Общество
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сегодня, 16:20
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В «Университетском» возможны новые отключения
Сейчас район запитан по одному кабелю, ночью, при переподключениях, возможны перебои электроснабжения.
«Провели совещание с участием представителей прокуратуры, Ростехнадзора, министерства энергетики и тарифов Липецкой области, компаний «ЛЭСК» и «Липецкэнерго».
Руководитель «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин сообщил, что на подстанции перегрелись подземные соединительные муфты, что вызвало отгорание сразу четырех кабелей в местах соединений с другим оборудованием. То есть масштаб бедствия был понятен сразу. Но, тем не менее, людей вводили в заблуждение некорректными сроками восстановления. По итогу свет подали только утром, и мой заместитель вместе с руководителем УК всю ночь провели на «Университетском», — рассказал глав Липецка.
По словам Романа Ченцова, сейчас «Университетский» запитан от одного резервного кабеля. Ночью ожидаются переподключения, возможны кратковременные отключения.
«Почему кабели пострадали – предстоит разобраться специальной комиссии. Она займется технической экспертизой причин аварии, порядком контроля над состоянием сетей и вопросами своевременного информирования жителей», — заявил Ченцов.
Кроме того на совещании обсудили порядок возмещения ущерба горожанам и перерасчёта платы за электроэнергию.
«Если у кого-то сгорела техника, необходимо обратиться в «ЛЭСК». По каждому случаю будет проводиться обследование, коллеги оперативно возьмут в работу. Перерасчёт также возможен по заявлению, если расчёт идёт по нормативу», — сообщил мэр.
Фото пресс-службы администрации Липецка
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