Три дня реаниматологи детской областной больницы боролись за ее жизнь.

Об очередном жутком случае рассказала региональный министр здравоохранения Анна Маркова в своем телеграм-канале: из окна третьего этажа выпала полуторагодовалая девочка.«Трагедия произошла в Липецке на этой неделе. Девочка 2024 года рождения поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии. Трое суток малышка провела в реанимации в коме. Врачи круглосуточно боролись за ее жизнь. Накануне вечером девочке стало лучше и она пришла в себя. Сегодня ее планируют перевести в отделение нейрохирургии. В палате с ней будет находиться мама».По данным GOROD48, беда случилась в благополучной семье. Мама ребенка оставила малышку на попечение бабушки. Та на пару минут отлучилась из комнаты, где находился ребенок. А когда вернулась —- увидела открытое окно: шустрая девочка залезла на диван, перелезла с него на подоконник открытого окна, откуда и упала.