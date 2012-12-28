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Происшествия
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25 минут назад
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Мужчина утонул на новолипецком пляже
Его тело уже достали из воды.
«В 11:40 в МЧС России по Липецкой области поступила информация о том, что на реке Воронеж, в оборудованном для купания месте, на пляже жилой зоны НЛМК во время купания утонул мужчина», — говорится в сообщении главного управления МЧС по Липецкой области.
Тело утонувшего уже поднято с грунта и передано полицейским полиции для проведения оперативно-следственных мероприятий.
С начала купального сезона в Липецкой области утонули четыре человека.
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