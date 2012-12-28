Жара: руководитель может сократить рабочий день с сохранением зарплаты

Но это — всего лишь рекомендации, закона на это нет.

Установившаяся 30-градусня жара повод задаться вопросом: а каково приходится тем, кто работает в помещениях без кондиционеров или на улице? Есть ли какой-то закон, защищающих их права?Оказалось, что при изобилии всяких запретов нет ни одного правового акта, хоть как-то регламентирующего работу в жару.— В трудовом законодательстве лишь указано, что работодатель должен следить за температурным режимом на производстве. Если очень жарко, работодатель может сократить рабочий день с сохранением зарплаты, — сообщили нам в Государственной инспекции труда в Липецкой области.Как выяснилось, на этот счет есть лишь рекомендации Роспотребнадзора.В областном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области сослались на эти рекомендации, последняя версия которых увидела свет 29 мая 2024 года.Итак, при наличии кондиционера работодателю необходимо поддерживать температуру в помещении на уровне 24-25°C. Если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5°C, рекомендуется сократить рабочий день на час, при повышении до 29°C — на 2 часа, при нагреве воздуха до 30,5°C — на 4 часа.Работа на улице при температуре воздуха более 32,5 °C считается санитарными врачами опасной (экстремальной). При такой температуре работодателю рекомендуют изменить порядок рабочего дня, перенести работу на утреннее или вечернее время. Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных видов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет. При работах на улице и температуре воздуха от 32,5°C и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующей продолжительностью отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов для лиц, использующих спецодежду для защиты от теплового излучения и 1,5-2 часа для лиц без специальной одежды.В такую жару тяжело приходится даже технике. Особенно старым автобусам частных перевозчиков.— Отказов техники стало больше. Беда с радиаторами. Мы их прочищаем от пыли, продуваем и снова выводим наши 30-летние «Скании», «МАНы», «Мерседесы» на линии, — сказал GOROD48 один из частных перевозчиков.Но из-за жары перевозчики не сокращают рабочий день водителей:— У нас — расписание! Но у меня работают возрастные водители, предпенсионеры, как их с недавних пор называют. И мне беда не нужна. Я всякий раз говорю им, чтобы при первых же признаках недомогания, участившемся сердцебиении, головокружении, потере концентрации от духоты и зноя они останавливали автобус и ставили меня в известность о сходе с маршрута. Такая же установка — у всех других моих коллег. Никто не будет рисковать ни жизнью водителей, ни здоровьем пассажиров. Нам проще недобрать выручку, чем получить ДТП или, не дай бог, смерть водителя за рулем, — говорит частный предприниматель, обслуживающий несколько популярных маршрутов.В Липецке, кстати, уже были случаи, когда жара буквально выкашивала водителей общественного транспорта. Так, летом 2011 года мэрия сообщала, что из-за экстремальных погодных условий на больничном как-то оказалось сразу сто водителей, или 14% от общего числа работающих в пассажирских перевозках. Особенно тяжко приходилось вагоновожатым — в кабинах трамваев воздух прогревался до 50 градусов и больше. Основной причиной плохого самочувствия водителей в жару — гипертония. Поэтому в особенно знойные дни лета 2013 года МУП «Липецкпассажиртранс» даже прибавлял водителям зарплату.