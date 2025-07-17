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1667
сегодня, 15:25
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Несколько человек вызволили спасатели из застрявших лифтов в «Елецком» и «Университетском»

Лифты остановились из-за масштабного отключения электроэнергии.  Застрявшие в них липчане не могли связаться с лифтовой службой и звонили на «112».

Сегодня утром в Липецке из-за масштабного отключения электроэнергии в лифах домов микрорайонов «Университетский» и «Елецкий» застряли семь человек. Горожане не могли дозвониться до лифтовиков на протяжении трёх часов,

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Липецка», около 20 обращений об инцидентах поступили на телефон «112».

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— Сотрудники Управления оперативно вскрыли двери лифтов и помогли людям выбраться, — рассказали в пресс-службе.

В душных кабинах оказались закрыты не только люди, но и их питомцы. По данным GOROD48, несколько человек обратились за помощью в медслужбы.
лифт
отключение электроэнергии
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Комментарии (22)

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Сначала новые
Возможно
9 минут назад
Возможно звонки поступали с нескольких домов одной УК, поэтому бригада приезжала поочерёдно. Там штат аварийщиков не сто человек.
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1
13 минут назад
Главное что в этих микрорайонах при отключении электроэнергии отключается все, вода, отопление, лифт, почти все системы жизнеобеспечения, должен быть в таком случае какой то резерв
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Челибинка
15 минут назад
Липецк - город аварий на э/ сетях, водоканале и др. Здесь администрацией ничего не делается для людей, а заботятся они т-о о своих интересах и о своих деньгах. А то, что люди потеряли и сил, и здоровья, и денег.
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Тетка
26 минут назад
Ни приведи черт купить квартиру на верхотуре.
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Механик
28 минут назад
Убрали лифтёров , теперь получайте.
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Лиза
30 минут назад
Сочувствую людям, просидевшим столько времени в лифтах.
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Нервная мать
34 минуты назад
А жить все "веселее", а жить все " лучше".
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Николай
8 минут назад
Да, в принципе, ничего сильно страшного не случилось. Бывают и хуже ситуации.
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Ольга
35 минут назад
Всегда относилась с уважением к спасателям,но после сегодняшнего утра отношение изменилось,никто нас не спасет,только сами.Коты с деревьев спасенные и бабушки из ванной,это театр постановка по всец видимости
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мизантроп
46 минут назад
человейники дело жуткое
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Ольга
49 минут назад
Спасатели даже не подумали ехать,ждали утреннюю смену лифтеров.муж сидел 3 часа в лифте.службы не работают,дозвониться до 8.30.никому было невозможно,кроме диспетчеров 112,за что им благодарна!Только они отвечали сразу и говорили слова поддержки.
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Механик
35 минут назад
У каждой лифтовой компании есть аварийная служба , так что про утреннюю смену механиков сочинять не надо .
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