Супруга погибшего ночью у кафе липчанина ищет свидетелей
Общество
Жители «Елецкого» требуют найти вандалов, разгромивших подъезд
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области сохраняется сухая погода
Погода в Липецке
У Октябрьского рынка при переезде через трамвайные рельсы машины сбрасывают ход
Общество
«Нагло шпарил по встречке»: авторегистратор снял лихача-обочечника
Происшествия
В центре Липецка отключают отопление: на Советской ремонтируют теплосеть
Общество
Женщина украла у родственницы золотые серьги и сразу же их продала
Происшествия
47-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке автомобиля: мужчина лишился 451 тысячи рублей
Происшествия
В Липецке разыгран новый контракт на отлов бездомных собак
Общество
Читать все
Общество
652
сегодня, 09:49
8

В центре Липецка отключают отопление: на Советской ремонтируют теплосеть

Горячая вода отключена в домах на пяти улицах. Энергетики сбираются завершить ремонт к 20:00.

Еще 2 ноября по улице Советской потекла горячая вода.

9521fe55-90ee-4bf3-9f77-9145ba463496.jpg+2025-11-05-09.50.34+niz.jpg

Сегодня, 5 ноября, липецкий филиал «РИР-Энерго» начал ремонт лопнувшей теплосети. На время его проведения отопление и горячая вода отключены в домах на площади Победы, 1, 3, на улицах Крайней, 2, Неделина, 30, Первомайской, 119, 121, 80, Советской, 68, 71, 73, 77. Энергетики собираются закончить работу к 20:00.

Также горячая вода разлилась по дороге на проспекте 60 лет СССР, 41. В «РИР-Энерго» на вопрос GOROD48 чей порыв, ответили, наш. Но пока не сообщили, будет ли проведен ремонт сети с отключением потребителей.

f46da46f-ecf5-4124-a994-ffd33e39da18.jpg+2025-11-05-09.34.34+niz.jpg
Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Правда
11 минут назад
Бардак полный в городе с коммунальными услугами!!!
Ответить
Неделина 23
17 минут назад
Тоже нет горячей воды и отопления. Почему не все адреса указаны, которые попали под отключение
Ответить
Как гость
23 минуты назад
Уже в следующую среду ночью до минус 5 градусов мороза а дальше ещё будет холоднее ?
Ответить
Гостья
27 минут назад
Трубы эти давно поменять пора. Полностью. Они, как Тришкин кафтан, - в одном месте залатали, в другом рвётся. Сколько это ещё продолжаться будет?
Ответить
Житель 20го
27 минут назад
Вообще до лампочки.
Ответить
Гостья
39 минут назад
На улице тепло, дома тоже будет тепло - сказали энергетики и пустили горячую воду по улице.
Ответить
злой
39 минут назад
по пол лета жители сидят без горячей воды из-за гидравлических испытаний и всё рвется постоянно. Смысл тогда их проводить? И это только отопление в половину, а если морозы за 30, то представляю что будет...
Ответить
Нервная мать
40 минут назад
Благо морозов ноябрьских нет, а то сидели бы люди в жутком холоде. Когда же этот коммунальный бардак закончится? И закончится ли?
Ответить
