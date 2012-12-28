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сегодня, 18:12
5

Юра, мы всё исправим: кирпичный портрет Гагарина закрыли теплоизоляционными панелями

Но на этом месте появится мурал.

Сегодня дом №10 по улице Гагарина в Липецке остался без своего главного символа: изображение Гагарина из красных кирпичей закрыли теплоизоляционными панелями. Сейчас в доме идёт капремонт. 

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На месте кирпичного портрета теперь появится мурал с Гагариным. Такое решение было принято после возмущения горожан и вмешательства прокуратуры. 
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За один из двух вариантов мурала, который нанесут на стену дома, проголосовали 2 676 липчан. А всего в голосовании приняли участие 5 274 человека.

Ранее в ФКР сообщили, что подрядчик начнет нанесение рисунка после утверждения документов в мэрии.

Гагарин
ФКР
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Липчанин
4 минуты назад
А куда денете вент трубу из пристройки? Та что на 1 фото, ее к Юрию припарят? Как вообще ее там разместили на фасаде здания? Как архитектура пропустила?
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Буквоед
18 минут назад
На пл.Героев исправили-закрыли мозаику сайдингом!Подумаешь,мозаика,на века делали...
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Хирург из ЦУМа
25 минут назад
Ничего вы уже не исправите
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да-уж
53 минуты назад
Такое уже было... В Грязях закрыли фрески на техникуме, но после шума их открыли.
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Бабка Первая
54 минуты назад
Надеюсь, и балконы слева от мурала приведут в единообразный вид.
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