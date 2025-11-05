47-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке автомобиля: мужчина лишился 451 тысячи рублей
«В подвале хлещет горячая вода»
Жильцы дома на улице Советской завалили управляющую компанию заявками по поводу течи горячей воды в подвале.
«Уже больше двух недель в подвале четвёртого подъезда хлещет горячая вода из лопнувшей трубы отопления. Вода прибывает с каждым днем. Сейчас в подвал уже невозможно зайти — там парник и потоп. Мы писали везде, куда только можно: в управляющую компанию — они разводят руками и говорят, что виновато «РИР-Энерго», в «РИР-Энерго» — а там заявляют, что это зона ответственности УК. В Государственную жилищную инспекцию — тишина. А вода тем временем продолжает литься. Стены набирают влагу, разрушаются. Но самое страшное — этот подвал был нашим убежищем на случай атак беспилотников. Теперь он превратился в ловушку, заполненную кипятком и паром», — пожаловались липчане.
Жильцы дома, действительно, завалили управляющую компанию жалобами на течь горячей воды в подвалах двух подъездов. Как сообщили GOROD48 в ЖЭУ №1 ООО «УО«Маяк», 1 ноября такая заявка поступила от квартиры №48, 5 ноября — от квартир №54 по поводу течи в подвале четвёртого подъезда и от квартиры №64 — по поводу течи в подвале пятого подъезда. Эти заявки переданы в «РИР-Энерго» со сроком исполнения до пяти вечера 5 ноября.
