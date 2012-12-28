Преподаватели ЛГПУ стали соавторами нового учебника по «Основам российской государственности»

Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Учебник станет основным изданием для студентов университетов России.
Как сообщает Министерство образования Липецкой области, разработка велась объединенными усилиями ведущих ученых и педагогов нескольких вузов страны.
Наталия Фролова — проректор по научно-методической работе, кандидат философских наук, доцент.
Алексей Тарасов — заведующий кафедрой философии, политологии и теологии Института истории, права и общественных наук, доктор философских наук, профессор.
