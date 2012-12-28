Рабочий застрял на вершине строительного крана — его снимали спасатели

Спасательная операция завершилась успешно.

Сегодня утром на улице Минской в Липецке сотрудники МЧС России по Липецкой области пришли на помощь рабочему, который застрял на вершине строительного крана.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на место происшествия выезжали две единицы техники.Был развёрнут коленчатый пожарный автоподъёмник АКП-50, c помощью которого спасатели сняли мужчину, после чего передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.