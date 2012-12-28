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Происшествия
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42 минуты назад
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«Университетский» со светом, но не весь
Сегодня в 05:30 главный инженер «Липецкэнерго» сообщил города о завершении восстановительных работ на подстанциях и сетях.
В «Елецком» и Косыревке свет дали еще вчера. А вот электроснабжение «Университетского» до сих пор полностью не восстановлено.
— В половине шестого утра мне в последний раз за эту тяжелую ночь позвонил главный инженер «Липецкэнерго» и сообщил о завершении восстановительных работ на подстанциях и сетях. Информацию подтвердил мой заместитель Павел Кузнецов, который все это время вместе с сотрудниками городского департамента ЖКХ работал в «Университетском». Но, как оказалось, тут же начались проблемы с восстановлением электроснабжения потребителей. Я знаю о нескольких адресах, по которым жители испытывают проблемы с подачей электроэнергии. Заверяю, наши специалисты и работники управляющих компаний будут работать столько, сколько нужно для восстановления комфорта в высотном микрорайоне, жизнь в котором полностью зависит от электроснабжения, — сказал Роман Ченцов.
Слова мэра подтверждает руководитель УК «Университетский» Юрий Костин. По его словам, дизельные электрогенераторы, которые предоставило «Липецкэнерго», не смогли обеспечить электроэнергией даже нескольких высоток, не говоря уже о всем микрорайоне. В 05:40 энергетики восстановили подачу электричества, но подключить многоэтажки без проблем не вышло:
— То включат лифты и свет на площадках, но вырубит квартиры, то появится свет в квартирах, но перестают работать лифты! А то в половине дома свет есть, а в другой — нет. Проблемными оказались большинство домов. Наши электрики постепенно восстанавливают подачу энергии. Думаю, часам к 10-11 все жители района будут со светом.
Юрий Костин, по его словам, не помнит форс-мажоров такого масштаба.
Аварийную ситуацию спровоцировала жара. Летом потребление электроэнергии растет скачкообразно — из-за использования бойлеров и кондиционеров. В итоге на подстанции в «Елецком» перегрелись подземные соединительные муфты, что вызвало отгорание кабелей в местах соединений с другим оборудованием. Это привело к аварийным ситуациям на трансформаторных подстанциях, а позже помешало электрикам управляющих компаний оперативно восстановить электроснабжение, что вызвало разгромный пост мэра вчера вечером. Роман Ченцов написал: «сроки восстановления сдвигались неоднократно, и каждый раз давались новые обещания, которые вводили людей в заблуждения и не были выполнены».
В мэрии надеются, что в «Россетях» извлекут уроки из этих событий.
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