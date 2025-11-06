Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Общество
72
19 минут назад
«Весь строительный мусор сваливают под наши балконы»
Жильцы дома №13 по улице Пушкина недовольны ходом ремонта теплотрассы на Советской.
Причём вчера самосвалы свозили мусор в пять утра. А сегодня в обед куча ещё подросла.
«Вчера и сегодня происходит отвратительная ситуация: на Советской у нашего дома выкопали котлован для замены теплотрассы, которая сгнила и горячая вода текла все праздники вниз по Советской. Весь выкопанный песок, землю, куски асфальта и бетона, строительного мусора вывозят и сваливают за наш подъезд под балконы. Уже насыпали огромную кучу, устроили месиво из грязи колёсами самосвала. Какое отношение территория нашего дома, где находятся хоть какие-то зелёные насаждения имеет к ремонту теплосетей на Советской. Это свинство и неуважение к нам как к жильцам!», — говорится в обращении в редакцию.
В «РИР-Энерго» сообщили, что всё нарушенное благоустройство будет восстановлено в этом году.
