Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Происшествия
14-летний мальчик госпитализирован после избиения группой подростков
Происшествия
«Нагло шпарил по встречке»: авторегистратор снял лихача-обочечника
Происшествия
Подземный переход на площади Металлургов открыт для липчан
Общество
У Октябрьского рынка при переезде через трамвайные рельсы машины сбрасывают ход
Общество
Двойное столкновение на проспекте Мира записала камера наблюдения
Происшествия
«Гранта» с тамбовскими номерами разворотила две машины на проспекте Мира в Липецке
Происшествия
До апреля в мэрии Липецка хотят понять, смогут ли по улице Тельмана ездить автобусы?
Общество
При пожаре на улице Петра Смородина погиб 80-летний мужчина
Происшествия
Липецкие пещеры исследуют спелеологи
Общество
Подземный переход на площади Металлургов открыт для липчан
Общество
В Липецкой области сокращались промышленное производство и строительство и росли оборот розничной торговли и общепита
Экономика
Липецкие пещеры исследуют спелеологи
Общество
Благоустраивавшую набережную в Ельце компанию оштрафовали на 350 тысяч рублей
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
Женщина-водитель пострадала в двойной аварии на проспекте Мира
Происшествия
Один БПЛА сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Ночью в Липецкой области звучали сирены
Происшествия
Опасные находки сделаны в Воловском округе
Происшествия
Происшествия
843
48 минут назад

Один БПЛА сбит ночью над Липецкой областью

Один беспилотник самолетного типа уничтожен этой ночью в Липецкой области. 

Всего, по данным Минобороны РФ, за ночь над 10 регионами страны сбиты 75 беспилотников, в том числе 10 — над соседними с Липецкой Воронежской, Курской и Тамбовской областями.
 
Ночью 6 ноября красный уровень «Угроза атаки БПЛА» вводился в Липецке и Липецком округе, Грязинском, Добринском, Добровском, Усманском и Хлевенском районах и округах. До шести утра на всей территории области действовал желтый уровень «Воздушная опасность». 
воздушная тревога
БПЛА
0
0
5
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
