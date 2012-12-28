Все новости
Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Происшествия
14-летний мальчик госпитализирован после избиения группой подростков
Происшествия
Подземный переход на площади Металлургов открыт для липчан
Общество
Двойное столкновение на проспекте Мира записала камера наблюдения
Происшествия
До апреля в мэрии Липецка хотят понять, смогут ли по улице Тельмана ездить автобусы?
Общество
Липецкие пещеры исследуют спелеологи
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Один БПЛА сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Опасные находки сделаны в Воловском округе
Происшествия
В Липецкой области сокращались промышленное производство и строительство и росли оборот розничной торговли и общепита
Экономика
Прямо напротив липецкой мэрии образовался провал
Общество
За полтора часа 15-летний подросток избил сверстника и сломал забор у подъезда
Происшествия
Поликлиника в Задонске открылась после капитального ремонта
Общество
28-летний мужчина украл у тёти мотоцикл и продал его за 5000 рублей
Происшествия
Улицу Советскую перерыли в том же месте, что и год назад
Общество
Электромонтер наступил на троллею мостового крана и погиб от удара током
Общество
Товарищество собственников жилья задолжало энергетикам 3,9 миллиона рублей
Общество
«Весь строительный мусор сваливают под наши балконы»
Общество
Преподаватели ЛГПУ стали соавторами нового учебника по «Основам российской государственности»
Общество
В Грязинском районе горел двухэтажный дом, а в Ельце — гараж с «Фордом»
Происшествия
Происшествия
1684
сегодня, 12:44
7

За полтора часа 15-летний подросток избил сверстника и сломал забор у подъезда

Его родителей уже привлекли к административной ответственности.

Накануне в соцсетях распространялось видео с погромом клумбы у дома №26 на улице Циолковского. 15-летнего героя ролика, который сломал ограждение у подъезда многоэтажки, уже нашла полиция.

«Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №8 УМВД России по городу Липецку установлены все участники и очевидцы нарушения общественного порядка, имевшего место вечером 4 ноября во дворе дома №26 по улице Циолковского. Личность сломавшего ограждение у подъезда многоэтажки подростка установлена, это мальчик 2010 года рождения. Он доставлен в отдел полиции и в присутствии законных представителей дал объяснение. В отношении родителей подростка составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — сообщила пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Также установлена причастность подростка к избиению сверстника. Накануне об этом конфликте GOROD48 рассказал отец мальчика, госпитализированного с сотрясением головного мозга. Со слов отца, его сын на бегу позвонил ему и сказал, что его избивает компания примерно из 15 подростков, и что он убегает от них в сторону дома. Позже семиклассник рассказал, что в компании двух товарищей сидел в беседке и мимо прошла девушка лет 24-х. Она сделала подросткам замечание, а затем вернулась в компании несовершеннолетних заступников, вооружённых «в защиту их тёти, над которой смеялись» газовым баллончиком и молотком из автобуса, которым можно разбить стекло в случае аварии. Друзья 14-летнего мальчика успели убежать. А ему досталось с лихвой.

«Предварительно, 4 ноября между подростками возник конфликт, разрешить который несовершеннолетний решил с помощью физической силы. Родители пострадавшего ребенка обратились в полицию с заявлением. Организовано проведение проверки», — добавили в полиции.

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства этих двух происшествий, случившихся с разницей всего в полтора часа: избиение произошло в 17:06, погром у подъезда — в 18:36. Действиям юноши будет дана правовая оценка.
конфликт
побои
хулиганство
1
0
19
4
0

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Волонтер
28 минут назад
Очень много преступлений совершают подростки и порой очень жестокие.Пора снизить возраст наказания.В 15 лет вполне соображал что творит.
Ответить
Может
49 минут назад
И Сселковскими пора заняться,которые расрисовали поликлинику и замусорили территорию.
Ответить
Да уж
58 минут назад
Предупреждение или административный штраф в размере от пятисот до двух тысяч рублей
Ответить
Светлана
36 минут назад
ну почему же? за вред здоровью - 50 или 100 тр родители заплатят через суд.
Ответить
мда
сегодня, 13:15
вот так и работаем, на детей время нет .... теперь на учет поставят .... куда крестные глядели?
Ответить
Лиза
сегодня, 13:12
Сила есть, ума не надо. Пусть теперь родители этого недоумка раскошеливаются на крупную сумму.
Ответить
Алоизий
сегодня, 13:11
Что-то он долго возился...
Ответить
