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Общество
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сегодня, 07:29
Липчане провели бессонную ночь: опасность атак БПЛА и ракет под утро
В начале пятого утра объявили ракетную опасность для всей Липецкой области. Около пяти утра ракетный режим отменили.
В 07:24 дали отбой воздушной опасности в регионе в целом.
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