Жители «Елецкого» требуют найти вандалов, разгромивших подъезд

Парни крушили всё, что попадалось под руку.

По социальным сетям расходятся видео, снятые минувшей ночью в дома на Елецком шоссе, 1а.На кадрах видны двое мужчин, которые пытаются найти кого-то из местных жителей. При этом у крупного лысого парня явно чешутся кулаки – настолько, что он вымещает злобу на всём, что подворачивается под руку – громит лифт и подъезд.В итоге общедомовому имуществу причинён ущерб, местные жители просят помочь опознать вандалов, чтобы привлечь к ответственности.