Общество
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14 минут назад
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Версия потопа в грязинской школе из-за лопнувшей ливневки подтвердилась
Школу по гарантии отремонтирует строительная компания.
— На чердаке школы лопнул Г-образный стык трубы, отводившей воду с кровли, — рассказал строитель.
Школа, которую «Липецксантехмонтаж-1» сдал три года назад, находится на строительной гарантии, и компания отремонтирует ее за свой счет.
По словам Андрея Бугакова, потребуется замена 1100 плиток навесных потолков и ламината в одном из помещений школы. Ремонт обойдется в полмиллиона рублей.
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