Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Четыре беспилотника сбиты ночью в области
Происшествия
В Липецкой области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
Супруга погибшего ночью у кафе липчанина ищет свидетелей
Общество
В Ельце и четырех районах угроза атаки БПЛА
Происшествия
Желтый уровень тревоги объявлен в Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +10
Общество
В районе Сырского и Коровино отключат холодную воду
Общество
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
В Липецкой области снова желтый уровень
Происшествия
Читать все
Четыре беспилотника сбиты ночью в области
Происшествия
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
Супруга погибшего ночью у кафе липчанина ищет свидетелей
Общество
В Липецкой области сухо и до +10
Общество
В Ельце и четырех районах угроза атаки БПЛА
Происшествия
В районе Сырского и Коровино отключат холодную воду
Общество
Жители «Елецкого» требуют найти вандалов, разгромивших подъезд
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области снова желтый уровень
Происшествия
Отбой желтого уровня
Происшествия
Читать все
Происшествия
315
23 минуты назад
2

Жители «Елецкого» требуют найти вандалов, разгромивших подъезд

Парни крушили всё, что попадалось под руку.

По социальным сетям расходятся видео, снятые минувшей ночью в дома на Елецком шоссе, 1а.

На кадрах видны двое мужчин, которые пытаются найти кого-то из местных жителей. При этом у крупного лысого парня явно чешутся кулаки – настолько, что он вымещает злобу на всём, что подворачивается под руку – громит лифт и подъезд.

В итоге общедомовому имуществу причинён ущерб, местные жители просят помочь опознать вандалов, чтобы привлечь к ответственности.
Вандализм
0
0
3
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
1
13 минут назад
Накажите рублем, сразу сбавит тон
Ответить
Юля
18 минут назад
Скорее-всего искали переселенцев с лтз или с Зои
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить