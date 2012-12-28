Все новости
Общество
655
сегодня, 17:39
2

«Мечта» вернулась к детям

Детский санаторий «Мечта» заработал после масштабной реконструкции.

Сегодня после пятимесячной реконструкции возобновил работу детский санаторий «Мечта», находящийся в лесном массиве у села Капитанщино. Он принял на курс оздоровления 90 юных пациентов.

За пять месяцев в рамках федеральной программы «Доступная среда» выполнен капитальный ремонт трехэтажного корпуса санатория: полностью обновлын интерьеры жилых комнат, кабинетов медуслуг, игровых и досуговых комнат. Часть помещений адаптирована для маломобильных граждан путем расширения дверных проемов. Также было закуплено современное оборудование, удобная мебель и постельное белье. На территории санатория обустроена новая детская площадка.

0T3A6422.jpg

0T3A6471.jpg

Напомним, что в 2022 году «Мечту» использовали, как пункт размещения беженцев из Донбасса. После расселения беженцев санаторий вернулся к своей работе, а в июне этого года в нем начался капремонт.

— Вновь работает грязелечебница, доступно водолечение — бассейн с минеральной водой, массаж и кислородные коктейли, физиопроцедуры, — рассказала на открытии «Мечты» министр социальной политики Липецкой области Татьяна Андреева.

0T3A5601.jpg

0T3A5566.jpg

Посетил санаторий и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Главе региона показали комнаты для занятий, в том числе специальные жилые модули, в которых дети с ограниченными возможностями адаптируются к самостоятельной жизни. Модуль кухни, оснащенный разной техникой, модуль спальни со специальной кроватью. Ребенка или подростка с ограниченными возможностями здоровью здесь учат ухаживать за собой, самостоятельно пользоваться разной техникой.

0T3A5914.jpg

0T3A5666.jpg

— Мы смогли в короткий срок сделать большой объем работ и создать такое прекрасное место для детей. Я увидел столько радости на их лицах. Что может быть лучше для нас? Посмотрите, сколько у нас возрождается подобных учреждений, детских, медицинских? Мы видим, каким становится «Прометей», вчера мы были в Задонске, где реконструировали поликлинику. Сегодня нас уже радует обновлённая «Мечта», — сказал губернатор.

0T3A5832.jpg

Детский санаторий «Мечта» специализируется на реабилитации детей с заболеваниями органов дыхания, кровообращения, нервной и опорно-двигательной систем.
санаторий «Мечта»
Комментарии (2)

Сначала новые
Одна
21 минуту назад
Хорошая новость!
Ответить
СССР
57 минут назад
ностальгия, несколько раз был, прекрасно...
Ответить
