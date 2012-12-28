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сегодня, 16:20
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В «Университетском» возможны новые отключения

Сейчас район запитан по одному кабелю, ночью, при переподключениях, возможны перебои электроснабжения.

Мэр Липецка Роман Ченцов рассказал об итогах совещания по вчерашней аварии на сетях электроснабжения.

«Провели совещание с участием представителей прокуратуры, Ростехнадзора, министерства энергетики и тарифов Липецкой области, компаний «ЛЭСК» и «Липецкэнерго».

Руководитель «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин сообщил, что на подстанции перегрелись подземные соединительные муфты, что вызвало отгорание сразу четырех кабелей в местах соединений с другим оборудованием. То есть масштаб бедствия был понятен сразу. Но, тем не менее, людей вводили в заблуждение некорректными сроками восстановления. По итогу свет подали только утром, и мой заместитель вместе с руководителем УК всю ночь провели на «Университетском», — рассказал глав Липецка. 

По словам Романа Ченцова, сейчас «Университетский» запитан от одного резервного кабеля. Ночью ожидаются переподключения, возможны кратковременные отключения.

«Почему кабели пострадали – предстоит разобраться специальной комиссии. Она займется технической экспертизой причин аварии, порядком контроля над  состоянием сетей и вопросами своевременного информирования жителей», — заявил Ченцов.

Кроме того на совещании обсудили порядок возмещения ущерба горожанам и перерасчёта платы за электроэнергию. 

«Если у кого-то сгорела техника, необходимо обратиться в «ЛЭСК». По каждому случаю будет проводиться обследование, коллеги оперативно возьмут в работу. Перерасчёт также возможен по заявлению, если расчёт идёт по нормативу», — сообщил мэр.

Фото пресс-службы администрации Липецка
отключения
«Университетский»
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Светлана
25 минут назад
Да, это не недостаток контроля за э/сетями, а халатность персонала в обслуживании. А людям, сидящим в неведении и ожидании, в 30-градусную жару, кто возместит ущерб здоровью. В таких случаях должна быть эвакуация людей с организацией горячего питания. И кстати: продукты все испортились. А за это кто ответит и возместит ущерб!
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Светлана
31 минуту назад
Нет полное враньё это последствия отаки Бпл были сильные взрывы ?
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Гражданин СССР
33 минуты назад
Администрации Липецка пламенный привет.
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Алоизий
42 минуты назад
А власть не хочет рассказать как было обеспечено население питьевой водой, продуктами питания (магазины без электричества работать не могут) и другие вопросы жизнеобеспечения как решались? Как-то активно обсуждают чужие проблемы, а о своих обязанностях забыли.
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Мила
4 минуты назад
Просто обязаны были обеспечить водой, генераторами, предлагать горячее питание! Обязаны были обеспечить возможность зарядить телефон! А теперь, думаю, надо писать в прокуратуру и требовать компенсацию!
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Может
46 минут назад
Хватит воровать,а надо всё делать на совесть.
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Korneyka
49 минут назад
C Cырского проклятье сняли.
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Максим Петрович
53 минуты назад
Спаведливо не взымать плату за электроэнергию за июль. За каждой проблемой стоит конкретный человек.
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