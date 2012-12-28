Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Общество
173
25 минут назад
3
Прямо напротив липецкой мэрии образовался провал
Его уже обозначили пластиковым дорожным блоком.
— Сотрудники муниципального управления благоустройства возле остановочного павильона «Театральная площадь» (в сторону НЛМК) выявили два проседания грунта: одно у колодца «РВК – Липецк», другое в нескольких метрах от него — «РИР-Энерго». Проседания обозначены пластиковыми дорожными блоками, — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
Выяснять причины провалов будут уже энергетики. В мэрии пообещали, что восстановительные работы проведут в ближайшее время.
1
0
0
0
1
Комментарии (3)