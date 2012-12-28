28-летний мужчина украл у тёти мотоцикл и продал его за 5000 рублей

Теперь ему грозит до пяти лет колонии.

У 53-летней жительницы Долгоруковского района в ночь с 19 на 20 октября со двора дома украли мотоцикл за 50 000 рублей. В краже подозревают 28-летнего ельчанина — племянника женщины.«19 октября подозреваемый на такси приехал к своей бабушке. Зная, что в соседнем селе у его тети есть мотоцикл, он решил на нем добраться домой. Мужчина забрал мотоцикл, не предупредив тётю об этом, доехал на нем до Ельца, а затем продал за 5 000 рублей», —сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Мотоцикл изъят и возвращен. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.