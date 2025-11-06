Все новости
Общество
259
33 минуты назад
4

Улицу Советскую перерыли в том же месте, что и год назад

В липецком филиале «РИР-Энерго» обещают сегодня закатать в асфальт свою вчерашнюю раскопку.

22 мая прошлого года «Квадра» без получения разрешения в управлении главного смотрителя Липецка на раскопки выгородила часть дороги по улице Советской у дома №69 перед перекрестком с улицей Пушкина и начала раскапывать асфальт, чтобы залатать порыв на трубе с горячей водой. Тогда эти раскопки сузила дорогу по улице Советской до двух полос.

Вчера повторилась та же история: уже «РИР-Энерго» сделал то же самое у того же дома, раскопав для ремонта своей сети выделенную для автобусов полосу и прокопав котлован посередине второй из трех полос, предназначенных для движения транспорта вверх по Советской. В итоге автобусы вынуждены выезжать на встречную полосу, а идущий снизу вверх по Советской поток автотранспорта — пользоваться одной полосой с учетом того, что правая крайняя всегда запаркована машинами.

547cce6a-420e-4dc4-8075-060bb979fe1d.jpg+2025-11-06-13.43.04+niz.jpg

4faae45c-e7d0-49af-9338-1ab73c0468c0.jpg+2025-11-06-13.43.04+niz.jpg

Ситуация усугубляется еще и тем, что ранее дорожники отгородили на улице Советской три места, где поднимают провалившиеся ниже уровня проезжей части два канализационных люка и дождеприемник.

a96f5590-b288-4f70-acd2-8246c7127d86.jpg+2025-11-06-13.42.34+niz.jpg

db12a7ec-60b9-4a13-9dac-a88ebe487a48.jpg+2025-11-06-13.42.34+niz.jpg

По этим причинам вчера вечером в час пик движение по Советской было крайне затруднено. Но, возможно, сегодня вечером ситуация стабилизируется за счет того, что в пресс-службе липецкого филиала «РИР-Энерго» пообещали восстановить дорожное полотно в самое ближайшее время.
Комментарии (4)

Сначала новые
Вася
1 минуту назад
Стабильность признак мастерства.
Ответить
житель
15 минут назад
это жесть как через одном есто всё делается. настолько всё разрозненно. на дублре московской напротив роснефти, новый асфальт уложили, красота, гладкий ровный, ещё даже не испачкался. хренак! перекоп. от бордюда до бордюра. на папина тоже довольно свежей. тротуар идёт широкий, новый и чистый. эти какие-то прокладчики кабелей под землёй испоганили весь его. просто весь. смотреть больно. кто будет убирать потом??? щас снежок вскоре присыпет и так сойдёт.
Ответить
Гибдд
20 минут назад
Это работать надо, ставить временный знак, что парковка запрещена. (Вчера) Эвакуировать пару автомобилей (сегодня) остальные сами разбегутся. Вуаля, проезд готов. Пользуйтесь, граждане автолюбители. Всё для вашего благополучия. (Фантастика)
Ответить
Это прорыв
29 минут назад
В технологиях , ноу хау
Ответить
