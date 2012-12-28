Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
Происшествия
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сегодня, 10:38
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Из окна третьего этажа выпала полуторагодовалая девочка
Три дня реаниматологи детской областной больницы боролись за ее жизнь.
«Трагедия произошла в Липецке на этой неделе. Девочка 2024 года рождения поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии. Трое суток малышка провела в реанимации в коме. Врачи круглосуточно боролись за ее жизнь. Накануне вечером девочке стало лучше и она пришла в себя. Сегодня ее планируют перевести в отделение нейрохирургии. В палате с ней будет находиться мама».
По данным GOROD48, беда случилась в благополучной семье. Мама ребенка оставила малышку на попечение бабушки. Та на пару минут отлучилась из комнаты, где находился ребенок. А когда вернулась —- увидела открытое окно: шустрая девочка залезла на диван, перелезла с него на подоконник открытого окна, откуда и упала.
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