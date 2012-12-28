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сегодня, 21:26
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Роман Ченцов сделал заявление по поводу аварии на энергосетях

«Когда проблема очевидна и серьёзна, надо говорить об этом прямо», — заявил мэр.

Глава администрации Липецка Роман Ченцов оценил действия энергетиков по восстановлению электроснабжения районов «Елецкого», «Университетского» и села Косыревка после серьёзной аварии на сетях.

По словам мэра, «ЛипецкЭнерго» подключило по резервным линиям социально значимые объекты, полностью восстановило электроснабжение в Косырёвке и в «Елецком». Однако «Университетский»» до сих пор без электроснабжения.

«Как житель этого микрорайона, полностью разделяю недовольство липчан. Понимаю, насколько тяжело оставаться весь день без света, особенно в летнюю жару. Это и бытовые сложности, и элементарный человеческий дискомфорт. По последней информации от энергетиков, подача электричества будет восстановлена ближе к ночи. 

Считаю, что коллеги изначально недооценили масштаб проблемы. Сроки восстановления сдвигались неоднократно, и каждый раз давались новые обещания, которые вводили людей в заблуждения и не были выполнены. 

Такая ситуация требует серьёзного разбора. Мы обязательно проведём совещание с коллегами из «ЛипецкЭнерго». Нужно сделать выводы – и по технической части, и по коммуникации с людьми. Когда проблема очевидна и серьёзна, надо говорить об этом прямо», — заявил Роман Ченцов.
отключения
Роман Ченцов
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Комментарии (33)

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Сначала новые
СССР
7 минут назад
Вот оно частное ЖКХ
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Мэр 2
14 минут назад
ну сделал он заявление что свет после этого дали
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Проспект Победы
4 минуты назад
У нас свет и не отключали
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Лиза
28 минут назад
Наверное, все кондиционеры повключали, вот сети и не выдержали.
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Валентина
31 минуту назад
Надо на Елецком пожить недельку для адреналину.
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Алина
25 минут назад
Не уверен, что нормальные люди протянут там недельку. Елецкий- это реалити-шоу на выживание
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7777777
38 минут назад
Даже не заметил колапса. Весь день был на работе
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Супер
33 минуты назад
Вот это правильно! Молодец! А то пишут, что весь день нет электричества. А что люди весь день дома делают? На работу бы пошли или в парк, или на пляж...
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.
16 минут назад
Вот это правильно! Молодец! А то пишут, что весь день нет электричества. А что люди весь день дома делают? На работу бы пошли или в парк, или на пляж... Ну так, с маленькими детьми сидят или пенсионеры, которым трудно передвигаться. А тут еды не приготовить и не разогреть, во многих высоких домах воды нет, без лифта тоже тяжко с коляской и маломобильным. Разные ситуации
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Маша
44 минуты назад
Университетский до сих пор без света с 05:30. Не работают лифты, испорчены продукты в холодильнике и нет возможности приготовить или разогреть еду. Время 22:27.
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Житель Липецка
36 минут назад
Попробуйте доставку готовой еды. Правда, жаль курьеров, если им на 20-й этаж подниматься со своим коробом. Не пожалейте немного чаевых.
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Коля
45 минут назад
Дальше будет как всегда.я живу с этим. 30лет .привык.думал люди поменяются .все наладится.
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Наш мэр!
49 минут назад
Сразу видно простой парень из народа. Рубит правду матку с плеча. Без всяких этих вот размытых формулировок. Не то что всякие по методичкам для масс-медиа работают.
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Саня
55 минут назад
Хочется всех писарчуков пригласить сюда, на подстанцию. Работаем с утра не жравши и не пивши. Целый день на жаре. Сейчас стало прохладно, но начали грызть комары. Умники, это вам не лампочку вкрутить вместо сгоревшей.
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Понятно
50 минут назад
как вы проводите ремонтные работы - сидя в интернете
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Влад
34 минуты назад
как вы проводите ремонтные работы - сидя в интернете Перерывы же никто не отменял при более, чем 12-часовой работе. А вот, как Вы в интернете сидите? Неужели зарядки хватило? Или Вы просто с другого района?
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Житель потемок
сегодня, 22:11
Особо импонируют объяснения (в других случаях): отключение ресурса произошло по причине технологического нарушения. Как будто формулировка "технологическое нарушение" - безусловное оправдание: отключение произошло по причине отключения.
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Саня
42 минуты назад
Если вам не нравится "технологическое нарушение",то, может, простое слово "авария" устроит? Люди, понимающие в электричестве, знают, что в жару нагрузка на сети возрастает многократно. Поэтому и случаются такие ситуации.
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политэкономикс
28 минут назад
Если вам не нравится "технологическое нарушение",то, может, простое слово "авария" устроит? Люди, понимающие в электричестве, знают, что в жару нагрузка на сети возрастает многократно. Поэтому и случаются такие ситуации. Возмите этих людей, понимающих в электричестве, на работу в ЛЭ. Чтобы предвидеть и предотвращать такие "случайные" ситуации. А не отделываться "объяснялками".
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Может
16 минут назад
Возмите этих людей, понимающих в электричестве, на работу в ЛЭ. Чтобы предвидеть и предотвращать такие "случайные" ситуации. А не отделываться "объяснялками". Лучше взять из числа комментаров? Тут все такие специалисты..
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