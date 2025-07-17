Липецкая вечЁрка: труп в квартире, разборки в стиле 90-х и конец блошиного рынка в 9 микрорайоне
Мэрия Липецка выдала энергетикам уже более 500 предписаний на восстановление благоустройства после раскопок
Мэрия Липецка объяснила, как вести себя на главном концерте Дня города в случае воздушной тревоги
Общество
1667
сегодня, 15:25
22
Несколько человек вызволили спасатели из застрявших лифтов в «Елецком» и «Университетском»
Лифты остановились из-за масштабного отключения электроэнергии. Застрявшие в них липчане не могли связаться с лифтовой службой и звонили на «112».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Липецка», около 20 обращений об инцидентах поступили на телефон «112».
— Сотрудники Управления оперативно вскрыли двери лифтов и помогли людям выбраться, — рассказали в пресс-службе.
В душных кабинах оказались закрыты не только люди, но и их питомцы. По данным GOROD48, несколько человек обратились за помощью в медслужбы.
0
11
5
1
4
Комментарии (22)