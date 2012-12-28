Еще одному водителю автобуса стало плохо за рулем: пассажирский транспорт снес столб на Гагарина
Вылез, пошалил и снова залез: полиция проводит проверку по факту полуголого перформанса на пятом этаже
Происшествия
791
56 минут назад
2
Рабочий застрял на вершине строительного крана — его снимали спасатели
Спасательная операция завершилась успешно.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на место происшествия выезжали две единицы техники.
Был развёрнут коленчатый пожарный автоподъёмник АКП-50, c помощью которого спасатели сняли мужчину, после чего передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.
1
1
0
2
5
Комментарии (2)