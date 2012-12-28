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14 минут назад
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Версия потопа в грязинской школе из-за лопнувшей ливневки подтвердилась

Школу по гарантии отремонтирует строительная компания.

Руководитель компании «Липецксантехмонтаж-1» Андрей Бугаков рассказал GOROD48 об итогах обследования грязинской школы №1, которую сегодня залило водой. Подтвердилась версия о повреждении ливневой канализации.

— На чердаке школы лопнул Г-образный стык трубы, отводившей воду с кровли, — рассказал строитель.

Школа, которую «Липецксантехмонтаж-1» сдал три года назад, находится на строительной гарантии, и компания отремонтирует ее за свой счет.

По словам Андрея Бугакова, потребуется замена 1100 плиток навесных потолков и ламината в одном из помещений школы. Ремонт обойдется в полмиллиона рублей.

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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Сварщик.
6 минут назад
Сварной с НАКСом из Киргизии был и там получал его, что труба ливнёвки лопнула???? Лучше бы тогда на хомуты сажали, было бы надёжней во 100 раз.
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Ирина
8 минут назад
Уберите Васильеву! Просим всем педколлективом
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Может
9 минут назад
Надо качествено строить?
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Ель Остроконечная
9 минут назад
Раньше слив воды с крыш шёл по наружным стенам по водосточным трубам. Доигрались с новой эстетикой.
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