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37 минут назад
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180 кубометров воды выливают на цветники и газоны Липецка за день сотрудники «Зеленхоза»

плюс 250 кубометров воды используют на полив улиц в МБУ «Управление благоустройства Липецка».

На улице — жарко и душно. Чтобы хоть как-то освежить воздух, в Липецке используют фонтаны на колесах, о чем уже писал GOROD48. А сколько воды тратят городские коммунальные службы на влажную уборку города и на полив зеленых насаждений?

В среднем в дневную смену сотрудники МБУ «Управление благоустройства Липецка» расходуют на полив городских улиц около 250 кубометров воды. Для проведения влажной уборки используются как поливомоечные машины с объемом бака восемь кубометров, так и малогабаритная спецтехника (для тротуаров) с объемом бака в один кубометр.

— Работы проводят в соответствии с графиком, который составлен так, чтобы охватить максимальное количество улиц и увеличить периодичность влажной уборки на них, — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.

Все зеленые насаждения находятся в ведомстве АО «Зеленхоз». Чтобы содержать их в порядке, предприятие использует 7 автоцистерн. В итоге в день на клумбы и газоны «Зеленхоз» выливает до 30 бочек с водой объемом в 6 кубометров. Более того, посаженные в прошлом году деревья (а их — порядка 2 тысяч), поливают даже в дождь, как и прихотливые к влаге рулонные газоны.

— Стараемся делать так, чтобы все городская «зеленка» даже в жару выглядела свежей, — говорит директор «Зеленхоза» Елена Мачнева.
жара
уборка города
«Зеленхоз»
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Комментарии (2)

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Сначала новые
алекс
14 минут назад
посадили деревья на елецком и половина засохла , а другую половину побили стволы леской при покосе травы.
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Может
21 минуту назад
И по Новосселкам прокатитесь,а то дышать нечем.
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