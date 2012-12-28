Прямо напротив липецкой мэрии образовался провал

Его уже обозначили пластиковым дорожным блоком.

На Театральной площади прямо напротив здания администрации Липецка образовался провал — рядом с люком осыпались кирпичи. Накануне мы адресовали эту жалобу в администрацию Липецка и уже сегодня пришёл ответ — опасный провал обозначили, а рядом найдено ещё одно проседание грунта.— Сотрудники муниципального управления благоустройства возле остановочного павильона «Театральная площадь» (в сторону НЛМК) выявили два проседания грунта: одно у колодца «РВК – Липецк», другое в нескольких метрах от него — «РИР-Энерго». Проседания обозначены пластиковыми дорожными блоками, — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.Выяснять причины провалов будут уже энергетики. В мэрии пообещали, что восстановительные работы проведут в ближайшее время.