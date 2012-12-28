Липчане провели бессонную ночь: опасность атак БПЛА и ракет под утро

Угроза возможных атак БПЛА объявлялась сегодня ночью в Ельце и Елецком округе а также для Долгоруковского, Становлянского, Измалковского округов.В начале пятого утра объявили ракетную опасность для всей Липецкой области. Около пяти утра ракетный режим отменили.В 07:24 дали отбой воздушной опасности в регионе в целом.