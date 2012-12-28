Липецкая вечЁрка: автобус врезался в столб, с автоиспектора сняли обвинения и что там в очередях за бензином

Сегодня, 20 августа, еще одному водителю стало плохо за рулем, оправдан автоинспектор, застреливший подростка, и GOROD48 посмотрел, как работают волонтеры в очередях за бензином.