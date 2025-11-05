В центре Липецка отключают отопление: на Советской ремонтируют теплосеть

Горячая вода отключена в домах на пяти улицах. Энергетики сбираются завершить ремонт к 20:00.

Еще 2 ноября по улице Советской потекла горячая вода.Сегодня, 5 ноября, липецкий филиал «РИР-Энерго» начал ремонт лопнувшей теплосети. На время его проведения отопление и горячая вода отключены в домах на площади Победы, 1, 3, на улицах Крайней, 2, Неделина, 30, Первомайской, 119, 121, 80, Советской, 68, 71, 73, 77. Энергетики собираются закончить работу к 20:00.Также горячая вода разлилась по дороге на проспекте 60 лет СССР, 41. В «РИР-Энерго» на вопрос GOROD48 чей порыв, ответили, наш. Но пока не сообщили, будет ли проведен ремонт сети с отключением потребителей.