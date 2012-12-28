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сегодня, 10:38
10

Из окна третьего этажа выпала полуторагодовалая девочка

Три дня реаниматологи детской областной больницы боролись за ее жизнь.

Об очередном жутком случае рассказала региональный министр здравоохранения Анна Маркова в своем телеграм-канале: из окна третьего этажа выпала полуторагодовалая девочка.

«Трагедия произошла в Липецке на этой неделе. Девочка 2024 года рождения поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии. Трое суток малышка провела в реанимации в коме. Врачи круглосуточно боролись за ее жизнь. Накануне вечером девочке стало лучше и она пришла в себя. Сегодня ее планируют перевести в отделение нейрохирургии. В палате с ней будет находиться мама».

По данным GOROD48, беда случилась в благополучной семье. Мама ребенка оставила малышку на попечение бабушки. Та на пару минут отлучилась из комнаты, где находился ребенок. А когда вернулась —- увидела открытое окно: шустрая девочка залезла на диван, перелезла с него на подоконник открытого окна, откуда и упала.
падение с высоты
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Комментарии (10)

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Анна
4 минуты назад
Огромная благодарность врачам!!! Скорейшего выздоровления малышке. Здоровья докторам. Храни Вас Господь.
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пафнутий
25 минут назад
выздоровления ей скорейшего,пусть жизнь увидит во всей красе и жестокости нашей людской,но ей 1.5 года,как она смогла так быстро двигаться?вопрос???
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Пафнутий
33 минуты назад
я никогда не мчусь,лучше дома умереть!
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Правда
34 минуты назад
Сколько можно писать,говорить,закрывайте и запечатывайте окна,если есть у Вас дети.Не ставьте эти проклятые маскитные сетки.Девочке выздоровления,врачам успехов.
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М. Х. П.
43 минуты назад
Ниже меня какой то не адекват,написал о не доверии к нашим врачам,а вы сами себе верите? Куда вы побежите, если вам будет плохо?А, Я пользуюсь случаем,хочу поблагодарить врачей Сокольского * отделения,за проведение операции по удалению паховой грыжи,всю бригаду от 17.06.это года.Спасибо вам и вашим рукам!!!
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М. Х. П.
сегодня, 11:01
Скорейшего выздоровления этой девочки,благодарность врачам и божьей помощи её дальнейшей судьбе!Но,не будем осуждать бабушку,она и так небось постарела от такого случая,дай им всем терпения чтобы всё было бы хорошо в дальнейшем!
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-
сегодня, 10:50
С нашей медициной лучше не связываться вовсе.
Ответить
Э
11 минут назад
Приведите один пример, где медицина на высшем уровне и доступна всем и в любое время?
Ответить
Тётя Мотя
42 минуты назад
Странный комментарий. Не связывайтесь,никто не принуждает,если надоело жить.
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Светлана
51 минуту назад
Чем не нравиться вам наша медицина, как заболеете сразу мчитесь к врачу
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