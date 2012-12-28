На ЛКАД мотоциклист после столкновения с автомобилем вылетел через ограждение на «встречку»
Из-за необходимости ремонта канализационных сетей отключат воду в микрорайонах Дачный, Матырский и Новая Жизнь
Общество
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сегодня, 18:12
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Юра, мы всё исправим: кирпичный портрет Гагарина закрыли теплоизоляционными панелями
Но на этом месте появится мурал.
На месте кирпичного портрета теперь появится мурал с Гагариным. Такое решение было принято после возмущения горожан и вмешательства прокуратуры.
За один из двух вариантов мурала, который нанесут на стену дома, проголосовали 2 676 липчан. А всего в голосовании приняли участие 5 274 человека.
Ранее в ФКР сообщили, что подрядчик начнет нанесение рисунка после утверждения документов в мэрии.
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