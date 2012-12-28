Мэрия Липецка объяснила, как вести себя на главном концерте Дня города в случае воздушной тревоги
Мэрия Липецка объяснила, как вести себя на главном концерте Дня города в случае воздушной тревоги
Общество
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сегодня, 21:26
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Роман Ченцов сделал заявление по поводу аварии на энергосетях
«Когда проблема очевидна и серьёзна, надо говорить об этом прямо», — заявил мэр.
По словам мэра, «ЛипецкЭнерго» подключило по резервным линиям социально значимые объекты, полностью восстановило электроснабжение в Косырёвке и в «Елецком». Однако «Университетский»» до сих пор без электроснабжения.
«Как житель этого микрорайона, полностью разделяю недовольство липчан. Понимаю, насколько тяжело оставаться весь день без света, особенно в летнюю жару. Это и бытовые сложности, и элементарный человеческий дискомфорт. По последней информации от энергетиков, подача электричества будет восстановлена ближе к ночи.
Считаю, что коллеги изначально недооценили масштаб проблемы. Сроки восстановления сдвигались неоднократно, и каждый раз давались новые обещания, которые вводили людей в заблуждения и не были выполнены.
Такая ситуация требует серьёзного разбора. Мы обязательно проведём совещание с коллегами из «ЛипецкЭнерго». Нужно сделать выводы – и по технической части, и по коммуникации с людьми. Когда проблема очевидна и серьёзна, надо говорить об этом прямо», — заявил Роман Ченцов.
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