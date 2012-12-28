20 эпизодов, 148 тысяч ущерба: полицейские выяснили, кто полгода обкрадывал липецкие магазины
На глазах мэра Липецка житель Карьера перешел железную дорогу в районе демонтируемого моста
Происшествия
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сегодня, 16:36
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Зажатого на водительском месте 24-летнего мужчину вызволили спасатели
Его «ВАЗ» столкнулся с «Ладой» на дамбе Матырского водохранилища.
«Водителя оперативно деблокировали с помощью специнструмента», — рассказали в управлении ГО и ЧС Липецка.
Затем молодого мужчину передали бригаде медицины катастроф.
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