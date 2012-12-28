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сегодня, 17:00
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18 трактористов-машинистов из Киргизии устроились на работу по поддельным удостоверениям

Преступление вскрыли сотрудники УФСБ и полиции.

Прокуратура Лебедянского района направила в суд 18 дел о поддельных документах.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, в мае 2025 года 18 граждан Кыргызской Республики прибыли в Лебедянский округ для работы в одной из коммерческих организаций. При трудоустройстве они использовали заведомо поддельные удостоверения тракториста-машиниста, которые предоставляли им право на заключение трудовых договоров и выполнение работ на специальной технике. Но спустя 10 месяцев, в марте 2026 года сотрудники УФСБ и полиции вскрыли факт использования поддельных документов и изъяли их. А иностранцы были отстранены от работы.

Киргизы полностью признали вину и дали подробные показания, в том числе рассказав об обстоятельствах приобретения удостоверений. По части третьей статьи 327 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования либо использование заведомо поддельного удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права» им грозит до года лишения свободы.
подделка документов
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Иногда
34 минуты назад
бывает даже грузчиков каждый день на автобусе возят 100 км туда, 100 км назад на какой-нибудь з-д соков. А местных считают опасными бандитами
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Наверно
43 минуты назад
обычная ситуация. Местных на работу брать не хотят, т.к. они, вроде как, "алкоголики" и бандиты?
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Думаю
59 минут назад
Русским надо платить,а эти и за миску риса будут работать.Доруководились.
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гость
сегодня, 17:11
Пусть ФСБ всех таксистов проверит.
Ответить
Да уж
сегодня, 17:09
Своих то трактористов не хватает! Поэтому и везут отовсюду.
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Вот
сегодня, 17:07
Не поверю чтобы русский не пошел на такую работу , думаю зарплата смешная как всегда у комерсов за миску супа)))
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