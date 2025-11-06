Все новости
Общество
72
19 минут назад

«Весь строительный мусор сваливают под наши балконы»

Жильцы дома №13 по улице Пушкина недовольны ходом ремонта теплотрассы на Советской.

На улице Советской у дома №69 липецкий филиал «РИР-Энерго» ремонтирует лопнувшую теплосеть. А из соседнего дома №13 по улице Пушкина жалуются, что выкопанные щебень, землю, песок и асфальт сваливают к ним прямо под балконы в палисадник. Завалили даже куст сирени.

Причём вчера самосвалы свозили мусор в пять утра. А сегодня в обед куча ещё подросла.

«Вчера и сегодня происходит отвратительная ситуация: на Советской у нашего дома выкопали котлован для замены теплотрассы, которая сгнила и горячая вода текла все праздники вниз по Советской. Весь выкопанный песок, землю, куски асфальта и бетона, строительного мусора вывозят и сваливают за наш подъезд под балконы. Уже насыпали огромную кучу, устроили месиво из грязи колёсами самосвала. Какое отношение территория нашего дома, где находятся хоть какие-то зелёные насаждения имеет к ремонту теплосетей на Советской. Это свинство и неуважение к нам как к жильцам!», — говорится в обращении в редакцию.

73cbf39a-654a-4cb4-8d5f-1875bbcbb6f2.jpeg+2025-11-06-14.00.04.jpg

В «РИР-Энерго» сообщили, что всё нарушенное благоустройство будет восстановлено в этом году.
ЖКХ
