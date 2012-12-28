В то же время Госжилинспекция не собирается измерять температуру в квартирах горожан, остающихся без тепла, до того времени, пока воздух на улице не остынет до -5.

Вчера без тепла в Липецке оставалось 40 многоквартирных домов, а сегодня, по сведениям GOROD48, только десять. Среди тех, кому не повезло, жители дома на Горняцкой,1, которым так и дали тепла с 8 октября, с начала отопительного сезона.— Каждый вечер, когда мы приходим с работы и приводим из детсада дочь, мы первым делом пробуем батареи, но всякий раз они холодные. Потом мы замеряем температуру воздуха в квартире. В спальне ребенка термометр не показывает больше 16 градусов. Между тем нормативная температура воздуха в жилых помещениях с начала отопительного сезона должна быть не меньше 18-20 градусов тепла. Как же нам все это уже надоело! — рассказал GOROD48 жилец дома Алексей.Тем временем у торца дома на Горняцкой раскопан грунт (а вообще по соседству с ним — еще несколько раскопок). Но энергетики пока еще не приступили к замене гнилых труб на новые.Жильцы дома написали жалобы в разные инстанции, но ответ получили только из Госжилинспекции Липецкой области. Помимо странной ссылки на то, что отладка гидравлического режима в Липецке по зимнему варианту будет продолжаться до 7 ноября (а в это время в Липецке нередки уже минусовые температуры), заместитель региональной ГЖИ Сергей Музалевских сообщил, что, согласно ГОСТу, замерять температуру воздуха в квартирах можно лишь тогда, когда на улице температура падает ниже - 5 градусов. «Учитывая, что температура наружного воздуха в настоящее время не ниже - 5, установить факт некачественной работы теплоснабжения не представляется возможным».— А сейчас получается у нас все в порядке? Судя по прогнозу погоды, до конца октября ниже ноля температура не упадет. И что, все это время «РИР-Энерго» может продолжать менять трубы у нашего дома? А тем временем вся моя семья должна переболеть ОРВИ или воспалением легких? — задается резонными вопросами Алексей.Мы обратились за комментариями к ситуации к Сергею Музалевских.Заместитель руководителя Госжилинспекции Липецкой области ответил, что понимает, как нелегко тем, в чьих квартирах, как правило, по вине, «РИР-Энерго», холодно. Но закон есть закон: согласно действующему законодательству, проведение инструментальных замеров микроклимата в жилых помещениях МКД следует выполнять при температуре наружного воздуха не выше минус -5 градусов. К тому же 248-й федеральный закон от 31.07.2020 года «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» сделал приоритетом профилактические мероприятия с субъектами хозяйственной деятельности.— В рамках профилактических мероприятий Госжилинспекция направила управляющим организациям письма о необходимости обеспечения постоянного контроля за параметрами теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) по многоквартирным домам, а также о необходимости незамедлительного принятия мер к их восстановлению, что требуется действующим законодательством, — говорит Сергей Музалевских.По мнению заместителя руководителя Госжилинспекции Липецкой области, проблемы с качеством услуг по отоплению в Липецке возникают из-за того, что «Квадра», а потом «РИР-Энерго», добровольно отказывается заключать допсоглашения с управляющими компаниями о необходимых параметрах теплоносителя по температуре и давлению для каждой многоэтажки. Это — краеугольный камень, лежащий в основе проблемы. В частном порядке любой живущий в МКД житель Липецка вправе обратиться в суд с иском к тому же «РИР-Энерго» об обязанности заключения этой компанией дополнительных соглашений на параметры теплоносителя, ведь практически у каждого собственника квартиры прямой договор с «РИР-Энерго» на подачу тепла и горячей воды. Сам же Музалевских, по его словам, ежедневно находится на созвоне с ресурсными организациями, требуя как можно скорее решать проблемы жильцов, остающихся без отопления.По данным пресс-службы ГЖИ, с начала отопительного сезона жители Липецка направили в ведомство уже 400 жалоб на холод в квартирах.