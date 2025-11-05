Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Супруга погибшего ночью у кафе липчанина ищет свидетелей
Общество
Жители «Елецкого» требуют найти вандалов, разгромивших подъезд
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Нагло шпарил по встречке»: авторегистратор снял лихача-обочечника
Происшествия
У Октябрьского рынка при переезде через трамвайные рельсы машины сбрасывают ход
Общество
В Липецкой области сохраняется сухая погода
Погода в Липецке
В центре Липецка отключают отопление: на Советской ремонтируют теплосеть
Общество
Три человека погибли на дорогах области за праздничные дни
Происшествия
При пожаре на улице Петра Смородина погиб 80-летний мужчина
Происшествия
47-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке автомобиля: мужчина лишился 451 тысячи рублей
Происшествия
Читать все
В центре Липецка отключают отопление: на Советской ремонтируют теплосеть
Общество
В Липецке ищут подрядчиков для капремонта еще четырех школ: №№ 21, 48, 64, 66
Общество
В Липецке разыгран новый контракт на отлов бездомных собак
Общество
«Нагло шпарил по встречке»: авторегистратор снял лихача-обочечника
Происшествия
«А торопиться не надо»
Общество
Женщина украла у родственницы золотые серьги и сразу же их продала
Происшествия
«В подвале хлещет горячая вода»
Общество
При пожаре на улице Петра Смородина погиб 80-летний мужчина
Происшествия
47-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке автомобиля: мужчина лишился 451 тысячи рублей
Происшествия
Три человека погибли на дорогах области за праздничные дни
Происшествия
Читать все
Общество
240
26 минут назад
2

«В подвале хлещет горячая вода»

Жильцы дома на улице Советской завалили управляющую компанию заявками по поводу течи горячей воды в подвале.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №33 по улице Советской.

«Уже больше двух недель в подвале четвёртого подъезда хлещет горячая вода из лопнувшей трубы отопления. Вода прибывает с каждым днем. Сейчас в подвал уже невозможно зайти — там парник и потоп. Мы писали везде, куда только можно: в управляющую компанию — они разводят руками и говорят, что виновато «РИР-Энерго», в «РИР-Энерго» — а там заявляют, что это зона ответственности УК. В Государственную жилищную инспекцию — тишина. А вода тем временем продолжает литься. Стены набирают влагу, разрушаются. Но самое страшное — этот подвал был нашим убежищем на случай атак беспилотников. Теперь он превратился в ловушку, заполненную кипятком и паром», — пожаловались липчане.

IMG_1261.jpeg+2025-11-05-11.36.04+niz.jpg

IMG_1262.jpeg+2025-11-05-11.36.04+niz.jpg

Жильцы дома, действительно, завалили управляющую компанию жалобами на течь горячей воды в подвалах двух подъездов. Как сообщили GOROD48 в ЖЭУ №1 ООО «УО«Маяк», 1 ноября такая заявка поступила от квартиры №48, 5 ноября — от квартир №54 по поводу течи в подвале четвёртого подъезда и от квартиры №64 — по поводу течи в подвале пятого подъезда. Эти заявки переданы в «РИР-Энерго» со сроком исполнения до пяти вечера 5 ноября.
ЖКХ
0
0
3
0
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Юля
7 минут назад
Опять Ук Маяк когда же наши власти лешат лицензии ее
Ответить
Мосякин
9 минут назад
гжи как работали по бумаге отписками так и продолжают
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить