Несколько человек вызволили спасатели из застрявших лифтов в «Елецком» и «Университетском»

Лифты остановились из-за масштабного отключения электроэнергии. Застрявшие в них липчане не могли связаться с лифтовой службой и звонили на «112».



Сегодня утром в Липецке из-за масштабного отключения электроэнергии в лифах домов микрорайонов «Университетский» и «Елецкий» застряли семь человек. Горожане не могли дозвониться до лифтовиков на протяжении трёх часов,Как сообщили GOROD48 в пресс-службе МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Липецка», около 20 обращений об инцидентах поступили на телефон «112».— Сотрудники Управления оперативно вскрыли двери лифтов и помогли людям выбраться, — рассказали в пресс-службе.В душных кабинах оказались закрыты не только люди, но и их питомцы. По данным GOROD48, несколько человек обратились за помощью в медслужбы.