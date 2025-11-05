Подземный переход на площади Металлургов открыт для липчан

Ремонт перехода длится полгода. Сегодня работу подрядчика принимал мэр Роман Ченцов.



Компания СК «Липецк» завершила капитальный ремонт подземного перехода на площади Мира. Как и обещал главе Липецка Роману Ченцову директор компании Юрий Сомов, переход открыт в начале ноября.По словам Юрия Сомова, ремонт перехода 1976 года постройки оказался не таким уж и сложным. Беда была в том, что изначально подземку строили без соблюдения какой-либо геометрии — все здесь было криво и косо: стены, пол, потолок. Поэтому все лето без перерыва строители выравнивали поверхности для того, чтобы подготовить их к облицовке. Подрядчик также заново отлил из бетона основание под три лестничных спуска, оштукатурил входы и выходы из тоннеля. Как только основные «мокрые» работы закончились, дело пошло быстрее.Входы и выходы перехода облицованы посаженным на специальный двухкомпонентный клей керамогранитом, а лестничные марши выложены гранитными ступенями. Мэра порадовало сообщение главного смотрителя Липецка Виталия Лесных о том, что на бетонные отливки уложили тяжелый, специально термообработанный гранит с противоскользящим эффектом.— Как красиво-то! — сказала спустившаяся следом за мэром в переход пожилая женщина.Роман Ченцов тщательно осмотрел обновленный переход. Все здесь сделано по уму. Подрядчик даже разрыл грунт над тоннелем на месте разобранной трамвайной ветки, чтобы провести гидроизоляцию его потолка. Решил и другую старую проблему — стока воды по лестницам с улицы. Для этого строители подняли на 5 сантиметров над уровнем тротуара первые ступени на входах в подземку. И этот порожек стал еще выше за счет гранитных ступеней. Поскольку все спуски в тоннель остались под открытым небом, вода от растаявшего снега и дождей будет отводиться с пола перехода в городскую ливневку через два дренажных колодца.— Как потолок? Крепкий? — мэр потрогал навесную конструкцию из алюминиевого профиля.— Гарантия — три года, — ответил подрядчик.Осталась одна деталь — компании «Ростелеком» смонтировать в переходе камеры наблюдения с функцией распознавания лиц. Это будет сделано в ближайшее время.Роман Ченцов похвалил заказчика и подрядчика за хорошо выполненную работу.— Это — уже второй подземный переход, который мы кардинально обновили в этом году (первый, мозаичный, под Петровским спуском, сдан в эксплуатацию в День города). Это важный объект с точки зрения пешеходной и транспортной безопасности, которым пользуются тысячи горожан, идущие на работу и с работы. Мне осталось лишь пожелать, чтобы тут обошлось без вандалов, — сказал мэр.… Подземному переходу на площади Металлургов — 49 лет. За прошедшее время подземка откровенно устала: со стен начала осыпаться облицовочная плитка, из-за постоянно попадающей в тоннель воды развалился бетонный пол, подтекающий потолок приводил к перебоям в освещении. Время сделало переход небезопасным. Его реконструкция обошлась муниципалитету в 21,1 млн рублей.