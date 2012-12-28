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Рабочий застрял на вершине строительного крана — его снимали спасатели
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Происшествия
791
56 минут назад
2

Рабочий застрял на вершине строительного крана — его снимали спасатели

Спасательная операция завершилась успешно.

Сегодня утром на улице Минской в Липецке сотрудники МЧС России по Липецкой области пришли на помощь рабочему, который застрял на вершине строительного крана.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на место происшествия выезжали две единицы техники.

Был развёрнут коленчатый пожарный автоподъёмник АКП-50, c помощью которого спасатели сняли мужчину, после чего передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.
спасатели
МЧС
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
ГостьЯ
13 минут назад
На фото строительство ТЦ "Суббота" на ул. Неделина, а в тексте речь про ул. Минскую (р-н Сырского Рудника)
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Старожил
18 минут назад
Наверное рейд по мигрантам был
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