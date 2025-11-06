Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Улицу Советскую перерыли в том же месте, что и год назад
В липецком филиале «РИР-Энерго» обещают сегодня закатать в асфальт свою вчерашнюю раскопку.
Вчера повторилась та же история: уже «РИР-Энерго» сделал то же самое у того же дома, раскопав для ремонта своей сети выделенную для автобусов полосу и прокопав котлован посередине второй из трех полос, предназначенных для движения транспорта вверх по Советской. В итоге автобусы вынуждены выезжать на встречную полосу, а идущий снизу вверх по Советской поток автотранспорта — пользоваться одной полосой с учетом того, что правая крайняя всегда запаркована машинами.
Ситуация усугубляется еще и тем, что ранее дорожники отгородили на улице Советской три места, где поднимают провалившиеся ниже уровня проезжей части два канализационных люка и дождеприемник.
По этим причинам вчера вечером в час пик движение по Советской было крайне затруднено. Но, возможно, сегодня вечером ситуация стабилизируется за счет того, что в пресс-службе липецкого филиала «РИР-Энерго» пообещали восстановить дорожное полотно в самое ближайшее время.
