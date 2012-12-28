Все новости
Общество
173
25 минут назад
3

Прямо напротив липецкой мэрии образовался провал

Его уже обозначили пластиковым дорожным блоком.

На Театральной площади прямо напротив здания администрации Липецка образовался провал — рядом с люком осыпались кирпичи. Накануне мы адресовали эту жалобу в администрацию Липецка и уже сегодня пришёл ответ — опасный провал обозначили, а рядом найдено ещё одно проседание грунта.

ece63df6-a143-42e0-8749-9919b24d7ae7.jpeg

— Сотрудники муниципального управления благоустройства возле остановочного павильона «Театральная площадь» (в сторону НЛМК) выявили два проседания грунта: одно у колодца «РВК – Липецк», другое в нескольких метрах от него — «РИР-Энерго». Проседания обозначены пластиковыми дорожными блоками, — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.

Выяснять причины провалов будут уже энергетики. В мэрии пообещали, что восстановительные работы проведут в  ближайшее время.


благоустройство
дороги
1
0
0
0
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Зося
4 минуты назад
Страшно в липецке жить. То провалы то фонтаны
Ответить
Партработник
5 минут назад
Главное чтобы в провал не попали машины работников горкома партии.
Ответить
Хе
12 минут назад
Прям как в фильме 12 стульев.. провал
Ответить
