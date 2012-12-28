Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Благоустраивавшую набережную в Ельце компанию оштрафовали на 350 тысяч рублей
Работы велись без принятия мер по сохранению водных биологических ресурсов и без согласования с Росрыболовством.
В результате юрлицо привлечено к административной ответственности за несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания (по частям первой и второй статьи 8.48 КоАП РФ) и за использование прибрежной защитной полосы водного объекта с нарушением хозяйственной и иной деятельности (по части первой статьи 8.42 КоАП РФ).
Добавим, что 24 марта этого года «Управление капитального строительства» Ельца заключило c задонским ООО «Аквасервис» контракт на благоустройство территории набережной правого берега реки Быстрая Сосна (вблизи СК «Виктория») стоимостью 187 677 050 рублей.
Но уже в июне у заказчика возникли претензии к подрядчику. 17 июня их озвучил в своём Telegram-канале мэр Ельца Вячеслав Жабин. Он сообщил, что подрядчик прекратил работы и аргументировал это тем, что у него отсутствуют финансирование и собственные ресурсы. А условиями заключенного контракта не предполагалось предоставление подрядчику аванса. Также в адрес подрядчика не раз направлялись претензии в части отставания от графика. К моменту появления разногласий между сторонами подрядная организация выполнила работы по сносу деревьев, демонтажу существующего покрытия, частично земляные работы, утилизации строительного мусора.
