129
33 минуты назад

Липецкие пещеры исследуют спелеологи

С лета в Липецкой области работает большая экспедиция Центра изучения и охраны пещер. Сегодня ученые изучали полости в Каменном логу Липецка.

В логу спелеологи из Нижнего Новгорода, Москвы и Воронежа, куда они отправились после лекции для студентов педуниверситета, обследовали две полости. Первая из них, о которой GOROD48 рассказывал в рубрике «Тот самый Липецк», оказалась гротом.

По словам спелеолога, члена Российского географического общества, директора Центра изучения и охраны пещер Алексея Гунько, пещерами считаются углубления от пяти метров, а все что до этого значения — гроты. Так вот протяженность самой, пожалуй, известной полости — в районе улицы Каменный лог, со стороны Военного городка, составляет четыре метра. Но грот этот широкий и относительно безопасен.

znu-CkwFvO679W79L6YihbdKCzijtk5znHJBXUL76cZXApdd_4iRC_OuFDg2YAOzI51x2r0u36vV13K1p8wiTL7_.jpg

Kzra9qOofuw5EK_lqXVbo6A7MqPKSzp0odT7OgU7D3oYevh2fA52ZJFBCcZMryioww-mROV7DA9CZF6RMEbbAUDK.jpg

— Пещерка оказалось очень интересной, в скальных выступах, которые очень хорошо видно. Если бы власти города к пещере отнеслись повнимательнее с позиции подготовки этого места к туризму, было бы очень интересно. Место представляет интерес и для полевых научных экскурсий. В гроте мы обнаружили следы обитания летучих мышей, различных насекомых. Все это мы собрали и будем изучать, — рассказал Алексей Гунько.

IMG_20251105_141436.jpg+2025-11-05-17.46.34+niz.jpg

Второй объект оказался самой настоящей пещерой, протяженность около шести метров. Расположена она на противоположной стороне Военного городка. Доступ к ней сложен, пещера находится на высоте трёх-четырех метров от ближайшей площадки, до которой от берега реки Липовки еще три – пять метров. В нее можно попасть только с использованием альпинистского снаряжения. По вбитой в скалу скобе и болтающемся на ней обрывке металлического троса, видно, что интерес к пещере уже кто-то проявлял. Причем основательный.

IMG_20251105_145727.jpg+2025-11-05-17.46.34+niz.jpg

Алексей Гунько оценил эту пещеру, как интересную для науки.

— Она готовое пособие для учебников: по пещере можно изучать одну из форм спелеогенеза. В Липецкой области мы увидели такую в первый раз! Пещера сформировалась за счет восходящих потоков воды. Здесь можно увидеть, как когда-то потоки воды, мы пока не знаем когда и какой, поднималась снизу по большой трещине в скале, образовав бурлением купол. Сами отложения известняка относятся к Девонскому периоду (порядка 490 миллионов лет назад, прим. ред), но пещера могла образоваться и позже, несколько сотен, десятков тысяч лет назад. В пещере обнаружились также следы пребывания летучих мышей, насекомые, пауки, мокрицы.



IMG_20251105_142122.jpg+2025-11-05-17.46.34+niz.jpg

Подводя промежуточный итог, Алексей Гунько отметил, что Липецк для ученых интересен. Вполне вероятно, что и в самом деле, как гласят легенды, так называемая Железная гора, на которой расположена Соборная площадь и центральные улицы города, и Воронежская гора, с улицей Советской на ее вершине, пронизаны множеством пещер. А Железная гора так и вовсе интересна тем, что в ней известняк соседствует с железной рудой и это место «разлома» между Среднерусской равниной и Окско-Донской низменностью. Так, что работы для ученых в нашем городе — непочатый край.

IMG_20251105_141535.jpg+2025-11-05-17.46.34+niz.jpg

Липецкая область попала в сферу интересов спелеологов благодаря научно-просветительскому проекту «Пещеры Донского бассейна», поддержанному фондом президентских грантов в 2025 году.

Как рассказала участник экспедиции, куратор музейных проектов Центра изучения и охраны пещер Софья Кондратьева, это многоэтапный проект, географически охватывающий десять регионов России.

— Цель проекта – изучение и сохранение уникальных природных и рукотворных подземных объектов. Научная часть проекта заключается в проведении комплексных междисциплинарных исследований объектов с участием спелеологов, геологов, биологов, историков, археологов и других специалистов. Каждый обследованный объект паспортизируется: составлены подробные описания, выполняются планы пещер, изучается микроклимат и животный мир, оценивается антропогенная нагрузка и текущее экологическое состояние. На всех этапах проекта к работе привлекаются студенты и волонтеры. Первый этап проекта охватывает пещеры Липецкой области. Здесь на севере Среднерусской возвышенности известно около 50 естественных и искусственных пещер. В то же время в спелеологическом отношении область относится к числу наименее изученных регионов России.

Добавим, что в Липецкой области более сорока разведанных пещер. О них мы рассказывали в рубрике «А знаете ли вы…» 


Фото Ивана Климова и Gorod48.ru
