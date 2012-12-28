Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
За полтора часа 15-летний подросток избил сверстника и сломал забор у подъезда
Его родителей уже привлекли к административной ответственности.
«Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №8 УМВД России по городу Липецку установлены все участники и очевидцы нарушения общественного порядка, имевшего место вечером 4 ноября во дворе дома №26 по улице Циолковского. Личность сломавшего ограждение у подъезда многоэтажки подростка установлена, это мальчик 2010 года рождения. Он доставлен в отдел полиции и в присутствии законных представителей дал объяснение. В отношении родителей подростка составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — сообщила пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Также установлена причастность подростка к избиению сверстника. Накануне об этом конфликте GOROD48 рассказал отец мальчика, госпитализированного с сотрясением головного мозга. Со слов отца, его сын на бегу позвонил ему и сказал, что его избивает компания примерно из 15 подростков, и что он убегает от них в сторону дома. Позже семиклассник рассказал, что в компании двух товарищей сидел в беседке и мимо прошла девушка лет 24-х. Она сделала подросткам замечание, а затем вернулась в компании несовершеннолетних заступников, вооружённых «в защиту их тёти, над которой смеялись» газовым баллончиком и молотком из автобуса, которым можно разбить стекло в случае аварии. Друзья 14-летнего мальчика успели убежать. А ему досталось с лихвой.
«Предварительно, 4 ноября между подростками возник конфликт, разрешить который несовершеннолетний решил с помощью физической силы. Родители пострадавшего ребенка обратились в полицию с заявлением. Организовано проведение проверки», — добавили в полиции.
Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства этих двух происшествий, случившихся с разницей всего в полтора часа: избиение произошло в 17:06, погром у подъезда — в 18:36. Действиям юноши будет дана правовая оценка.
