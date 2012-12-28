На ЛКАД мотоциклист после столкновения с автомобилем вылетел через ограждение на «встречку»
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На ЛКАД мотоциклист после столкновения с автомобилем вылетел через ограждение на «встречку»
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Общество
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14 минут назад
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В Липецке купаться можно только на городском пляже в районе ЛТЗ
На остальных пляжах вода не соответствует гигиеническим нормам по микробиологическим показателям.
А вот вода на пляжах города Липецка не соответствует гигиеническим нормам по микробиологическим показателям, за исключением городского пляжа на реке Воронеж в районе ЛТЗ и Октябрьского моста.
По Центральному пляжу в адрес МАУК «Культурные пространства Липецка» выдано предписание о приостановлении его использования.
Липчанам напоминают, что купание в необорудованных местах и на пляжах, не имеющих положительного санитарного-эпидемиологического заключения, недопустимо и создает риски причинения вреда жизни и здоровью. А ещё за это могут оштрафовать. C начала купального сезона, по данным пресс-службы Управления по делам ГО и ЧС города Липецка, составлено 9 протоколов за купание в запрещённом месте.
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