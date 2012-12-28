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18 трактористов-машинистов из Киргизии устроились на работу по поддельным удостоверениям
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Происшествия
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сегодня, 17:00
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18 трактористов-машинистов из Киргизии устроились на работу по поддельным удостоверениям
Преступление вскрыли сотрудники УФСБ и полиции.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, в мае 2025 года 18 граждан Кыргызской Республики прибыли в Лебедянский округ для работы в одной из коммерческих организаций. При трудоустройстве они использовали заведомо поддельные удостоверения тракториста-машиниста, которые предоставляли им право на заключение трудовых договоров и выполнение работ на специальной технике. Но спустя 10 месяцев, в марте 2026 года сотрудники УФСБ и полиции вскрыли факт использования поддельных документов и изъяли их. А иностранцы были отстранены от работы.
Киргизы полностью признали вину и дали подробные показания, в том числе рассказав об обстоятельствах приобретения удостоверений. По части третьей статьи 327 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования либо использование заведомо поддельного удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права» им грозит до года лишения свободы.
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