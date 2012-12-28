Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Роман Ченцов сделал заявление по поводу аварии на энергосетях
Общество
Специалисты «Липецкэнерго» восстанавливают электроснабжение потребителей
Общество
Несколько человек вызволили спасатели из застрявших лифтов в «Елецком» и «Университетском»
Общество
Мэрия Липецка объяснила, как вести себя на главном концерте Дня города в случае воздушной тревоги
Общество
Липецкая вечЁрка: четыре сбитых БПЛА, новые районы без света и выступление Олега Митяева
Общество
66-летняя женщина упала в автобусе и оказалась в больнице
Происшествия
Психически больной распылил перцовый баллончик в лицо автоинспектору
Происшествия
В Липецке задержан владелец наркошопа
Происшествия
Паркующихся «где хочу» липчан за первые полгода оштрафовали на миллион
Общество
«Вечерним липецким»
Общество
Читать все
Роман Ченцов сделал заявление по поводу аварии на энергосетях
Общество
Липецкая вечЁрка: четыре сбитых БПЛА, новые районы без света и выступление Олега Митяева
Общество
В Липецке задержан владелец наркошопа
Происшествия
Строительство «Туриста-2» не «разморозили»
Общество
В Сырском Руднике отключат холодную воду
Общество
«Мешал отдыхать»: 40-летний мужчина прострелил руку мотоциклисту
Происшествия
«Университетский» со светом, но не весь
Происшествия
В Ельце и Елецком районе угроза атаки БПЛА
Происшествия
В Липецке ожидается гроза с сильным ветром
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: джаз на Комсомольском пруду, как липчане попадают на нелюбимую работу – оказалось, интуиция!
Общество
Читать все
Происшествия
568
42 минуты назад
4

«Университетский» со светом, но не весь

Сегодня в 05:30 главный инженер «Липецкэнерго» сообщил города о завершении восстановительных работ на подстанциях и сетях.

GOROD48 получил самую свежую информацию от мэра Липецка Романа Ченцова об электроснабжении оставшихся вчера утром без света микрорайонов «Елецкий», «Университетский» и пригородного села Косыревки.

В «Елецком» и Косыревке свет дали еще вчера. А вот электроснабжение «Университетского» до сих пор полностью не восстановлено.

— В половине шестого утра мне в последний раз за эту тяжелую ночь позвонил главный инженер «Липецкэнерго» и сообщил о завершении восстановительных работ на подстанциях и сетях. Информацию подтвердил мой заместитель Павел Кузнецов, который все это время вместе с сотрудниками городского департамента ЖКХ работал в «Университетском». Но, как оказалось, тут же начались проблемы с восстановлением электроснабжения потребителей. Я знаю о нескольких адресах, по которым жители испытывают проблемы с подачей электроэнергии. Заверяю, наши специалисты и работники управляющих компаний будут работать столько, сколько нужно для восстановления комфорта в высотном микрорайоне, жизнь в котором полностью зависит от электроснабжения, — сказал Роман Ченцов.

Слова мэра подтверждает руководитель УК «Университетский» Юрий Костин. По его словам, дизельные электрогенераторы, которые предоставило «Липецкэнерго», не смогли обеспечить электроэнергией даже нескольких высоток, не говоря уже о всем микрорайоне. В 05:40 энергетики восстановили подачу электричества, но подключить многоэтажки без проблем не вышло:

— То включат лифты и свет на площадках, но вырубит квартиры, то появится свет в квартирах, но перестают работать лифты! А то в половине дома свет есть, а в другой — нет. Проблемными оказались большинство домов. Наши электрики постепенно восстанавливают подачу энергии. Думаю, часам к 10-11 все жители района будут со светом.

Юрий Костин, по его словам, не помнит форс-мажоров такого масштаба.

Аварийную ситуацию спровоцировала жара. Летом потребление электроэнергии растет скачкообразно — из-за использования бойлеров и кондиционеров. В итоге на подстанции в «Елецком» перегрелись подземные соединительные муфты, что вызвало отгорание кабелей в местах соединений с другим оборудованием. Это привело к аварийным ситуациям на трансформаторных подстанциях, а позже помешало электрикам управляющих компаний оперативно восстановить электроснабжение, что вызвало разгромный пост мэра вчера вечером. Роман Ченцов написал: «сроки восстановления сдвигались неоднократно, и каждый раз давались новые обещания, которые вводили людей в заблуждения и не были выполнены».

В мэрии надеются, что в «Россетях» извлекут уроки из этих событий.
отключения
0
0
5
1
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вот
6 минут назад
Нет электричества до сих пор на славянова, но и в инфе россетей тоже нет. Забыли?! Россети компенсирует траты на продукты из морозильников? Доптраты на существование более суток в режиме неустановленной ЧС с численностью более 1000 чел.?!
Ответить
( i )
18 минут назад
Как случилось, когда каждая третья квартира пустует (отпуска, нераспроданность), а остальные укладываются в лимит по потреблению?
Ответить
Может
33 минуты назад
С Ссёлок провода тянут на Университетский,у нас нет электричества на ул.Сокольская с утра.Дайте свет.
Ответить
Ну вот
35 минут назад
А сколько слез было...
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить