Избиение 14-летнего подростка записала камера наблюдения
Участников конфликта — несколько человек.
На записи видно, как трое подростков сидят в беседке. Потом мимо проходит толпа, а рядом с беседкой останавливается девушка в синей шапке и о чём-то говорит с ребятами. После она уходит.
Вскоре возвращается группа подростков — сначала они догоняют троих парней. Начинаются разборки. Первым мальчика бьёт в спину около мусорки совершеннолетняя девушка.Двое друзей 14-летнего подростка убежали, а одного потом продолжают бить в кустах у беседки. Причём у драки есть свидетель — женщина, которая гуляла у подъезда с собакой. Судя по видео, она возмущена происходящем на её глазах и даже пытается сделать молодым людям замечание.
Отец побитого мальчика уверяет — его сына били несколько раз и в разных местах: у мусорки, в кустах у беседки, также конфликт продолжился в закоулке, где мальчика догнали — но последнего эпизода на видеозаписи уже нет. В результате подросток оказался в больнице.
Участников конфликта — несколько человек. Но помимо удара в спину от девушки, бьёт мальчика только один парень — это как раз 15-летний подросток, которого задержали за избиение сверстника и поломанный забор палисадника у подъезда. Его родителей уже привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
