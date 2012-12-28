Все новости
Происшествия
227
16 минут назад
1

Избиение 14-летнего подростка записала камера наблюдения

Участников конфликта — несколько человек.  

История об избиении 14-летнего подростка на улице Циолковского, 26 и погроме клумбы обрастают новыми подробностями: камера наблюдения на подъезде запечатлела часть драки.

На записи видно, как трое подростков сидят в беседке. Потом мимо проходит толпа, а рядом с беседкой останавливается девушка в синей шапке и о чём-то говорит с ребятами. После она уходит.

Вскоре возвращается группа подростков — сначала они догоняют троих парней. Начинаются разборки. Первым мальчика бьёт в спину около мусорки совершеннолетняя девушка.

Двое друзей 14-летнего подростка убежали, а одного потом продолжают бить в кустах у беседки. Причём у драки есть свидетель — женщина, которая гуляла у подъезда с собакой. Судя по видео, она возмущена происходящем на её глазах и даже пытается сделать молодым людям замечание.

Отец побитого мальчика уверяет — его сына били несколько раз и в разных местах: у мусорки, в кустах у беседки, также конфликт продолжился в закоулке, где мальчика догнали — но последнего эпизода на видеозаписи уже нет. В результате подросток оказался в больнице. 

Участников конфликта — несколько человек. Но помимо удара в спину от девушки, бьёт мальчика только один парень — это как раз 15-летний подросток, которого задержали за избиение сверстника и поломанный забор палисадника у подъезда. Его родителей уже привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
конфликт
побои
1
1
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
48
4 минуты назад
а вот эту женщину равнодушную можно привлечь? если собаку её обижали, она 100% не молчала бы.
Ответить
