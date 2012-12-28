Зажатого на водительском месте 24-летнего мужчину вызволили спасатели

Его «ВАЗ» столкнулся с «Ладой» на дамбе Матырского водохранилища.



Утром 13 августа на дамбе Матырского водохранилища столкнулись «ВАЗ» и «Лада Веста». 24-летний водитель «ВАЗа» оказался зажат в салоне, ему на помощь пришли спасатели.«Водителя оперативно деблокировали с помощью специнструмента», — рассказали в управлении ГО и ЧС Липецка.Затем молодого мужчину передали бригаде медицины катастроф.