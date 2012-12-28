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Отметка «Поведение», новоселье после ремонта и ещё один предмет: что ждёт 123 000 липецких школьников 1 сентября
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Общество
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сегодня, 15:32
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Отметка «Поведение», новоселье после ремонта и ещё один предмет: что ждёт 123 000 липецких школьников 1 сентября
В День знаний в Липецкой области в школы пойдут около 123 000 учеников, в том числе более 11 000 первоклассников.
36 школ и 6 детских садов Липецкой области в этом году капитально ремонтируют по нацпроекту «Молодёжь и дети». Во многих из них 1 сентября справят новоселье после ремонта.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Министерства образования Липецкой области, в новом учебном году для учеников пятых-седьмых классов появится новый предмет — духовно-нравственная культура России (ДНКР). Формировать у детей и подростков мировоззрение на основе традиционных ценностей будут учителя истории. ДНКР будет изучаться со второго полугодия 2026/27 учебного года в 5-х классах (17 часов), с 2027/28 учебного года в 6-х и 7-х классах (по 34 часа).
«Суть предмета заключается в знакомстве школьников с жизнью и деятельностью выдающихся государственных и общественных деятелей отечественной истории, которые сыграли значительную роль в развитии нашей страны. Предмет должен быть по-настоящему интересным для ребят, а для этого необходим неформальный подход», — ранее прокомментировал нововведение Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Также с 1 сентября для учеников 2–8-х классов появится отметка «Поведение». Но не у всех, а только в десяти школах в Липецкой области, которые участвуют в этом проекте.
В Липецке такую отметку введут в трёх школах. Также апробацию оценки поведения в 2026/27 учебном году проведут в отдельных общеобразовательных организациях в Усмани, Задонске, Грязях, Хлевенском, Краснинском и Липецком округах.
При этом в Министерстве просвещения России обращают внимание: «Оценка поведения должна стать понятным инструментом развития личности ребенка, а не дополнительным наказанием. Поэтому наша задача – отработать утвержденную модель оценивания, понять ее ограничения и условия, при которых она улучшает школьный климат и повышает качество воспитательной работы».
По результатам апробации предыдущего года определена трехуровневая оценка поведения: «образцовое поведение», «допустимое поведение», «недопустимое поведение».
Предмет ОБЖ, который теперь называется ОБЗР («Основы безопасности и защиты Родины») тоже меняется. Теперь он разделён на два единых обязательных курса: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка».
По данным пресс-службы Минпросвещения, на курсе «Безопасность жизнедеятельности» школьники изучат правила безопасного обращения с бытовыми приборами, действия при пожарах и коммунальных авариях, порядок вызова экстренных служб. Также будут представлены блоки, посвященные дорожной безопасности, природным опасностям, правилам поведения при посещении массовых мероприятий и природных катаклизмах, вопросам безопасности в цифровой среде.
На курсе «Начальная военная подготовка» школьники изучат принципы национальной безопасности, чрезвычайные ситуации и систему гражданской обороны, использование средств индивидуальной и коллективной защиты, правила при объявлении эвакуации. Также будут представлены разделы, посвященные направлениям подготовки к военной службе, знакомству с общевоинскими уставами, воинской дисциплине и освоению базовых строевых приемов. Особое внимание уделяется противодействию экстремизму и терроризму, а также практикумам по оказанию первой помощи.
В девятых-одиннадцатых классах вводятся обновленные программы по предмету «Обществознание». Более 400 липецких учителей уже прошли курсы повышения квалификации для преподавания обновленной образовательной программы по обществознанию. Единые государственные учебники для 9-х и 10-х классов уже подготовлены и поступят в школы с начала нового учебного года. С 2027-го года обучение по новым учебникам обществознания начнётся и в 11-х классах.
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