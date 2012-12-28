Все новости
Общество
1765
вчера, 15:05
28

«В спальне ребенка термометр не показывает больше 16 градусов»

В то же время Госжилинспекция не собирается измерять температуру в квартирах горожан, остающихся без тепла, до того времени, пока воздух на улице не остынет до -5.

Вчера без тепла в Липецке оставалось 40 многоквартирных домов, а сегодня, по сведениям GOROD48, только десять. Среди тех, кому не повезло, жители дома на Горняцкой,1, которым так и дали тепла с 8 октября, с начала отопительного сезона.

— Каждый вечер, когда мы приходим с работы и приводим из детсада дочь, мы первым делом пробуем батареи, но всякий раз они холодные. Потом мы замеряем температуру воздуха в квартире. В спальне ребенка термометр не показывает больше 16 градусов. Между тем нормативная температура воздуха в жилых помещениях с начала отопительного сезона должна быть не меньше 18-20 градусов тепла. Как же нам все это уже надоело! — рассказал GOROD48 жилец дома Алексей.

4962d239-1d4c-4778-a820-ce00bc2ee354.jpg

Тем временем у торца дома на Горняцкой раскопан грунт (а вообще по соседству с ним — еще несколько раскопок). Но энергетики пока еще не приступили к замене гнилых труб на новые.

Жильцы дома написали жалобы в разные инстанции, но ответ получили только из Госжилинспекции Липецкой области. Помимо странной ссылки на то, что отладка гидравлического режима в Липецке по зимнему варианту будет продолжаться до 7 ноября (а в это время в Липецке нередки уже минусовые температуры), заместитель региональной ГЖИ Сергей Музалевских сообщил, что, согласно ГОСТу, замерять температуру воздуха в квартирах можно лишь тогда, когда на улице температура падает ниже - 5 градусов. «Учитывая, что температура наружного воздуха в настоящее время не ниже - 5, установить факт некачественной работы теплоснабжения не представляется возможным».

436356566565.jpg

— А сейчас получается у нас все в порядке? Судя по прогнозу погоды, до конца октября ниже ноля температура не упадет. И что, все это время «РИР-Энерго» может продолжать менять трубы у нашего дома? А тем временем вся моя семья должна переболеть ОРВИ или воспалением легких? — задается резонными вопросами Алексей.

Мы обратились за комментариями к ситуации к Сергею Музалевских.

Заместитель руководителя Госжилинспекции Липецкой области ответил, что понимает, как нелегко тем, в чьих квартирах, как правило, по вине, «РИР-Энерго», холодно. Но закон есть закон: согласно действующему законодательству, проведение инструментальных замеров микроклимата в жилых помещениях МКД следует выполнять при температуре наружного воздуха не выше минус -5 градусов. К тому же 248-й федеральный закон от 31.07.2020 года «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» сделал приоритетом профилактические мероприятия с субъектами хозяйственной деятельности.

— В рамках профилактических мероприятий Госжилинспекция направила управляющим организациям письма о необходимости обеспечения постоянного контроля за параметрами теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) по многоквартирным домам, а также о необходимости незамедлительного принятия мер к их восстановлению, что требуется действующим законодательством, — говорит Сергей Музалевских.

По мнению заместителя руководителя Госжилинспекции Липецкой области, проблемы с качеством услуг по отоплению в Липецке возникают из-за того, что «Квадра», а потом «РИР-Энерго», добровольно отказывается заключать допсоглашения с управляющими компаниями о необходимых параметрах теплоносителя по температуре и давлению для каждой многоэтажки. Это — краеугольный камень, лежащий в основе проблемы. В частном порядке любой живущий в МКД житель Липецка вправе обратиться в суд с иском к тому же «РИР-Энерго» об обязанности заключения этой компанией дополнительных соглашений на параметры теплоносителя, ведь практически у каждого собственника квартиры прямой договор с «РИР-Энерго» на подачу тепла и горячей воды. Сам же Музалевских, по его словам, ежедневно находится на созвоне с ресурсными организациями, требуя как можно скорее решать проблемы жильцов, остающихся без отопления.

P.S. По данным пресс-службы ГЖИ, с начала отопительного сезона жители Липецка направили в ведомство уже 400 жалоб на холод в квартирах.
отопление
2
1
21
3
2

Комментарии (28)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Эксперт
вчера, 22:21
С такими законами наша страна далеко не уедет.
Ответить
Борщев Афоня
вчера, 20:11
А , что вы жалуетесь, сами сидели на диване и не ходили голосовать. А 87 процентов это устраивает.
Ответить
Захарова
вчера, 18:23
Кому он письмо написал? в управляющую? Так они здесь причем, если РИР раскопало? И при чем тут микроклимат если отопление вообще отсутствует? Микроклимат замеряют когда прибор отопления еле-еле греет. Как всегда, лишь бы отписку прислать!
Ответить
Вариант
вчера, 18:23
Если в другой комнате теплее, то можно укладывать ребёнка там. Предварительно прогрев обогревателем.
Ответить
Гость
вчера, 16:42
Живу в этом доме. Обогреватели в двух комнатах на полную катушку работают. МАксимум прогревается до 18, 5 градусов. Ито работают не останавливаясб
Ответить
???
вчера, 17:06
Сквозит сквозь окна? Пену попробуйте. Или замените стеклопакет. При обогревателях можно прогреть до 25.
Ответить
Гость
вчера, 19:58
Сквозит сквозь окна? Пену попробуйте. Или замените стеклопакет. При обогревателях можно прогреть до 25. Да все везде поменяно уже. Дом - панелька, 76 года. Теплопотери большие. На улице температура низкая. Грей не грей, остывает моментально
Ответить
Тогда только
вчера, 20:06
Да все везде поменяно уже. Дом - панелька, 76 года. Теплопотери большие. На улице температура низкая. Грей не грей, остывает моментально Тогда не выключайте обогрев. Хоть как-то будет поддерживать приемлемую температуру. Правильно пишут: не экономьте на здоровье.
Ответить
Гость
вчера, 16:34
А принять это на значеном уровне нельзя? Поставить депутатом вопрос ребром и на голосования. Почему я жилец не имеющим доступ к ОДПУ дома должен как то знать сколько мне сегодня градусов подали тепловую энергию?
Ответить
САИ
вчера, 16:04
В прошлом году приходили в квартиру (пр. Победы 75) сотрудники (комиссия) госжилинспекции для замера температуры (замеряли пирометром, что уже не положено). Составили акт. Акт состоит из двух листов: на первом листе замеры в таблице, на втором только подписи (включая жильцов). Затем подменили первый лист и квартире "стало" уже тепло!
Ответить
Странно?
вчера, 17:07
А почему у Вас копии нет? Могли бы хотя бы сфотографировать до подмены.
Ответить
САИ
вчера, 17:47
А почему у Вас копии нет? Могли бы хотя бы сфотографировать до подмены. Виноват, не догадался, привык верить официальным лицам.
Ответить
Странно?
вчера, 18:01
Виноват, не догадался, привык верить официальным лицам. Была бы им наука! Но официальные лица обязаны сами выдавать копию.
Ответить
САИ
вчера, 18:32
Была бы им наука! Но официальные лица обязаны сами выдавать копию. У меня копия подменненого Акта есть! Прислали потом.
Ответить
Странно?
вчера, 18:59
У меня копия подменненого Акта есть! Прислали потом. Ну тут прям мошенничество. Но ничего не доказать. Сочувствую.
Ответить
Васёк
вчера, 15:56
Жалоба является основанием для проведения внеплановой проверки. Чушь несет, лишь бы ничено не делать.
Ответить
ярослав
вчера, 15:44
Да, открыли перекресток Липовская Семашко. Ни чего не изменилось на этом перекрестке сегодня с самого утра моют асфальт горячей водой, только а кто будет оплачивать горячую воду. Реконструкцию сделали колодец перенесли с перекрестка на газон, перекресток не перекрывают, значит встаем с колен.
Ответить
Отлично
вчера, 16:02
Очень классно, что можт горячей водой. И вполне логичен перенос колодца. В этот раз продумано.
Ответить
Ну...
вчера, 15:15
Неужели нет теплопушеи, кондёра или обогревателя
Ответить
Гостья
вчера, 15:42
Когда вся квартира холодная, и на улице холод никак одну комнату не спасешь обогревом...вам наверное просто это не знакомо, иначе бы не удивлялись так.....
Ответить
Сергей Б
вчера, 16:04
Когда вся квартира холодная, и на улице холод никак одну комнату не спасешь обогревом...вам наверное просто это не знакомо, иначе бы не удивлялись так..... Знакомо. В одной комнате кондёр на 27-30 градусов. В другой теплопушка (обогреватель бы бы лучше, но отвёз родителям). На кухне и так тепло. А плата за электричество всё равно дешевле, чем лечить детей или самих себя.
Ответить
Камушек
вчера, 15:33
А потом заплати по полной за отопление, и за электроэнергию...
Ответить
Нет
вчера, 16:05
А потом заплати по полной за отопление, и за электроэнергию... За отопление Вы по полной не заплатите, сто процентов. Проверено. Сверьте потом, не поленитесь.
Ответить
Нет
вчера, 16:18
За отопление Вы по полной не заплатите, сто процентов. Проверено. Сверьте потом, не поленитесь. Кто платит по нормативу, тот платит полностью. В том году 30 числа дали тепло. А оплата, как за полный месяц.
Ответить
Да ладно?!
вчера, 17:08
Кто платит по нормативу, тот платит полностью. В том году 30 числа дали тепло. А оплата, как за полный месяц. Ну сходите и узнайте. Разберитесь. Нет такого.
Ответить
Есть такое!
вчера, 19:42
Ну сходите и узнайте. Разберитесь. Нет такого. По закону при отсутствии ОДПУ плата за отопление взимается в октябре и апреле как за полный месяц.
Ответить
Согласна
вчера, 21:44
По закону при отсутствии ОДПУ плата за отопление взимается в октябре и апреле как за полный месяц. Всё верно. Прибор учёта отсутствует, то плати за один день, как за месяц. Вот сегодня 22.10.25, отпления практически нет у нас. Включают иногда, на несколько часов и утром отключают. И горячую воду заодно. Раскопали на Водопьянова и никак не сделают.
Ответить
Еще комментарии
