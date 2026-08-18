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сегодня, 13:53
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Избитому в парке 16-летнему велосипедисту провели сложную четырёхчасовую операцию

По оптимистичным прогнозам, подростка выпишут не раньше конца следующей недели.

В Областной детской клинической больнице провели операцию 16-летнему BMX-велосипедисту, которого ударил в лицо мужчина в парке «Молодёжный».

Напомним, 17 августа примерно в 19:40 в скейт-парке мужчина сломал челюсть 16-летнему велосипедисту, катающемуся на трюковом BMX-велосипеде. Со слов матери мальчика, конфликт начался с того, что её сын поставил пустую баклажку около скамейки. Сразу после инцидента мужчина толкнул подростка. Потом он сел на лавочку на его сумку. Мальчик стал доставать свои вещи, а мужчина встал и ударил его в лицо. В парк вызвали скорую. У подростка в двух местах оказалась сломанной челюсть. Сам он не мог даже есть.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Минздрава Липецкой области, проведённая мальчику сложная операция длилась больше четырёх часов. Сейчас подросток продолжает лечение в лор-отделении Областной детской клинической больницы. Дренаж ему убрали.

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Мальчик чувствует себя лучше, чем до операции, но продолжает восстановление. Если всё будет хорошо — его выпишут в конце следующей недели.

Накануне в отношении ударившего 16-летнего подростка мужчины липецкий отдел полиции №7 возбудил уголовное дело по части первой статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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Заявление в полицию о конфликте в парке между несовершеннолетним и взрослым мужчиной поступило вечером 17 августа от матери юноши.

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Полицейские продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. Максимальная санкция вменяемой 43-летнему липчанину статьи — три года лишения свободы.
конфликт
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Комментарии (4)

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Мозгов
22 минуты назад
обоим участникам конфликта. Родителям - заниматься детьми. А не в телефоне сидеть сутками.
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.
23 минуты назад
И что-то, судя по поведению дяди-драчуна, я сомневаюсь, что он сам в подростковом возрасте был спокойным и послушным, и все свободное от уроков время проводил в библиотеке, не мешая прохлаждающимся в парках взрослым.
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.
28 минут назад
Выздоровления пареньку. И заслуженного наказания любителю помахать кулаками. И чтобы полностью компенсировал все затраты на лечение и восстановление, плюс моральный ущерб. Может быть, желание отпадет воспитывать окружающих.
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Парнишке
сегодня, 14:06
Скорейшего выздоровления,низкий поклон врачам.наказания этому...
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