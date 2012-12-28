Еще одному водителю автобуса стало плохо за рулем: пассажирский транспорт снес столб на Гагарина
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Липецкая вечЁрка: автобус врезался в столб, с автоиспектора сняли обвинения и что там в очередях за бензином
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Общество
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58 минут назад
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Липецкая вечЁрка: автобус врезался в столб, с автоиспектора сняли обвинения и что там в очередях за бензином
Сегодня, 20 августа, еще одному водителю стало плохо за рулем, оправдан автоинспектор, застреливший подростка, и GOROD48 посмотрел, как работают волонтеры в очередях за бензином.
Напомним, в минувшее воскресенье у 56-летнего водителя пассажирского автобуса случился инсульт прямо во время рейса. Он выехал на полосу встречного движения и снес ограждение на проспекте Победы.
«В обоих случаях было зафиксировано механическое ДТП без пострадавших», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
«Здоровья водителю», — пожелала Лиза.
«Общественно опасный пассажирский транспорт!» — съязвил Макс.
«Да какое состояние здоровья, вчера один автобус на Полиграфической решил высадить пассажиров стоя на светофоре не доезжая до остановки — я поравнялся с водителем и хотел высказать ему, но от увиденного немного испугался — за рулём автобуса сидел дед, которому на мой взгляд лет 80! Какое здоровье, кто вообще проверяет этих перевозчиков людей?» — рассказал Ржунемогу.
«Может, стоить проверить, как проходит медконтроль перед поездкой в данных автопарках?» — предложил Житель.
С сотрудника ГАИ, застрелившего подростка, сняли обвинения. Уголовное дело в отношении капитана полиции, обвиненного в превышении должностных полномочий, прекращено региональным Следкомом.
Сегодня после почти годового перерыва вышел на работу автоинспектор Виктор З. Именно он 20 сентября 2025 года во время погони за автомобилем «ВАЗ-2115» применил оружие. Одна из выпущенных пуль попала в голову 16-летнего пассажира машины, которой управлял его 17-летний приятель. Раненого в состоянии комы доставили в областную клиническую больницу. Через несколько дней в реанимации областной детской больницы он умер.
В полиции сразу заявили, что автоинспектор действовал в соответствии с Законом «О полиции», сделал несколько выстрелов — предупредительный и по колесам автомобиля. После того, как машина остановилась, водитель скрылся, но в кратчайшие сроки был задержан и доставлен в следственные органы. Пассажир, получивший ранение, был госпитализирован.
Тем не менее в отношении 40-летнего капитана полиции было возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «в» части третьей 286-й статьи УК РФ
На условиях анонимности GOROD48 поговорил с коллегами Виктора, они считают, что инспектор был прав.
— Считаю, что он ни в чем не виноват. Он действовал по закону «О полиции». Он был обязан поступить так, как он это сделал: должностная инструкция предписывает применять табельное оружие в таких случаях, — сказал один автоинспектор.
— Вы же знаете, в каких обстоятельствах мы живем. Наша область находится не так уж и далеко от зоны военных действий. А тут — три часа ночи. «Пятнашка» без госномеров — на такие у нас всегда ориентировки. Их всегда следует остановить и досмотреть. Но водитель машины не выполнил законных требований остановится. Наоборот, попытался оторваться от патруля (позже нам стало известно, что за два часа до этого водитель совершил ДТП и покинул место аварии). На высокой скорости беглец погнал по встречке и пешеходным зонам. Патруль через громкоговоритель не раз предупредил водителя о намерении применить оружие. Потом Виктор дважды выстрелил в воздух. Машина продолжила лететь — сначала по улице Сержанта Кувшинова через 19-й микрорайон, потом по Московской, ушла на елецкий выезд. Сотруднику не осталось ничего, кроме как начать стрелять по колесам, тем более что впереди была федеральная трасса. Кто там за рулем, черт его знает! Может, ДРГ, ведь машина мчалась в сторону военного объекта, — добавил второй, более словоохотливый, дорожный полицейский.
Почти год автоинспектор был отстранен от службы и жил на начисляемую ему минимальную зарплату.
«Тяжело на таких должностях. Капитан может и прав по бумагам, а в душе он все равно виноват. Ему с этим жить. А попробуй жить, если знаешь, что человека убил. Хоть прямо, хоть косвенно. Поэтому и не идут туда никто. Зарплата мизерная, а ответственности за неё море. Всех тут жалко. И капитана, и мальчишку», — написала Нервная мать.
И еще о судебных новостях. 61-летний бомж получил 10,5 лет колонии особого режима за убийство приютившего его инвалида-колясочника.
Во время застолья на улице Советской в Ельце 61-летний мужчина нанёс инвалиду смертельный удар ножом в сердце. Потерпевший скончался на месте. Подсудимый признал вину частично, отрицая наличие умысла на убийство.
Фермер получил год колонии за махинации с грантом почти на два миллиона. Деньги предполагалось направить на развитие семейного фермерского хозяйства— выращивание крупного рогатого скота. А селянин заключил фиктивные договоры на покупку скота со своей матерью, главой крестьянско-фермерского хозяйства, также он приобрел сельскохозяйственную технику, которую лично не использовал.
Но для отчётности в министерство сельского хозяйства предприниматель предоставил подложные документы о выполненных работах и якобы понесенных затратах, а деньги потратил на личные нужды.
GOROD48 сегодня съездил на автозаправки и посмотрел, как работают волонтеры.
Им приходится быть диспетчерами, психологами и регулировщиками одновременно. Девушки с бейджами управляют очередью, успокаивают агрессию и успевают улыбаться в ответ на комплименты. На АЗС на волонтерок тоже не нахвалятся. «Девчонки молодцы! Они нам очень помогают». Водители чаще благожелательны к волонтерам. Понимают, что не в их власти увеличить количество бензина, они могут только упорядочить очередь.
«Какое же это волонтерство, если дежурят чиновники в рабочее время за казенный счет?» — удивился Сокол.
«Видимо подошло время введения талонов на бензин на месяц. Находиться в очереди несколько часов уже тяжеловато», — пожаловался Пенсионер.
Липецкстат зафиксировал продолжение роста цен на бензин. Они увеличились менее чем на один процент. Это итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 11 по 17 августа.
Цена на бензин за последнюю отчетную неделю в среднем выросла на 0,38%, или на 29 копеек и составила 75,19 рубля за литр (неделей ранее — 74,90 рубля за литр). Бензин АИ-92 подорожал на 0,4%, с 71,16 рубля до 71,44 рубля, или на 28 копеек. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 0,36%, или на 29 копеек, его цена составила 77,96 рубля (неделей ранее 77,67 рубля). Стоимость бензина марки АИ-98 выросла на 0,3% или 29 копеек: она составила 98,20 рубля против 97,91 рубля за литр неделей ранее. Дизельное топливо на прошлой неделе подорожало на 0,35% — с 82,49 до 82,79 рубля, стоимость повысилась на 30 копеек.
Неделей ранее максимальный рост цены составлял 79 копеек.
Завтра в Липецке снова будет жарко. По прогнозам синоптиков, температура днем в городе составит от +27 до +29 градусов. В Липецкой области ожидается 4 класс пожарной опасности. Региональное правительство, МЧС и городские спасатели просят быть осторожнее с огнём, не сжигать мусор вблизи лесов и насаждений, не разводить костры в лесах, не бросать горящие спички и окурки.
И обратите внимание, сегодня с 22:00 до 06:00 21 августа движение через железнодорожный переезд будет закрыто. На пересечение с улицей Орловской будут проводиться работы по ремонту ж/д пути.
В пресс-службе РЖД рекомендовали заранее планировать поездки и использовать пути объезда.
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