Юра, мы всё исправим: кирпичный портрет Гагарина закрыли теплоизоляционными панелями

Но на этом месте появится мурал.





















На месте кирпичного портрета теперь появится мурал с Гагариным. Такое решение было принято после возмущения горожан и вмешательства прокуратуры. На месте кирпичного портрета теперь появится мурал с Гагариным. Такое решение было принято после возмущения горожан и вмешательства прокуратуры.





За один из двух вариантов мурала, который нанесут на стену дома, проголосовали 2 676 липчан. А всего в голосовании приняли участие 5 274 человека.



Ранее в ФКР сообщили, что подрядчик начнет нанесение рисунка после утверждения документов в мэрии.

За один из двух вариантов мурала, который нанесут на стену дома, проголосовали 2 676 липчан. А всего в голосовании приняли участие 5 274 человека.Ранее в ФКР сообщили, что подрядчик начнет нанесение рисунка после утверждения документов в мэрии.

Сегодня дом №10 по улице Гагарина в Липецке остался без своего главного символа: изображение Гагарина из красных кирпичей закрыли теплоизоляционными панелями. Сейчас в доме идёт капремонт.