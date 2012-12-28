В Липецке прошло заседание оперштаба из-за участившихся атак беспилотников на регион

Губернатор дал поручение еще раз оценить готовность всей системы региона к нештатным ситуациям.

«Провели заседание оперативного штаба с участием представителей всех силовых структур и ключевых министерств. В последние дни участились атаки беспилотников на территорию Липецкой области. К счастью, обошлось без жертв и серьёзных последствий — сработали оперативно, чётко, слаженно. Дал поручение ещё раз оценить готовность всей системы региона к нештатным ситуациям — от больниц и учреждений соцзащиты до объектов ТЭК. В ближайшие сутки организации и экстренные службы дополнительно проверят дизель-генераторы, наличие топлива, медикаментов, запасных частей, а также готовность техники и сотрудников», — сообщил в соцсетях Игорь Артамонов.Губернатор также отметил, что последние дни в сети появилось много вбросов и ложных сообщений:— Цель у них всегда одна — посеять страх и неуверенность. Спасибо всем, что сохраняете спокойствие и не поддаётесь панике.