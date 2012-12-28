Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
В Липецкой области сокращались промышленное производство и строительство и росли оборот розничной торговли и общепита
Один БПЛА сбит ночью над Липецкой областью
Всего, по данным Минобороны РФ, за ночь над 10 регионами страны сбиты 75 беспилотников, в том числе 10 — над соседними с Липецкой Воронежской, Курской и Тамбовской областями.
Ночью 6 ноября красный уровень «Угроза атаки БПЛА» вводился в Липецке и Липецком округе, Грязинском, Добринским, Добровском, Усманском и Хлевенском районах и округах. До шести утра на всей территории области действовал желтый уровень «Воздушная опасность».
