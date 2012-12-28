Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении мальчика в детском лагере Грязинского района
Липецкая вечЁрка: умерший у магазина, халатные сотрудники колонии и ЧП с ассенизаторской машиной
Возбуждено уголовное дело по факту убийства жителя Челябинской области на стройке в Грязинском округе
Общество
330
сегодня, 13:34
5
На площади Победы провалился тротуар над бывшей раскопкой «Квадры»
Ранее, весной, на месте этой же раскопки 2023-го года проваливалась дорога на улице Неделина.
Мы обратились за комментариями в мэрию. Нам сообщили, что липецкая компания «РИР Энерго» уже уведомлена о необходимости восстановить благоустройство на месте провала.
Напомним, что через площадь Победы «Квадра» протянула новые трубы в мае-октябре 2023 года. А уже весной этого года на месте земляных работ, которые проводили энергетики, провалился асфальт на пешеходном переходе через дорогу на улице Неделина между ТЦ «Победа» и Центральным рынком. И вот сейчас провалилась тротуарная плитка на площади Победы в 150 метрах от новой раскопки преемницы «Квадры», компании «РИР Энерго».
0
0
6
0
2
Комментарии (5)