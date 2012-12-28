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сегодня, 16:36
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Зажатого на водительском месте 24-летнего мужчину вызволили спасатели

Его «ВАЗ» столкнулся с «Ладой» на дамбе Матырского водохранилища.

Утром 13 августа на дамбе Матырского водохранилища столкнулись «ВАЗ» и «Лада Веста». 24-летний водитель «ВАЗа» оказался зажат в салоне, ему на помощь пришли спасатели.

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«Водителя оперативно деблокировали с помощью специнструмента», — рассказали в управлении ГО и ЧС Липецка.

Затем молодого мужчину передали бригаде медицины катастроф.
авария
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
65+
24 минуты назад
Надо ограничить скорость на дамбе 40 км и убрать большегрузы , запретить грузовому транспорту проезд . Слишком много там лобовых столкновений !
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да
9 минут назад
фуры несутся, им то нечего боятся
Ответить
Правда
26 минут назад
Ну и хто из них лихач?
Ответить
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