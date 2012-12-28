Тяжелобольному подростку медики отказывали в ведении препарата стоимостью 24 миллиона рублей на дому
Выходные в Липецке: узнаем, накопили ли десантники на арбуз и шанс «Металлурга» подобраться к лидеру
Тяжелобольному подростку медики отказывали в ведении препарата стоимостью 24 миллиона рублей на дому
В соседней области в результате атаки БПЛА разрушен дом, а у нас – желтый уровень держался всю ночь
Общество
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22 минуты назад
Сейчас жара, а будет слякоть, и хворь, и ворохи пилюль. Мы по тебе уже скучаем, июль!
Итоги. Июль
Играют маленькие дети
во взрослых до седых волос
В Липецке произошла семейная драма с участием детей. «11-летний мальчик порезал ножом младших брата и сестру» в те 20 минут, пока отец уходил из дома в магазин. Эта семья еще недавно была полной и, очевидно, проблемной: мама детей сейчас — в психиатрической тюремной больнице, где находится на принудительном лечении по приговору суда. Женщину осудили по ч.2 ст. 111 УК РФ — за нанесенные ножом раны мужу. После того, как мамы не стало в семье, вся ответственность за воспитание детей легла на отца. Эту семью патронировали соцслужбы и всякий раз видели благостную картину.
На прошлой неделе «Из окна третьего этажа выпала полуторагодовалая девочка». Мама ребенка оставила малышку на попечение бабушки. Та на пару минут отлучилась из комнаты, где находился ребенок. А когда вернулась — увидела открытое окно: шустрая девочка залезла на диван, перелезла с него на подоконник открытого окна, откуда и свалилась. А еще «С 5-метровой высоты детской площадки самого большого дома в Липецке упала 7-летняя девочка». За ее жизнь борются врачи областной детской больницы. По данному случаю глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Июль также запомнился жертвами при воздушных налетах.
Утром 3 июля нам сообщили, что «Ночью в Липецкой области сбиты 10 БПЛА» и что погибла 71-летняя женщина: обломки беспилотника упали на ее дом в селе Подгорном. Тут же выяснилось, что во время ночного налета пострадали еще трое, один из них был сыном погибшей пенсионерки. Все они отказались от госпитализации. Со всеми ними в это же день работали психологи (см. «Подышать в кулак и обняться: психолог посоветовала, как пережить атаку БПЛА»). Ночью, в пятницу 11 июля, «Один человек погиб и один пострадал во время падения беспилотника в Хлевенском районе». Погибшему, работнику сельхозпредприятия Ивану Косареву, было 37 лет. Его похоронили в селе Дмитряшевка. Его 48-летний товарищ получил мелкие осколочные травмы плюс рваную рану левой голени.
Там, где солнце жарит,
тридцать три в тени,
очень быстро тают
отпускные дни
В июле было очень жарко. 33 градуса стало нормой. 12 июля случился температурный рекорд — в Липецке воздух разогрелся до +35,3 градуса. Так жарко у нас не было с 1909 года, когда в городе начали вести регулярные метеонаблюдения. В один только день «Два человека получили солнечные удары на пляжах».
— В Хургаде — 34. В Липецке — 33! Так стоит ли из-за одного градуса двести тысяч тратить? — посчитал чужие деньги Кит.
Кстати, «43,5 тысячи липчан ограничены в праве выезда за границу». Это должники по алиментам, кредитам, коммунальным платежам, налогам и штрафам. Все ли они они виновны, если учесть то, что«Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями». Суд установил, что приставы-исполнители составляли фиктивные протоколы по ст. 17.14 КоАП РФ без ведома граждан, указывая ложные сведения о нарушениях, по которым 32 находящихся в неведении липчан оштрафовали на тысячу рублей.
Пишут, что в Красном море вместе с хуситами распоясались акулы. Но и на нашем Черном можно вляпаться если не в нефтяное пятно, то наступить на ската и быть им больно ужаленным, как это случилось с жителем Липецка на центральном пляже Анапы.
Те, кто не сумел уехал на моря, повально устремились к имеющейся воде. Результатом стали несколько смертей на реках. Липчане погибали 7-го, 11-го, 13-го («В Быстрой Сосне утонул 15-летний подросток»), 18-го июля. Последнего утонувшего из реки Воронеж в Липецке вынули 27 июля — погибший купался на «диком» пляже в районе улицы Демьяна Бедного. Кстати, в Липецке купаться можно только на пляже в районе ЛТЗ. На остальных пляжах вода не соответствует гигиеническим нормам по микробиологическим показателям.
— Это не просто жара, а адская баня. Каково сейчас тем, кто физически работает под солнцем! — ужаснулся Мира.
В эту подборку новость о мужчине, чудом выжившем после употребления 1,75 литров водки, попала только из-за ее заголовка: «В одну реку дважды: липецкие врачи снова спасли выпившего смертельную дозу алкоголя белоруса». Концентрация алкоголя в крови мужчины составляла 8,5 промилле при том, что смертельной дозой считается 5 промилле алкоголя.
Зной и духота дала повод задаться вопросом: есть ли какой-то закон, защищающий права работающих в помещениях без кондиционеров или на улице? Оказалось, нет, но «Если очень жарко, работодатель может сократить рабочий день с сохранением зарплаты». Ключевое слово — может.
Чтобы хоть как-то освежить воздух, «В Липецке и Ельце появились фонтаны на колесах». Разбрызгиватели на автополивалках развернули так, что они не только орошают разогретый асфальт, но и охлаждают воздух. «180 кубометров воды выливают на цветники и газоны Липецка за день сотрудники «Зеленхоза» плюс 250 кубометров воды используют на полив улиц в МБУ «Управление благоустройства Липецка».
11 июля правительство Липецкой области сообщило, что «Из-за жары больше нельзя ходить и ездить в леса». Запрет ввели до 31 июля для снижения риска лесных пожаров. Однако 1 августа липчанам сообщили, что посещение лесов снова запрещено.
Свет в тоннеле виден
а конца всё нет,
возникают мысли,
тот ли это свет?
Из-за жары в Липецке случилось большое ЧП: из-за пикового увеличения электропотребления на подстанции в «Елецком» перегрелись подземные соединительные муфты, что вызвало отгорание четырех кабелей в местах соединений с другим оборудованием. В итоге более суток жители «Университетского» и «Виктории» прожили без электроэнергии, на которой в этих районах завязано все: лифты, подача воды, Интернет, кухонные плиты. Нет света — нет жизни. Городским спасателям пришлось вызволять жителей из застрявших лифтов, где кое-кому довелось провести несколько часов!
17-го утром руководство «Липецкэнерго» сообщило, что компания вот-вот возобновит подачу электроэнергии, но все, как говорится, пошло не так.
— В этих лифтах на новых районах даже минутная поездка не очень приятна, дышать нечем. Явно какие то проблемы с притоком воздуха в кабинах, просчет конструкторов или ошибки строителей, — написал Ростислав.
— У нас в доме тоже 2 лифта. Раньше были советские качественные, несколько лет назад их поменяли на китайские, кто их устанавливал, сказали что они плохие. Так есть ломаются почти каждую неделю и уже много жильцов в них застревало. В нашем лифте даже двигаться нельзя, что не так, сразу стоп, — поделился наблюдениями Animal planet.
В десятом часу вечера «Роман Ченцов сделал заявление по поводу аварии на энергосетях», заметив, что «Университетский»» до сих пор без электроснабжения.
«Сроки восстановления сдвигались неоднократно, и каждый раз давались новые обещания, которые вводили людей в заблуждения и не были выполнены. Такая ситуация требует серьёзного разбора. Нужно сделать выводы. Когда проблема очевидна и серьёзна, надо говорить об этом прямо», — написал мэр.
Только рано утром 18 июля главный инженер «Липецкэнерго» сообщил главе города о завершении восстановительных работ на подстанциях и сетях. Но тут же выяснилось, что «Университетский» со светом, но не весь». Каждую многоэтажку энергетики подключали индивидуально. Директор УК «Университетский» Юрий Костин не помнит форс-мажоров такого масштаба. А днем энергетики заявили мэру, что «В «Университетском» возможны новые отключения», так как район запитан по одному кабелю, и ночью, при переподключениях, возможны перебои в электроснабжении.
А еще ночью 15 июля «Тяговая подстанция горела в селе Новодмитриевка» в Липецком округе. Огонь тушили два пожарных поезда и четыре пожарных расчета.
Жару перебивали мощные грозы. Непогода привела к тому, что «В школе за миллиард упали потолки». Случилось это в Грязях в школе №1.
— Никаких по ходу отпусков не будет. Это коллапс, — звучит за кадром. На видео — жуткая картина: залитые водой и рухнувшие на пол размокшие подвесные потолки.
Этой школе — всего три года. Свои двери детям новостройка на 800 мест (с бассейном) открыла 1 сентября 2022 года. Школу по гарантии отремонтирует подрядчик. Работы и материалы обойдутся в полмиллиона рублей.
Молодым — дорога,
старикам — почёт,
только я в пролёте
постоянно чёт
«Липецкий горсовет выбрал новых Почетных граждан». Ими стали 71-летний мастер производственного обучения политехнического техникума Михаил Никифоров и меценат, председатель Совета директоров ГК «ЗЕРОС» Николай Бобин, стараниями которого в Липецке появились четыре памятника святым — Николаю Можайскому, Пантелеймону, Александру Невскому и Тихону Задонскому, а также часовня в Молодежном парке в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ранее, кстати, в этом году Почетными гражданами Липецка стали 24 ветерана и участника Великой Отечественной войны.
Это звание присуждается за выдающийся вклад в развитие Липецка. Вот что по этому поводу написал один из читателей GOROD48:
— Не надо обесценивать слово «выдающийся»! Выдающийся вклад в развитие Липецка за последние 110 лет внесли не более 20 человек! Есть ли смысл каждый год выискивать претендентов на это высокое звание?
За резкостью этого суждения есть здравое зерно. В холле горсовета под стеклом хранятся уже три пухлых тома со списками Почетных граждан. Среди них — общественники, имена которых мало кому известны, отставные гаишники, строители типового жилья, коллеги и родители действующих депутатов... Широко известны единицы. Так зачем горсовету всякий раз тужиться и ежегодно номинировать хоть кого-то на почетное звание? Знаете, сколько Почетных граждан Москвы? Всего 17! Почетных граждан Санкт-Петербурга — 57, а Почетных граждан Липецка — 112!
«Умер депутат Госдумы от Липецкой области Михаил Тарасенко». 77-летний парламентарий был секретарем Горно-металлургического профсоюза России, координатором межфракционной депутатской группы «Солидарность». Наш регион он представлял в Госдуме с 2007 года.
«Мэр Ельца подобрал себе заместителя». 42-летний Денис Кирьянов будет курировать вопросы коммунального хозяйства, дорог, транспорта и благоустройства. Последним местом работы выпускника Воронежского институт МВД было елецкое МБУ «Благоустройство», где он работал директором.
Кадровые перестановки случились и в мэрии Липецка. У Романа Ченцова появился новый заместитель. Галина Кукушкина ранее работала директором ОБУ «УМФЦ Липецкой области». В администрации города она заменила Светлану Яковлеву, назначенную министром внутренней политики региона. А «Новым главным учителем Липецка назначен Евгений Таракановский», работавший директором 50-й школы. 34-летнего учителя информатики по специальности глава города назвал человеком нового поколения. Его предшественнице, 53-летней Светлане Бедровой, работавшей с октября 2019 года, предложено возглавить новую школу на «Елецком», вторую по величине в Липецке после школы-новостройки во «Взлетном». Рассчитанная на 1 200 учеников, она откроется 1 сентября.
А мы спросили горожан: «Какие цели вы ставите перед собой на ближайшее будущее?» Наши респонденты чаще всего говорили, что хотят вырастить детей и внуков. А также поехать в отпуск, побывать в горах, сделать ремонт в квартире мамы, подтянуть английский язык, поступить в хороший вуз, уехать в Краснодар. Среди опрошенных было и два пессимиста, заявивших, что их главная цель — выжить! А может, они что-то знают? Говорят же, что пессимист — это хорошо информированный оптимист.
Гагарин вышел из ракеты
и говорит: «Сейчас спою!»
А песню про траву у дома
ещё никто не сочинил
«Юра, мы всё исправим: кирпичный портрет Гагарина закрыли теплоизоляционными панелями». Дом №10 по улице Гагарина в Липецке остался без своего главного символа: изображение первого космонавта планеты из красного кирпича. Фонд капремонта пообещал на этой же стене нарисовать мурал с Гагариным. Такое решение было принято после возмущения горожан и вмешательства прокуратуры.
«Первую половину моста на Плехановском спуске открыли для движения после Дня города». Перила на нем пока временные композитные.
— Мост находится в самом центре, над рекой Липовкой, давшей название нашему городу. Поэтому мы сознательно пошли на то, чтобы изменить проект и вернуть мосту чугунные перила, — открыл мэр подробность большой стройки.
Вовремя, как и обещали, «После капитального ремонта в Липецке открыли «Петровский» подземный переход». Тот самый единственный мозаичный. На его реставрацию потратили 20 млн рублей. И тут же «В Липецке снесли «Крепость». На месте детского кирпичного городка, которому в этом году исполнилось 49 лет, вокруг которого ломали копья депутаты, чиновники, общественники и просто неравнодушные горожане, насыпали холм из песка и чернозема. На ее месте в следующем году должен появиться игровой городок красного цвета.
«Мэр Липецка потребовал от владельца снесенного «Спутника» отчета о будущем котлована на площади Победы», которому уже 9 лет. Коммерсант Алексей Дмитриев пообещал ответить об источниках финансирования строительства административно-торгового центра через полгода, но Роман Ченцов попросил сделать это уже в сентябре. Вполне возможно, что яма на площади Победы так и останется ямой, как был и остался руиной легендарный ресторан «Фрегат» на центральном пляже. Сейчас «Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат». Других мер воздействия на владельца аварийного здания не осталось.
«На площади Победы провалился тротуар над бывшей раскопкой «Квадры». Ранее, весной, на месте этой же раскопки 2023-го года проваливалась дорога на улице Неделина. Кстати, «Мэрия Липецка взыскала с сетевых компаний 4 650 000 рублей штрафов за раскопки». Их счет перевалил за 600. Но есть и хорошая новость: «На строительство коммунальных сетей Липецк получит 892 млн рублей кредита от правительства области». На эти деньги сделают канализационный напорно-самотечный коллектор через реку Воронеж, переложены некоторые теплосети и построена котельная в «Прометее».
Изменен проект организации движения общественного транспорта в «Елецком». 31 июля «Конечная остановка автобусов в «Елецком» переехала к гипермаркету «Лемана Про».
А еще прекратит свое существование барахолка в сквере на улице Космонавтов. «Блошиный рынок переедет на рынок «Спутник» в течение августа».
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