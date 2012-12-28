На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения 21 августа без холодной воды временно останутся жители четырех улиц – работы будут проводиться по адресам: улица Звездная, 4/3, улица Калинина, 53-55, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 2, 3, 4а, 4/1, 4/2, 4/3 по улице Звездной, №№ 11, 38 по улице Калинина, №№ 18, 20 по улице Литаврина, в частном секторе улиц Калинина, Радиаторной.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.