В «Университетском» возможны новые отключения

Сейчас район запитан по одному кабелю, ночью, при переподключениях, возможны перебои электроснабжения.





Мэр Липецка Роман Ченцов рассказал об итогах совещания по вчерашней аварии на сетях электроснабжения.«Провели совещание с участием представителей прокуратуры, Ростехнадзора, министерства энергетики и тарифов Липецкой области, компаний «ЛЭСК» и «Липецкэнерго».Руководитель «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин сообщил, что на подстанции перегрелись подземные соединительные муфты, что вызвало отгорание сразу четырех кабелей в местах соединений с другим оборудованием. То есть масштаб бедствия был понятен сразу. Но, тем не менее, людей вводили в заблуждение некорректными сроками восстановления. По итогу свет подали только утром, и мой заместитель вместе с руководителем УК всю ночь провели на «Университетском», — рассказал глав Липецка.По словам Романа Ченцова, сейчас «Университетский» запитан от одного резервного кабеля. Ночью ожидаются переподключения, возможны кратковременные отключения.«Почему кабели пострадали – предстоит разобраться специальной комиссии. Она займется технической экспертизой причин аварии, порядком контроля над состоянием сетей и вопросами своевременного информирования жителей», — заявил Ченцов.Кроме того на совещании обсудили порядок возмещения ущерба горожанам и перерасчёта платы за электроэнергию.«Если у кого-то сгорела техника, необходимо обратиться в «ЛЭСК». По каждому случаю будет проводиться обследование, коллеги оперативно возьмут в работу. Перерасчёт также возможен по заявлению, если расчёт идёт по нормативу», — сообщил мэр.