«Мечта» вернулась к детям

Детский санаторий «Мечта» заработал после масштабной реконструкции.



Сегодня после пятимесячной реконструкции возобновил работу детский санаторий «Мечта», находящийся в лесном массиве у села Капитанщино. Он принял на курс оздоровления 90 юных пациентов.За пять месяцев в рамках федеральной программы «Доступная среда» выполнен капитальный ремонт трехэтажного корпуса санатория: полностью обновлын интерьеры жилых комнат, кабинетов медуслуг, игровых и досуговых комнат. Часть помещений адаптирована для маломобильных граждан путем расширения дверных проемов. Также было закуплено современное оборудование, удобная мебель и постельное белье. На территории санатория обустроена новая детская площадка.Напомним, что в 2022 году «Мечту» использовали, как пункт размещения беженцев из Донбасса. После расселения беженцев санаторий вернулся к своей работе, а в июне этого года в нем начался капремонт.— Вновь работает грязелечебница, доступно водолечение — бассейн с минеральной водой, массаж и кислородные коктейли, физиопроцедуры, — рассказала на открытии «Мечты» министр социальной политики Липецкой области Татьяна Андреева.Посетил санаторий и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Главе региона показали комнаты для занятий, в том числе специальные жилые модули, в которых дети с ограниченными возможностями адаптируются к самостоятельной жизни. Модуль кухни, оснащенный разной техникой, модуль спальни со специальной кроватью. Ребенка или подростка с ограниченными возможностями здоровью здесь учат ухаживать за собой, самостоятельно пользоваться разной техникой.— Мы смогли в короткий срок сделать большой объем работ и создать такое прекрасное место для детей. Я увидел столько радости на их лицах. Что может быть лучше для нас? Посмотрите, сколько у нас возрождается подобных учреждений, детских, медицинских? Мы видим, каким становится «Прометей», вчера мы были в Задонске, где реконструировали поликлинику. Сегодня нас уже радует обновлённая «Мечта», — сказал губернатор.Детский санаторий «Мечта» специализируется на реабилитации детей с заболеваниями органов дыхания, кровообращения, нервной и опорно-двигательной систем.