров?
Ответить
молодцы
27 минут назад
только теперь оперов желательно туда внедрять,чтобы вандалов тут же хватали. зверьё начнет охоту для рисования и битья всего что можно.
Ответить
Еще комментарии
